  • Новость часаКремль оценил планы Эстонии по приему ядерных самолетов НАТО
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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    6 комментариев
    27 июня 2025, 13:57 • Новости дня

    Лондон испугался ремонтировать F-35B в Индии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британское министерство обороны выразило обеспокоенность сохранностью технологий малозаметности F-35B после аварийной посадки в индийском Тривандруме.

    Великобритания опасается утечки секретных данных малозаметности и электронных систем истребителя F-35B Lightning II ВМС, ожидающего ремонта после внеплановой посадки в аэропорту Тривандрума, сообщает ТАСС.

    Министерство обороны Британии отказалось от предложения Индии разместить истребитель в закрытом ангаре, предпочтя оставить его на строго охраняемой открытой стоянке, несмотря на планы индийских властей ввести плату за это.

    Для устранения выявленных серьезных неполадок гидравлической системы в Индию вылетят 40 технических специалистов из Британии и США. Сроки ремонта пока не определены. Если неисправности не устранят на месте, F-35B отправят на британские острова грузовым самолетом.

    Истребитель совершил аварийную посадку 14 июня из-за плохой погоды и нехватки топлива. Позже были выявлены технические проблемы, которые не позволили поднять самолет в воздух.

    F-35B входит в ударную группу авианосца HMS Prince of Wales, действующей в Индо-Тихоокеанском регионе и недавно завершившей совместные учения с ВМС Индии. СМИ отмечают, что система ПВО Индии идентифицировала малозаметный самолет и вела его после смены курса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поставка американских F-35 в Израиль отложена из-за неисправностей истребителей. Британия терпит огромные убытки от покупки американских истребителей F-35. Британия признала нехватку летчиков для обслуживания F-35.

    25 июня 2025, 09:05 • Новости дня
    ОАК передала ВКС новую партию истребителей Су-35С
    ОАК передала ВКС новую партию истребителей Су-35С
    @ uacrussia.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках гособоронзаказа российские военные получили новые Су-35С, прошедшие полный цикл испытаний на предприятии и направленные на аэродром базирования, сообщили в Ростехе.

    Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны России новую партию истребителей Су-35С, сообщает ТАСС. Самолеты поколения 4++ прошли заводские испытания в различных режимах и успешно прибыли на аэродром базирования. Летчики ВКС России выразили благодарность сотрудникам завода за вклад в укрепление обороноспособности страны.

    Первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков отметил, что Су-35С получил высокие оценки пилотов, и назвал его лучшим в своем классе во время спецоперации.

    «Он позволяет применять широкий спектр вооружения на любых высотах и скоростях, а также выполнять сложные маневры и боевые задачи. Эти истребители демонстрируют превосходные летные качества, навигационные и прицельные характеристики, помогая выполнять все задачи и приближать победу», – заявил Артяков.

    Глава ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что компания планирует сохранить темпы производства востребованных авиационных комплексов и к 2030 году увеличить производительность труда на 30%. По его словам, уже в этом году объемы выпуска продукции по гособоронзаказу увеличатся и превысят показатели прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны России новую партию истребителей Су-35С. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод также передал партии этих истребителей военным. Ростех выполняет все необходимые объемы производства вооружения для нужд спецоперации на Украине.

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    24 июня 2025, 18:48 • Новости дня
    Пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией
    Пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны Балтии, Польша и Финляндия намерены заминировать свои границы, выделяя для этого значительные ресурсы и выходя из международных соглашений.

    Пять стран НАТО намерены разместить миллионы мин вдоль границ с Россией и Белоруссией, пишет The Daily Telegraph, передает ТАСС. Речь идет о Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

    Сообщается, что они объявили о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, и теперь обязаны уведомить ООН о своем решении. Это позволит странам производить, хранить и применять мины на своей территории.

    Издание отмечает, что каждая из этих стран уже разрабатывает планы заминирования приграничных территорий. В Литве на оборону выделяют 5,5% ВВП, а на производство мин предусмотрено 800 млн евро.

