  • Новость часаПутин распорядился продлить иностранцам сроки оплаты газа из России в любых банках
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пашинян начал репрессии против церкви и оппозиции
    Мерц: Конфликт на Украине не решить военным путем
    Генсек НАТО назвал Трампа «папочкой»
    Вассерман: Изучать украинский язык не хотят ни школьники, ни их родители
    Эрдоган объявил вопрос с С-400 окончательно решенным для Турции
    В НАТО заметили создание буферной зоны России в Сумской области
    Трамп: Обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом
    Ушаков назвал формат участия Путина в саммите БРИКС в Бразилии
    Фото Вяльбе с новым грузовиком спровоцировало расследование внутри Volvo
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Богатство может быть и благословением, и несчастьем

    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

    9 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    5 комментариев
    26 июня 2025, 00:42 • Новости дня

    Спецборт летного отряда «Россия» вылетел из Пулково и приземлился в Нью-Йорке

    Flightradar24: Спецборт отряда «Россия» вылетел из Пулково и приземлился в Нью-Йорке

    Tекст: Ирма Каплан

    Данные портала Flightradar24, который отслеживает маршруты самолетов по всему миру, говорят о том, что самолет специального летного отряда «Россия» вылетел из петербургского аэропорта Пулково в сторону США.

    Согласно Flightradar24, российский спецборт приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди.

    Портал предоставляет информацию о том, что самолет Ил-96-300 отправился в рейс в серу в 11.32 и прибыл в пункт назначения около 22.27.

    Иных данных о цели полета или составе пассажиров не известно.

    Специальный летный отряд «Россия» подчинен Управлению делами президента России и обеспечивает перевозку воздушным транспортом должностных лиц и руководителей спецслужб или Вооруженных сил страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолет компании Turkish Airlines, выполнявший рейс из московского аэропорта Внуково в Анталью, был вынужден объявить аварийную тревогу в небе над Россией из-за технических неполадок.


    25 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин назвал создание культурных комплексов важным для России проектом
    Путин назвал создание культурных комплексов важным для России проектом
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Создание культурно-образовательных и музейных комплексов является масштабным и значимым проектом для России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов.

    Глава государства напомнил, что реализация этой инициативы стартовала в 2018 году, передает РИА «Новости». В рамках проекта строятся современные выставочные пространства, школы искусств, концертные и театральные залы.

    Путин подчеркнул, что цель программы – сделать культурную жизнь, творческие события, лекции и мастер-классы более доступными для россиян. Особое внимание уделяется тому, чтобы у молодежи была возможность обучаться творческим профессиям на самом высоком уровне в своем регионе.

    Президент отметил, что «целый ряд объектов в составе новых комплексов уже действует: это образовательные площадки с отлично оборудованными аудиториями и помещениями для репетиций, где сотни ребят обучаются хореографии, музыке, сценическому мастерству».

    В ходе совещания глава государства назвал недопустимым затягивание строительства культурных комплексов и заявил о высоком запросе граждан на развитие творческих способностей.

    Комментарии (0)
    25 июня 2025, 17:30 • Новости дня
    Ушаков назвал формат участия Путина в саммите БРИКС в Бразилии

    Ушаков: Путин по видеосвязи примет участие в саммите БРИКС в Бразилии

    Ушаков назвал формат участия Путина в саммите БРИКС в Бразилии
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС через видеосвязь, а российскую делегацию на мероприятии в Бразилии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Ушаков объяснил, что такой формат участия связан с позицией бразильских властей по вопросам, касающимся Международного уголовного суда, передает ТАСС.

    По словам дипломата, «президент будет участвовать по видеосвязи в основных мероприятиях этого саммита». Ушаков подчеркнул, что правительство Бразилии не смогло занять однозначную позицию, позволяющую президенту России лично присутствовать на заседании. На месте российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.

    На прошлой неделе Ушаков сообщил о предстоящем участии Путина в саммите БРИКС в Бразилии.

    Ранее газета South China Morning Post писала, что глава КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на предстоящей встрече лидеров стран БРИКС, которая запланирована на начало июля в Бразилии.

    Комментарии (12)
    25 июня 2025, 20:20 • Видео
    В НАТО понизили Украину

    В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

    Комментарии (0)
    25 июня 2025, 04:43 • Новости дня
    Путин внес изменения в перечень составляющих гостайну сведений
    Путин внес изменения в перечень составляющих гостайну сведений
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Указом президента России Владимира Путина №412 в перечень сведений, подлежащих государственной тайне, добавили раздел о госполитике в сфере мобилизационной подготовки, который теперь контролирует Главное управление специальных программ президента страны.

