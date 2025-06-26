Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.2 комментария
Захарова объяснила рейс Ил-96 «России» в Нью-Йорк
Самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия» выполнил плановый рейс для перевозки сотрудников дипмиссии между Россией и США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Полет Ил-96 специального летного отряда «Россия» в Нью-Йорк является плановым вывозным рейсом для сотрудников дипмиссии, передает ТАСС.
Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, этот рейс ежегодно выполняется несколько раз для транспортировки сотрудников.
Захарова подчеркнула: «Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году. Отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает сотрудников, возвращающихся из командировки». Она уточнила, что полет не связан с какими-либо экстренными событиями.
Ранее СМИ сообщили, что спецборт Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк 26 июня.