    Депутат Лауринас Касчюнас заявил газете: «В случае необходимости они засеют тихие сосновые леса и березовые рощи вдоль своих границ миллионами мин». Он подчеркнул, что в мирное время мины будут храниться недалеко от границ для обеспечения безопасности граждан.

    Власти стран считают такие меры необходимыми для «сдерживания российского вторжения», хотя ранее подобные шаги казались невозможными. Президент России Владимир Путин ранее назвал утверждения о планах нападения на Европу и НАТО «ложью и бредом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономисты подсчитали, что возможный конфликт между Россией и НАТО может сократить мировой ВВП на 1,3% и обойдется в 1,5 трлн долларов уже в первый год войны.

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что ситуация на западных границах зоны ответственности ОДКБ является угрожающей. Медицинские учреждения стран восточного фланга НАТО проводят учения и создают запасы медикаментов на фоне роста угрозы военного конфликта.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    25 июня 2025, 23:30 • Новости дня
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал «ВЗГЛЯД»

    Tекст: Ирма Каплан

    Появившийся в интернете ролик, на котором Украина якобы провела испытания своей версии унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) для неуправляемых авиабомб заинтересовал военных журналистов, блогеров, которые попытались разобраться в том, чего же они увидели на видео.

    Украина заявила о создании аналога российских корректируемых авиабомб, причем видео якобы испытаний разработки появились в дни проведения саммита НАТО в Гааге. Заявленная дальность действия – 60 км с планами доработки до 80 км.

    Российский военный корреспондент Евгений Поддубный высказался в Telegram-канале об увиденном сбросе советского ФАБ-500 с борта Су-24М.

    Он напомнил, что киевский режим давно применяет западные управляемые авиабомбы, которые иностранные конструкторы смогли установить на советские самолеты.

    «На кадрах испытаний украинского модуля не ясно, насколько они успешные. Мало сделать модуль, нужно заставить его точно попадать в цель. При этом 60 км не спасут авиацию противника от наших систем ПВО», – отметил военкор.

    В Telegram-канале о военной авиации Fighterbomber добавили, что, даже если на Украине всего за пару лет смогли скопировать российский УМПК, пока можно констатировать только факт этого, так как даже на рекламном видео нет результата удара.

    «Поэтому оценивать поделку сложно. Сбросить то можно, тут главное сможет ли она куда-то попасть в условиях помех. Нормальных модулей GPS у них нет. Из наших УМПК накрысить последних «Комет» можно единицы. Самолетов носителей у них под УМПК десяток», – сказано в посте.

    В сообществе указывают и на то, что заявленные 60 км – это сегодня мало. К примеру, «Бук м3» бьет на 70 км на тех высотах, на которых УМПК можно сбросить на дальность в 60 км.

    Блогер Юрий Подоляка в своем обзоре также отмечает, что решающим является не факт изобретения боеприпаса, а «наличие достаточного числа носителей и условий для их массового применения».

    Он пишет о том, что украинская авиация ограничена как в числе исправных бортов, так и в условиях их использования. Основной парк ВСУ – это устаревшие Су-24, МиГ-29 и Су-27.

    «Попытки применять с помощью этих самолетов западные бомбы JDAM и AASM HAMMER показали, что сама по себе высокоточная авиационная бомба решающей роли не играет, если ее просто не на чем нести», – сказано в материале.

    По словам Подоляки, риски потери дорогостоящих машин в условиях плотной российской ПВО ограничивают их активное участие в тактических вылетах, поэтому даже при наличии своего УМПК Украина не сможет в ближайшей перспективе обеспечить высокую плотность ударов.

    «Ключевым ограничителем является не отсутствие боеприпасов, а невозможность их массовой интеграции в текущую конфигурацию украинской авиации. В этом контексте появление УМПК скорее имиджевая и демонстрационная история, нежели фактор, способный повлиять на оперативную обстановку», – резюмировал блогер.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, украинские ВВС признали, что американские F-16 не могут конкурировать с российскими Су-35.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД анализировала, как СВО повысила мировую популярность российского оружия.

