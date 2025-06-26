Генпрокуратура потребовала изъять у экс-следователя Качура 11 объектов недвижимости

Tекст: Алексей Дегтярев

Общая кадастровая стоимость имущества, включающего пять земельных участков, два жилых дома, две квартиры и два нежилых помещения в Одинцовском районе и Москве, превышает 247 млн рублей, сообщил ТАСС источник в ведомстве.

Среди этих объектов – элитная квартира и два нежилых помещения в комплексе «Золотые ключи – 2» на Минской улице в столице. В иске отмечается, что собственники не смогут распоряжаться недвижимостью из-за наложенного ареста.

В списке ответчиков, помимо Качура, указаны его супруга и четыре аффилированных лица. Качур, ранее работавший следователем, а ныне являющийся блогером и соучредителем юридической компании, фигурирует в делах о создании организованной группы, хищении и вымогательстве. В 2022 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован. По информации источника, Качур скрывается в Черногории.

Прокуратура установила, что официальный доход Качура с 2006 по 2014 год составлял всего 2,5 млн рублей, а совокупный доход его родителей на 2010 год – 5,8 млн рублей. При этом на имя сына был приобретен ряд объектов недвижимости почти на 238 млн рублей.

В отдел кадров Качур декларировал имущество и доходы на сумму 26,5 млн рублей. В иске подчеркивается, что объекты были куплены на неподтвержденные доходы.

В 2024 году сообщалось, что бывший следователь Качур включен в реестр иностранных агентов за финансирование из-за рубежа и публикацию критики властей в соцсетях.