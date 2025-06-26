Фотографа из Перми приговорили к 16 годам за госизмену

Фотографа из Перми Скворцова приговорили к 16 годам за госизмену

Tекст: Мария Иванова

Пермский краевой суд признал фотографа Григория Скворцова виновным по статье о государственной измене, передает ТАСС. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Слушания по уголовному делу проходили в закрытом режиме, подробности расследования и обвинений не разглашаются.

В пресс-службе суда заявили: «Пермский краевой суд огласил приговор в отношении фотографа из Перми Григория Скворцова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на год».

По данным местных СМИ, Скворцов был задержан в Москве в ноябре 2023 года. Сам обвиняемый вину не признал.

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