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    27 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье

    Российские войска нанесли удар дронами по военному заводу ВСУ в Запорожье

    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный завод в Шевченковском районе Запорожья был атакован с помощью дронов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Российские войска провели массированную атаку на военный завод в городе Запорожье, передает РИА «Новости».

    Рогов заявил: «Минувшей ночью нашими войсками был нанесен массированный удар дронами по цеху одного из военных заводов в Шевченковском районе Запорожья».

    Он уточнил, что цех на заводе был оборудован украинскими военными для производства и ремонта военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник «Герань-2» нанес удар по временной базе подразделения ВСУ вблизи поселка Новоэкономическое на территории ДНР.

    В Днепропетровской области железнодорожные узлы и склады техники ВСУ подверглись ударам, три из которых пришлись по объектам транспортной инфраструктуры. Российские войска при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» поразили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска.

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    24 июня 2025, 20:07 • Новости дня
    Конгрессмен выдвинул резолюцию об импичменте Трампу из-за ударов по Ирану

    Эл Грин предложил импичмент Трампу из-за ударов по Ирану

    Конгрессмен выдвинул резолюцию об импичменте Трампу из-за ударов по Ирану
    @ Francis Chung / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия президента США Дональда Трампа по атаке Ирана вызвали резонанс в американском Конгрессе, спровоцировав обсуждение вопроса об импичменте.

    Конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу, передает ТАСС. Основанием стали удары по Ирану, осуществленные без консультации с Конгрессом. Грин считает это нарушением полномочий президента и угрозой для разделения властей.

    Ранее конгрессмен-республиканец Томас Масси заявил, что удары противоречат Конституции США. Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес выразила мнение, что инцидент может стать поводом для запуска процедуры импичмента. Дискуссия о действиях Трампа и их последствиях продолжается среди американских законодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Израилем и Ираном завершился при посредничестве США. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьером Израиля и настоял на ограничении масштабов атаки против Ирана.

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе после ударов по израильским объектам и американской базе Аль-Удейд. Эксперты отмечают, что достигнутое перемирие остается шатким, а риски новой эскалации в регионе сохраняются. Остается неизвестным, куда делись более 400 кг высокообогащенного иранского урана.

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    27 июня 2025, 09:02 • Новости дня
    Индия и Россия обсудили срочную поставку комплексов С-400

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Циндао прошли переговоры оборонных ведомств Индии и России по ускоренной поставке ЗРК С-400 и модернизации боевой авиации.

    Переговоры между министрами обороны Индии и России, Раджнатхом Сингхом и Андреем Белоусовым, состоялись в китайском Циндао, передает ТАСС. Обсуждалась срочная поставка российских зенитно-ракетных комплексов С-400, модернизация и обновление истребителей Су-30 МКИ, а также закупка другой критически важной военной техники.

    В заявлении индийского Минобороны говорится: «Поставка систем С-400, модернизация Су-30 MKИ и закупка критически важной военной техники в сжатые сроки были одними из ключевых тем встречи».

    По информации ведомства, главы военных ведомств двух стран также провели углубленные обсуждения по вопросам геополитики, трансграничного терроризма и укрепления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Российская сторона выразила солидарность с Индией после теракта в Пахалгаме 22 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия решила закупить российские танковые двигатели на сумму 248 млн долларов. Россия и Индия продолжают расширять сотрудничество в военной сфере, заключив контракты примерно на 80 млрд долларов. Россия планирует подключить Индию к работе над истребителем Checkmate.

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    24 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Конгресс США отверг попытку начать импичмент Трампу

    Большинство республиканцев и демократов заблокировали инициированный импичмент Трампа

    Конгресс США отверг попытку начать импичмент Трампу
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Попытка начать процедуру импичмента американского президента провалилась из-за активного противодействия обеих партий и недостаточной поддержки демократов.

    Палата представителей отклонила инициативу начать процедуру импичмента Дональда Трампа, пишет ТАСС. Против резолюции проголосовали 344 конгрессмена, включая всех республиканцев и 128 демократов, инициативу поддержали только 79 демократов.

