Прилепин рассказал, что ждет артистов-иноагентов при возвращении

Прилепин рассказал о законах для возвращения артистов-иноагентов в Россию

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает «Аргументы и факты», Захар Прилепин заявил, что для возвращения артистов-иноагентов в Россию не нужны новые правила – существует установленная юридическая процедура, которой они обязаны придерживаться.

Прилепин подчеркнул, что эта процедура не так сурова, как представляют некоторые уехавшие артисты, и не предполагает тюремного заключения. Он уточнил: «Иноагенты не могут зарабатывать деньги на каких-то площадках, не могут давать концерты в определенном формате, но полностью этой возможности они не лишены. Там все расписано, и никакого тюремного заключения не предполагается. Не надо этого пафоса нагонять на себя».

Он также добавил, что прежде слушал Земфиру* (признана иноагентом) и Бориса Гребенщикова* (признан иноагентом), но не понимает мотивов тех, кто выбирает западные страны, участвующие в мировых конфликтах.

Ранее зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что не все творческие личности, покинувшие страну в период спецоперации на Украине, заслуживают негативного отношения, но недопустимо предоставлять сцену тем, кто занимал антироссийскую позицию.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о единогласной поддержке Государственной думой законов об усилении контроля за иностранными агентами для защиты суверенитета страны.

Между тем Верховный суд России отказал Максиму Покровскому (иноагент) и Земфире Рамазановой (иноагент) в рассмотрении жалоб на отказ исключить их из реестра иностранных агентов.