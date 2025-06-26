Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
Генпрокуратура потребовала изъять у экс-следователя Качура 11 объектов недвижимости
Генпрокуратура потребовала через суд обратить в доход государства 11 объектов недвижимости бывшего следователя по особо важным делам Кирилла Качура (признан иноагентом) и его родственников.
Общая кадастровая стоимость имущества, включающего пять земельных участков, два жилых дома, две квартиры и два нежилых помещения в Одинцовском районе и Москве, превышает 247 млн рублей, сообщил ТАСС источник в ведомстве.
Среди этих объектов – элитная квартира и два нежилых помещения в комплексе «Золотые ключи – 2» на Минской улице в столице. В иске отмечается, что собственники не смогут распоряжаться недвижимостью из-за наложенного ареста.
В списке ответчиков, помимо Качура, указаны его супруга и четыре аффилированных лица. Качур, ранее работавший следователем, а ныне являющийся блогером и соучредителем юридической компании, фигурирует в делах о создании организованной группы, хищении и вымогательстве. В 2022 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован. По информации источника, Качур скрывается в Черногории.
Прокуратура установила, что официальный доход Качура с 2006 по 2014 год составлял всего 2,5 млн рублей, а совокупный доход его родителей на 2010 год – 5,8 млн рублей. При этом на имя сына был приобретен ряд объектов недвижимости почти на 238 млн рублей.
В отдел кадров Качур декларировал имущество и доходы на сумму 26,5 млн рублей. В иске подчеркивается, что объекты были куплены на неподтвержденные доходы.
В 2024 году сообщалось, что бывший следователь Качур включен в реестр иностранных агентов за финансирование из-за рубежа и публикацию критики властей в соцсетях.