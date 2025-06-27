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Лондон испугался ремонтировать F-35B в Индии
Британское министерство обороны выразило обеспокоенность сохранностью технологий малозаметности F-35B после аварийной посадки в индийском Тривандруме.
Великобритания опасается утечки секретных данных малозаметности и электронных систем истребителя F-35B Lightning II ВМС, ожидающего ремонта после внеплановой посадки в аэропорту Тривандрума, сообщает ТАСС.
Министерство обороны Британии отказалось от предложения Индии разместить истребитель в закрытом ангаре, предпочтя оставить его на строго охраняемой открытой стоянке, несмотря на планы индийских властей ввести плату за это.
Для устранения выявленных серьезных неполадок гидравлической системы в Индию вылетят 40 технических специалистов из Британии и США. Сроки ремонта пока не определены. Если неисправности не устранят на месте, F-35B отправят на британские острова грузовым самолетом.
Истребитель совершил аварийную посадку 14 июня из-за плохой погоды и нехватки топлива. Позже были выявлены технические проблемы, которые не позволили поднять самолет в воздух.
F-35B входит в ударную группу авианосца HMS Prince of Wales, действующей в Индо-Тихоокеанском регионе и недавно завершившей совместные учения с ВМС Индии. СМИ отмечают, что система ПВО Индии идентифицировала малозаметный самолет и вела его после смены курса.
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