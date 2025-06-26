Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.0 комментариев
Фотографа из Перми приговорили к 16 годам за госизмену
Фотографа из Перми Скворцова приговорили к 16 годам за госизмену
Фотограф Григорий Скворцов получил 16 лет колонии строгого режима по обвинению в госизмене, дело рассматривалось в закрытом режиме.
Пермский краевой суд признал фотографа Григория Скворцова виновным по статье о государственной измене, передает ТАСС. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Слушания по уголовному делу проходили в закрытом режиме, подробности расследования и обвинений не разглашаются.
В пресс-службе суда заявили: «Пермский краевой суд огласил приговор в отношении фотографа из Перми Григория Скворцова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на год».
По данным местных СМИ, Скворцов был задержан в Москве в ноябре 2023 года. Сам обвиняемый вину не признал.
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