    Президент России Владимир Путин утвердил изменения в перечне сведений, отнесенных к государственной тайне. Новый указ от 24 июня, размещенный  на сайте официального опубликования правовых актов, дополняет список пунктом, который включает информацию, раскрывающую основы государственной политики по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.

    Ранее в списке находились данные о структурной организации мобилизационного плана экономики, сведениях о мобилизационной подготовке и мобилизации органов госвласти, а также о научно-исследовательских работах в этой области и о мобилизационных мощностях.

    Указ также уточнил список ведомств, которые могут распоряжаться некоторыми сведениями, отнесенными к государственной тайне.

    Кроме того, к гостайне относятся «сведения по вопросам внешней политики, внешнеэкономической деятельности, внешней торговли, научно-технических связей, раскрывающие стратегию, тактику внешней политики Российской Федерации, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства».

    Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, порядок оформления допуска к государственной тайне в Министерстве обороны будет устанавливать глава военного ведомства по согласованию с ФСБ России, что предусмотрено новым указом президента.


    Комментарии (12)
    25 июня 2025, 14:13 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК С-300ПТ и РЛС П-18 Украины
    Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК С-300ПТ и РЛС П-18 Украины
    @ armyinform.com.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные ликвидировали пусковую установку комплекса С-300ПТ, радиолокационную станцию П-18, а также объекты снабжения и производств противника, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным объектам ВСУ. В результате было уничтожено несколько ключевых целей, включая пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей П-18 и машину управления.

    Также обстрелу подверглись предприятия оборонно-промышленного комплекса, в том числе цеха по производству беспилотников, нефтебаза, снабжавшая топливом подразделения ВСУ в Донбассе, а также пункты временного размещения украинских военных и иностранных наемников в 137 различных районах.

    Напомним, российские войска в последние сутки выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью.

    Ранее ВС России при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» поразили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска.

    Комментарии (5)
    25 июня 2025, 18:33 • Новости дня
    Трамп: Обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом
    Трамп: Обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация на Украине требует особого внимания и отличается высокой сложностью по сравнению с другими мировыми конфликтами, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО, что конфликт между Россией и Украиной является самым сложным в мире, передает ТАСС. По его словам, разрешение ситуации на Украине оказалось труднее, чем ожидалось.

    Американский лидер отметил, что у него были проблемы с Владимиром Зеленским. «Честно говоря, у меня были некоторые проблемы с [Владимиром] Зеленским. Вы, возможно, читали об этом. Это (конфликт на Украине) сложнее, чем другие войны», – заявил глава Белого дома.

    Кроме того, он подчеркнул, что обещание закончить конфликт за 24 часа было «сарказмом» и не должно восприниматься буквально.

    Ранее Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    На прошлой неделе он Трамп сообщил о «небольшом прогрессе» в переговорах России и Украины.

    Комментарии (6)
    25 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    В Кемерове грузовик протаранил 26 легковых автомобилей на шоссе

    Грузовик FAW после отказа тормозов столкнулся с 26 машинами

    В Кемерове грузовик протаранил 26 легковых автомобилей на шоссе
    @ t.me/kemprokuratura

    Tекст: Денис Тельманов

    В Кемерове на спуске шоссе произошла массовая авария с участием грузового автомобиля FAW и двух десятков легковых машин, пострадали семь человек.

    О случившемся сообщает ТАСС. По предварительным данным ГУ МВД по Кемеровской области, инцидент произошел после того, как у большегруза FAW отказали тормоза во время движения по спуску.

    «Предварительно установлено, что на спуске у грузового автомобиля FAW отказала тормозная система, в результате чего большегруз совершил столкновение с 26 легковыми автомобилями. В результате травмы получили семь человек, пятерым из которых разовая медицинская помощь оказана на месте, еще двоим диагностирован легкий и средний вред здоровью», – говорится в сообщении ведомства.

    Пятеро пострадавших получили незначительные травмы и были осмотрены медиками на месте происшествия. Двум из участников аварии понадобилась дополнительная медицинская помощь из-за легких и средних повреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе М7 «Волга» во Владимирской области в результате столкновения автобуса с несколькими автомобилями погибли три человека и еще девять получили травмы.