    Автором инициативы стал демократ Эл Грин, который предложил импичмент в связи с ударами ВС США по Ирану без одобрения Конгресса. Грин неоднократно пытался запустить процесс импичмента, критикуя Трампа за решения во внешней и внутренней политике. Во вторник он представил новую резолюцию, требуя импичмента из-за отсутствия разрешения на удары по иранским ядерным объектам.

    В апреле аналогичную резолюцию выдвигал демократ Шри Танедар, включив в нее семь обвинений против Трампа, но процесс не был доведен до голосования. В данный момент республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, что делает перспективу импичмента крайне маловероятной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу из-за ударов по Ирану без консультации с Конгрессом.

    Решение президента США Дональда Трампа нанести удар по иранским ядерным объектам стало судьбоносным для его президентства.

    Президенту США Дональду Трампу может грозить импичмент после удара по Ирану, который был нанесен без разрешения Конгресса, что считается нарушением конституции.

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    26 июня 2025, 17:48 • Новости дня
    Хегсет обрушился с критикой на прессу за сомнения в успехе операции в Иране

    Хегсет затруднился пояснить ускоренную оценку ущерба по объектам Ирана

    Хегсет обрушился с критикой на прессу за сомнения в успехе операции в Иране
    @ Po1 Alexander Kubitza/Department//Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США затруднился прокомментировать, почему итоговая оценка ущерба после удара по иранским ядерным объектам была подготовлена за считанные дни.

    Министр обороны США Пит Хегсет не смог объяснить, каким образом Пентагону удалось так быстро завершить оценку ущерба после удара по иранским ядерным объектам, пишет ТАСС. На пресс-конференции ему напомнили, что ранее военное ведомство предупреждало о необходимости значительного времени для анализа последствий атаки.

    Глава Пентагона заявил: «Я объяснил, что изменилось. Было много легкомысленных репортажей, основанных на утечках предварительной информации с низкой степенью уверенности». Он вновь подверг критике американские СМИ за публикации «утечек» разведданных, считая их недостоверными.

    Генерал Дэн Кейн, председатель Комитета начальников штабов ВС США, подчеркнул, что ни президент Дональд Трамп, ни министр обороны не оказывали на него давления, чтобы изменить публичные выводы по результатам ударов. «Нет, я этого не делал, и я бы этого не сделал», – заявил Кейн.

    Дональд Трамп в соцсети Truth Social допустил, что авторов публикаций о разведывательных оценках удара по Ирану могут уволить, и назвал их недостоверными, обвинив The New York Times и CNN в распространении ложной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аятолла Али Хаменеи заявил, что Ирану удалось нанести ущерб американской военной базе в Катаре. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф утверждал, что после ударов США Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу.

    Анализ последствий ударов по объектам Ирана и их влияния на ядерные планы республики продолжается, а первые выводы расходятся с заявлениями Дональда Трампа о полном уничтожении иранских объектов по обогащению урана.

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    26 июня 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин присвоил звание «гвардейский» трем воинским подразделениям России

    Путин наградил званием «гвардейский» два полка и одну бригаду

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России подписал указы о присвоении почетного наименования трем воинским частям за проявленные героизм и мужество.

    Соответствующие указы опубликованы, передает ТАСС. Документы отмечают массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество личного состава подразделений в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов России в условиях вооруженных конфликтов.

    Почетное звание «гвардейская» получила 17-я отдельная бригада радиоэлектронной борьбы. В указе подчеркивается, что коллектив бригады проявил себя в условиях сложных боевых действий.

    Звания «гвардейский» также удостоились 43-й отдельный морской штурмовой авиационный Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова полк и 218-й танковый полк. Решение принято на основании подвига и самоотверженности военнослужащих этих соединений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин присвоил сержанту Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно за героизм в Мариуполе.

    Президент России присвоил главе МЧС Александру Куренкову звание генерал-полковника. Президент России подписал указ о присвоении 305-й артиллерийской бригаде почетного наименования за героизм и отвагу.

