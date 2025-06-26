Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.0 комментариев
Белоруссия предложила ШОС возобновить учения «Мирная миссия»
На встрече министров обороны стран ШОС Белоруссия выступила с инициативой возобновить учения «Мирная миссия», которые более 20 лет отрабатывают совместные антитеррористические действия.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на совещании глав оборонных ведомств ШОС предложил возобновить проведение учений «Мирная миссия», передает РИА «Новости». По словам Хренина, эти маневры способствуют развитию военного сотрудничества и укреплению оборонного потенциала государств ШОС.
Он отметил целесообразность продолжения совещаний на уровне начальников генеральных штабов, где могут вырабатываться новые направления военного взаимодействия. Хренин добавил, что Белоруссия готова активно участвовать в этом процессе и поддерживать другие конструктивные предложения по развитию взаимодействия.
Учения «Мирная миссия» проходят уже более 20 лет. Основной задачей этих маневров является отработка совместных антитеррористических действий стран-участников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия» пройдут в августе 2023 года на полигоне Центрального военного округа в Челябинской области. Направленность учений «Мирная миссия-2021» связана с угрозами, исходящими из Афганистана. Активная фаза учений ШОС «Мирная миссия-2021» стартовала.