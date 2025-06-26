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Спецборт летного отряда «Россия» вылетел из Пулково и приземлился в Нью-Йорке
Flightradar24: Спецборт отряда «Россия» вылетел из Пулково и приземлился в Нью-Йорке
Данные портала Flightradar24, который отслеживает маршруты самолетов по всему миру, говорят о том, что самолет специального летного отряда «Россия» вылетел из петербургского аэропорта Пулково в сторону США.
Согласно Flightradar24, российский спецборт приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди.
Портал предоставляет информацию о том, что самолет Ил-96-300 отправился в рейс в серу в 11.32 и прибыл в пункт назначения около 22.27.
Иных данных о цели полета или составе пассажиров не известно.
Специальный летный отряд «Россия» подчинен Управлению делами президента России и обеспечивает перевозку воздушным транспортом должностных лиц и руководителей спецслужб или Вооруженных сил страны.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолет компании Turkish Airlines, выполнявший рейс из московского аэропорта Внуково в Анталью, был вынужден объявить аварийную тревогу в небе над Россией из-за технических неполадок.