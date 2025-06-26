Спецборт летного отряда «Россия» вылетел из Пулково и приземлился в Нью-Йорке

Flightradar24: Спецборт отряда «Россия» вылетел из Пулково и приземлился в Нью-Йорке

Tекст: Ирма Каплан

Согласно Flightradar24, российский спецборт приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди.

Портал предоставляет информацию о том, что самолет Ил-96-300 отправился в рейс в серу в 11.32 и прибыл в пункт назначения около 22.27.

Иных данных о цели полета или составе пассажиров не известно.

Специальный летный отряд «Россия» подчинен Управлению делами президента России и обеспечивает перевозку воздушным транспортом должностных лиц и руководителей спецслужб или Вооруженных сил страны.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолет компании Turkish Airlines, выполнявший рейс из московского аэропорта Внуково в Анталью, был вынужден объявить аварийную тревогу в небе над Россией из-за технических неполадок.