    Разрушение надземного перехода в деревне Липна вызвало полное перекрытие федеральной трассы М-7 для всех транспортных средств. В Дзержинске восьмилетний мальчик погиб после наезда автомобиля доставки, по факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о небезопасных услугах.

    Комментарии (0)
    25 июня 2025, 13:25 • Новости дня
    Медведев назвал ЕС русофобской организацией-угрозой
    Медведев назвал ЕС русофобской организацией-угрозой
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Современный Евросоюз является прямой угрозой России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что лозунг о невступлении стран только в НАТО должен быть изменен, поскольку вооруженный и политизированный ЕС также представляет опасность для России, и именно как к угрозе к нему следует относиться, по крайней мере до изменения его политики.

    Медведев подчеркнул, что это не отменяет необходимости двустороннего сотрудничества России с отдельными европейскими странами. Он отметил, что еще 15-20 лет назад планы Киева по вступлению в ЕС не воспринимались как проблема, в отличие от курса на интеграцию в НАТО.

    Однако нынешний Евросоюз, по его словам, превратился в глобалистскую, ярко выраженную русофобскую структуру, мечтающую о реванше против России.

    По словам зампреда Совбеза, современный ЕС стремится конкурировать с НАТО, наращивает военные возможности, создает собственные оборонные стратегии и активно перевооружается. Медведев считает, что одна из целей этого процесса – вооружение киевского режима и обеспечение его устойчивости против России.

    Также он подчеркнул, что Евросоюз заключил с Украиной соглашения о долгосрочной поддержке и обеспечивает поставки оружия, развивает оборонную промышленность на украинской территории и финансирует свои действия за счет замороженных российских активов.

    Медведев указал, что и нынешний Брюссель, и весь политический аппарат ЕС он рассматривает как врага России. В таком виде, на его взгляд, Евросоюз представляет не меньшую угрозу для страны, чем Североатлантический альянс.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что политика Евросоюза в отношении России является недальновидной.

    Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что Евросоюз жаждет смены власти в России и проводит такую же политику в отношении России, как Израиль в отношении Ирана.

    Комментарии (4)
    25 июня 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин назвал недопустимым затягивание строительства культурных комплексов

    Путин заявил о недопустимости задержек в строительстве культурных кластеров

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России подчеркнул важность своевременного завершения строительства культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах.

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам создания культурно-образовательных кластеров, передает РИА «Новости» отметил, что различия между регионами по видам творческих школ, объемам площадей музеев, концертных и театральных залов приводят к отличиям в строящихся объектах и их оснащении.

    Путин подчеркнул, что подобные различия влияют на темпы строительства культурных центров, однако, по его словам, это не должно становиться причиной для затягивания сроков сдачи таких объектов. «Обращаю ваше внимание, что все это не может быть причиной для затягивания сроков сдачи объектов», – заявил он.

    Президент выразил уверенность в том, что строительство должно завершаться в обозначенные сроки, чтобы новые культурные и образовательные центры как можно скорее начали работать для жителей регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о необходимости создавать равные возможности для учебы и самореализации граждан. Президент Владимир Путин намерен провести совещание по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов.

    Комментарии (0)
    25 июня 2025, 07:07 • Новости дня
    Бойцы группировки «Север» выявили диверсантов ВСУ под видом пожилых селян

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» задержали за сутки нескольких диверсантов ВСУ в гражданской одежде, которые под видом пожилых селян пытались проникнуть через границу.

    «За прошедшие сутки сразу несколько вэсэушников были задержаны в районе госграницы в гражданской одежде. Под видом гражданских мужчин предпенсионного возраста в зоне боевых действий могут находиться украинские диверсанты», – сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что на Сумском направлении командование ВСУ по-прежнему отправляет солдат в бессмысленные «мясные штурмы».

    «За сутки враг предпринял 11 безуспешных контратак: на направлении Кондратовки, Алексеевки, две в окрестностях Новониколаевки, три в Юнаковке и четыре в районе села Садки. Всего в 11 контратаках противник задействовал свыше 80 человек, из которых более 30 уничтожены, свыше 20 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали на исходные позиции», – доложили российские военнослужащие.

    На Волчанском и Липцовском направлениях за сутки уничтожены восемь штурмовых групп ВСУ с автомобильной и бронированной техникой, склады материально-технического снабжения и станция РЭБ.

    «Северяне» продвинулись в Волчанске, где зачистили 17 домовладений, а также выбили врага из двух опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 110 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные провели зачистку жилых домов и заняли тактические позиции в ключевых районах Волчанска, контролируя береговую линию реки Волчья.