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    25 июня 2025, 05:11 • Новости дня
    Лазерную систему противодействия БПЛА из проекта «Посох» решили испытать в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Лазерную систему для борьбы с беспилотниками, которая входит в проект «Посох», планируют испытать в зоне спецоперации до конца лета 2025 года, рассказал представитель предприятия-разработчика.

    Там сообщили, что лазерная система противодействия БПЛА из проекта «Посох» в июне прошла тестовые испытания на одном из полигонов Херсонской области, при этом на испытаниях в качестве макета были представлены аккумуляторные компактные установки, рассчитанные для работы на дистанции 500-700 метров, передает ТАСС.

    «В ходе статических испытаний мы подтвердили, что изделие хорошо поражает как боевую часть, так и сами FPV-дроны – они сгорают. Моторы, батарейки поражаются, дроны падают», – рассказали разработчики.

    По их словам, до конца лета 2025 года лазерная система должна выйти на этап боевой апробации в зоне СВО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самарские ученые завершили разработку навигационного комплекса с искусственным интеллектом и стереозрением для беспилотников, позволяющего безопасно обходить препятствия и приземляться без участия оператора.

    Кроме того, орнитологи отсоветовали использовать хищных птиц для борьбы с вражескими дронами, как предложил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Орнитологи назвали птиц, которые могли бы справиться с поставленной задачей, но есть определенные сложности в реализации данной инициативы.


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    24 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Командиры получили право арестовывать за проступки на спецоперации

    Командиры получили право назначать арест за проступки на спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командиры воинских частей, начальники военной полиции и гарнизонов получили право самостоятельно назначать дисциплинарный арест военнослужащим за грубые дисциплинарные проступки.

    Об этом говорится в опубликованном указе президента России Владимира Путина, который вносит изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных сил страны, передает ТАСС.

    В документе уточняется, что дисциплинарный арест может применяться к военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, по основаниям, предусмотренным федеральным законом от 8 августа 2024 года №231-ФЗ. Ранее подобное решение принимал исключительно судья гарнизонного военного суда.

    «Дисциплинарный арест назначается по решению командира воинской части (начальника органа управления другими войсками), начальника органа военной полиции или начальника гарнизона за совершение военнослужащим грубого дисциплинарного проступка», – говорится в указе.

    Теперь командиры частей и руководители военной полиции получили право ограничивать свободу провинившихся военнослужащих, не дожидаясь решения суда. Изменения направлены на повышение дисциплины и оперативное реагирование на нарушения в условиях спецоперации.

    Ранее военных в зоне СВО предложили наказывать арестом за гаджеты с геолокацией.

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    25 июня 2025, 14:36 • Новости дня
    Вице-президент США Вэнс показал неприличный жест критикам

    Вице-президент США Вэнс публично показал средний палец либеральным оппонентам

    Вице-президент США Вэнс показал неприличный жест критикам
    @ Lauren Leigh Bacho/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Публичное выступление Джей Ди Вэнса в Огайо сопровождалось демонстрацией неприличного жеста в адрес противников его политической позиции.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время речи в Огайо, поддерживая сторонников Дональда Трампа, показал средний палец, сообщает РИА «Новости». Вэнс сделал это после комментариев о трудностях политической деятельности и критике либеральных оппонентов в Вашингтоне.

    «Я знаю, что быть политическим кандидатом – это не всегда просто, поверьте мне. В Вашингтоне есть такая штука, думаю, это значит, что мы там – номер один», – заявил Вэнс и показал собравшимся средний палец.

    Он добавил, что многие его оппоненты, которых он описал как «розововолосых людей», используют этот жест, и выбрал воспринимать его как символ Вашингтона. Вэнс продолжал держать палец поднятым, подчеркивая свою позицию в противостоянии с либералами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытка начать процедуру импичмента президента США провалилась из-за противодействия обеих партий и недостаточной поддержки демократов.

    Действия Дональда Трампа по атаке Ирана вызвали резонанс в Конгрессе и спровоцировали дискуссию об импичменте. Конгресс ранее раскритиковал Трампа за удары по Ирану, а в администрации США возникли разногласия по поводу операции.

