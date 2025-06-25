В Госдуму внесли проект о защите персональных данных при трансграничной передаче

Tекст: Дарья Григоренко

Документ предусматривает изменение критериев для признания иностранных государств обеспечивающими адекватную защиту прав субъектов персональных данных. В частности, теперь будут учитываться не только формальные обязательства, но и реальная практика по обеспечению безопасности данных, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Поправки затрагивают статью 12 закона «О персональных данных» и предусматривают повышение защищенности россиян в условиях роста цифровых угроз.

«Ситуация, при которой государство, грубо попирающее базовые нормы цифровой этики и безопасности, признается нами «адекватным» – недопустима. Украина давно превратила персональные данные граждан России в инструмент информационной войны. Публикации на так называемом «Миротворце», утечки, которые открыто используют враждебные структуры – все это происходит при попустительстве, а зачастую и при прямом участии властей. Мы не имеем морального права закрывать на это глаза», – отметил один из соавторов законопроекта член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

В пояснительной записке подчеркивается, что некоторые страны, формально ратифицировавшие международные соглашения, допускают или даже поддерживают нарушения прав российских граждан. В пример приводится Украина, где ресурсы публикуют персональные данные россиян, используют их для мошеннических операций.

Когда персональная информация становится инструментом давления – через утечки, псевдо-расследования или манипуляции в СМИ, – а мошенничество в отношении граждан России фактически возведено в ранг государственной политики, это уже не просто нарушение цифровой этики, а прямая угроза нашему государству, отметил сенатор Артем Шейкин. «Мы не можем считать Украину государством, обеспечивающим адекватную защиту персональных данных. Использование конфиденциальной информации в политических и криминальных целях говорит о полном отказе от принципов правового государства в цифровой сфере», – пояснил он.