    Комментарии (0)
    25 июня 2025, 04:57 • Новости дня
    Песков сообщил о беседе Путина и Вучича о поставках сербской техники на Украину

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин на мероприятиях ко Дню Победы в Москве обсуждал с сербским коллегой Александром Вучичем вопрос участия страны в поставках военной продукции на Украину, что подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Они (контакты) были во время мероприятий, которые были в рамках 9 мая, Дня Победы. У них же была беседа, и эта тема затрагивалась», – сказал Песков РИА «Новости».

    Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину, после чего Александр Вучич заявил, что сделки отменят, если у властей Сербии появятся вопросы к документам и конечному пользователю.

    Вучич также заявил, что республика приостановила экспорт боеприпасов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич объявил о планах пересмотреть все существующие контракты на экспорт вооружений.


    Комментарии (0)
    25 июня 2025, 23:05 • Новости дня
    Путин распорядился продлить иностранцам сроки оплаты газа из России в любых банках

    Путин подписал указ о продлении иностранцам сроков оплаты газа из России в любых банках

    Tекст: Ирма Каплан

    Указ президента России Владимира Путина № 415 продлевает до 1 октября 2025 года сроки оплаты иностранцами российского газа рублями не только в Газпромбанке, но и в других банках.

    «... заменив <...> слова «До 1 июля 2025 г.» словами «До 1 октября 2025 г.», – сказано в указе, текст которого опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    Изменения от 25 июня 2025 года были внесены в указ от 2022 года «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».

    Прежнее разрешение от 28 марта 2025 года действует до 1 июля этого года.

    Указ вступает в силу со дня его опубликования.

    Напомним, с 1 января Газпром прекратил подачу газа через Украину из-за окончания транзитного соглашения с «Нафтогазом». Евросоюз за четыре года увеличил расходы на импорт сжиженного природного газа из России благодаря росту цен и поставок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после прекращения транзита газа через Украину Россия сохранила объем экспорта газа в Европу за счет увеличения поставок сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    Комментарии (0)
    25 июня 2025, 05:11 • Новости дня
    Лазерную систему противодействия БПЛА из проекта «Посох» решили испытать в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Лазерную систему для борьбы с беспилотниками, которая входит в проект «Посох», планируют испытать в зоне спецоперации до конца лета 2025 года, рассказал представитель предприятия-разработчика.

    Там сообщили, что лазерная система противодействия БПЛА из проекта «Посох» в июне прошла тестовые испытания на одном из полигонов Херсонской области, при этом на испытаниях в качестве макета были представлены аккумуляторные компактные установки, рассчитанные для работы на дистанции 500-700 метров, передает ТАСС.

    «В ходе статических испытаний мы подтвердили, что изделие хорошо поражает как боевую часть, так и сами FPV-дроны – они сгорают. Моторы, батарейки поражаются, дроны падают», – рассказали разработчики.

    По их словам, до конца лета 2025 года лазерная система должна выйти на этап боевой апробации в зоне СВО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самарские ученые завершили разработку навигационного комплекса с искусственным интеллектом и стереозрением для беспилотников, позволяющего безопасно обходить препятствия и приземляться без участия оператора.

    Кроме того, орнитологи отсоветовали использовать хищных птиц для борьбы с вражескими дронами, как предложил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Орнитологи назвали птиц, которые могли бы справиться с поставленной задачей, но есть определенные сложности в реализации данной инициативы.


    Комментарии (0)
    25 июня 2025, 08:40 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал замечательной встречу с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал прошедшую 23 июня в Кремле встречу с президентом России Владимиром Путиным «замечательной», сообщает газета Al Araby Al Jadeed.

    В интервью газете Al Araby Al Jadeed Арагчи отметил, что Россия заняла «твердую позицию в отношении атак США и Израиля», он назвал встречу с Путиным «замечательной», передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    11 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента России подтверждал, что встреча с Аббасом Арагчи обсуждалась заранее и приобрела особую значимость после недавних событий.

    Арагчи заявлял, что на встрече с Владимиром Путиным были обсуждены дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран.

    Комментарии (0)
    25 июня 2025, 20:59 • Новости дня
    Росавиация запретила ночные рейсы в Израиль

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские авиакомпании временно не смогут выполнять рейсы в аэропорты Израиля ночью из-за новых распоряжений Росавиации.