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    25 июня 2025, 20:02 • Новости дня
    Трамп опроверг обсуждение с Зеленским прекращения огня на Украине

    Трамп отверг утверждение Зеленского о переговорах по прекращению огня на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп опроверг сообщения о переговорах с Владимиром Зеленским по вопросу прекращения огня на Украине во время встречи в Гааге.

    Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов, заявил: «Нет, нет, я просто хотел узнать, как у него дела». Это заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам саммита в Гааге, сообщает ТАСС.

    Таким образом, президент США опроверг заявление Владимира Зеленского о том, что на встрече обсуждался вопрос прекращения огня на Украине. Зеленский ранее сообщил в своем телеграм-канале, что такой разговор между политиками состоялся на полях саммита НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на Украине особенно сложной по сравнению с другими мировыми конфликтами.

    На встрече с лидерами стран НАТО в Гааге он заявил, что ситуация на Украине вышла из-под контроля и требует активных действий.

    Дональд Трамп также заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным возможные варианты завершения конфликта на Украине.

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    25 июня 2025, 18:56 • Новости дня
    Трамп не подтвердил планы военной помощи США Украине

    Трамп отказался уточнить планы военной поддержки Украины со стороны США

    Tекст: Денис Тельманов

    На пресс-конференции в Гааге Дональд Трамп ушел от прямого ответа о дальнейшем военном финансировании Украины, ограничившись комментарием о будущих решениях.

    Президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о том, будут ли США продолжать поддерживать Украину в военной сфере, сообщает ТАСС. На пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО Трампу задали вопрос о возможности дополнительной военной помощи Киеву сверх уже выделенных пять млрд долларов от союзников США.

    Трамп заявил: «Что касается денег – посмотрим, что будет». Он не уточнил, планируется ли продолжение военной поддержки Украины со стороны Вашингтона. Также Трамп высказал мнение, что президенту России Владимиру Путину «действительно нужно закончить эту войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно достичь военным способом.

    Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге подчеркнул, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    Кабинет министров Украины одобрил увеличение бюджета страны на 2025 год на сумму более 400 млрд гривен, что эквивалентно примерно 9,6 млрд долларов.

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    26 июня 2025, 04:32 • Новости дня
    Российская система закрытой связи «Веда» оказалась не по силам хакерам ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Попытки получить доступ к протоколу шифрования российской системы «Веда» оказались безуспешными для украинских хакеров, несмотря на наличие станций с прошивкой, сообщил официальный представитель проекта.

    Специальное программное обеспечение «Веда» шифрует все разговоры и служебные данные радиосетей DMR, оно предназначено для использования на линии контроля средств радиоэлектронной разведки противника, пояснили специалисты.

    «Система закрытой связи разработана волонтерами и применяется в зоне СВО с 2023 года. Известно, что ВСУ разными способами получали на руки станции с нашей прошивкой. Целые украинские институты пытались получить доступ к протоколу шифрования, но этого сделать не смогли», – рассказали представители проекта ТАСС.

    По словам российских специалистов, страны коллективного Запада могут тоже работать над этой задачей, но технически взломать систему «Веда» невозможно.

    «Потому что отечественный народный ВПК способен не только быстро реагировать на быстро меняющиеся запросы группировок войск относительно FPV-дронов и комплексов РЭБ, но и разрабатывать уникальные программные продукты в области современных средств связи, так необходимых нашим военнослужащим в зоне СВО», – пояснил эксперт.

    Проект был реализован на безвозмездной основе группой  инженеров и программистов менее чем за полгода.

    «Смогли интегрировать в импортную аппаратную платформу гражданских служебных радиостанций DMR стандарта совершенно уникальный программный продукт, имеющий свой отечественный протокол», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, появившийся в интернете ролик, на котором Украина якобы провела испытания своей версии унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) для неуправляемых авиабомб заинтересовал военных журналистов, блогеров, которые попытались разобраться в том, чего же они увидели на видео.


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