    Росавиация ввела временный запрет на выполнение рейсов российскими авиакомпаниями в аэропорты Израиля с 01:00 до 07:00 по московскому времени до 12 июля, передает ТАСС.

    Ведомство также предписало всем российским авиаперевозчикам не выполнять полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Ирана. При этом Росавиация разрешила выполнять рейсы в Катар.

    В понедельник вылеты из Израиля возобновились с ограничениями.

    Комментарии (0)
    25 июня 2025, 04:07 • Новости дня
    Депутат Якубовский назвал имеющих право на субсидии при оплате услуг ЖКХ

    Депутат Якубовский: Право на субсидии при оплате ЖКУ имеют пенсионеры, инвалиды и другие

    Tекст: Ирма Каплан

    Граждане России, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают региональный норматив, могут оформить субсидию, предоставив подтверждающие документы и заявление, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

    По его словам, право на субсидии при оплате услуг ЖКХ имеют граждане России, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают установленную долю от совокупного дохода семьи.

    «Получателями могут быть как собственники жилья, так и наниматели по договорам социального найма. В первую очередь это пенсионеры, малоимущие семьи, многодетные, инвалиды, а также семьи участников СВО, если они соответствуют критериям нуждаемости», – пояснил Якубовский в беседе с РИА «Новости».

    Федеральный норматив составляет не более 22% от дохода семьи. Если расходы на оплату ЖКУ выше, можно претендовать на субсидию. Размер субсидии определяется как разница между фактическими расходами и допустимой долей, учитывая региональный норматив.

    Подать заявление на субсидию можно через портал «Госуслуги», МФЦ или отделение социальной защиты по месту жительства. Для оформления требуются паспорта всех членов семьи, справки о доходах за шесть месяцев, документы на жилье, квитанции об оплате ЖКУ и справка о составе семьи. Решение принимается в течение 10 рабочих дней, субсидия назначается на шесть месяцев с возможностью продления.

    Регионы вправе устанавливать порог ниже федерального, но не выше. Так, в Москве и Севастополе – 10%, в Крыму – 15%, в Петербурге – 14%, в Свердловской области для одиноких пенсионеров – 12%. В большинстве регионов России действует порог 22%, пояснил эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь назвал способ сэкономить перед ростом цен ЖКХ.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска уничтожили бойцов элитного взвода ВСУ
    В Забайкалье взорвались боеприпасы во время пала травы
    Иран подтвердил гибель генерала Шадмани после ударов Израиля
    Роспатент зарегистрировал новый товарный знак Lada Yarus
    Трамп предложил вернуть Пентагону название «Министерство войны»
    Установлено гражданство брошенного на пол в Шереметьеве ребенка
    На известного российского секс-блогера завели дело о склонении к изнасилованию

    Все больше центробанков отказываются от доллара

    Опрос 75 центральных банков показал, что они хотят пересмотреть свои финансовые потоки и отказаться от доллара в пользу золота, евро и юаня. Первой этот тренд начала еще десять лет назад Россия, к ней присоединились Китай и другие страны. Но отказ от доллара в резервах продолжает набирать обороты. Чем доллар не устраивает все больше и больше стран? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Ирану показал худшую сторону президента США

    Вступление США в войну Израиля с Ираном шокировало американцев. По-настоящему возмутиться они не успели из-за быстротечности событий, однако президент Дональд Трамп явным образом нарушил общественный договор со своими сторонниками, а заодно напомнил о своих главных недостатках. Подробности

    Перейти в раздел

    Попытки прикрыть Сумы дорого обходятся ВСУ

    Украина предпринимает срочные меры по усилению обороны областного центра Сумы – на том направлении, где российские войска создают буферную зону вдоль российско-украинской границы. Как выглядят эти усилия и каким образом они лишь помогают российским подразделениям продвигаться на других участках спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Мозамбик стал территорией противостояния с Западом

    50 лет назад, 25 июня 1975 года, была провозглашена независимость Мозамбика, бывшей португальской колонии в Африке. Почему Советский Союз активно помогал местному движению ФРЕЛИМО, на кого сделал в Мозамбике ставку Запад – и как тогда выглядела система взаимодействия Москвы с африканскими странами по сравнению с сегодняшним днем? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Зачем Россия простила Америку

      Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

      15 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Богатство может быть и благословением, и несчастьем

      Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

      9 комментариев
    • Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов
      Цель США – не Тегеран, а Пекин

      Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

      5 комментариев
    Перейти в раздел

    • В НАТО понизили Украину

      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации