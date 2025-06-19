Режиссер Мосиенко получил 17 лет за терроризм и госизмену

Суд приговорил режиссера Мосиенко к 17 годам за подготовку диверсии

Tекст: Мария Иванова

Режиссер и актер из Новосибирска Виктор Мосиенко приговорен к 17 годам лишения свободы по обвинениям в госизмене, терроризме и незаконном обороте взрывчатых веществ, передает ТАСС.

Суд постановил, что первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима, а также оштрафовал его на 400 тыс. рублей.

Вину Мосиенко полностью признал, заявив: «Я раскаиваюсь в содеянном».

Как пояснил судья, ограничение свободы не было назначено, так как у Мосиенко нет постоянного места жительства. Прокурор на процессе просил назначить подсудимому 22 года заключения, однако суд учел признание вины и раскаяние.

В пресс-службе УФСБ по региону сообщили, что Мосиенко задержали сотрудники ведомства в Белгородской области, где он готовил диверсию на железнодорожных путях по заданию представителей организации «Легион "Свобода России"», признанной террористической и запрещенной в России. После подрыва он планировал перейти на сторону противника, предоставить украинским военным свой автомобиль, обмундирование, 5 тыс. долларов и 175 тыс. рублей.

Следствие выяснило, что для выполнения «тестового задания» Мосиенко приехал в Белгород из Анапы, где снял номер в гостинице, получил инструкции через фотографии, извлек самодельное взрывное устройство из тайника и был задержан при попытке установки его под железнодорожным мостом. При себе у него были более 6 кг пластичной взрывчатки производства НАТО и электродетонатор, которые он маскировал, приехав на такси в жилете железнодорожника, со связкой воздушных шаров и коробкой конфет, где скрывался пакет с взрывчаткой.

Виктор Мосиенко родом из Новосибирска, с 2020 года жил в Анапе. В январе 2024 года он установил контакт с представителями «Легиона "Свобода России"» и поддерживал связь до задержания 20 февраля прошлого года. До этого он год прожил в США, продав квартиру в Подмосковье за 12,5 млн рублей, а на момент отъезда за границу имел 400 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гособвинение просило для режиссера и актера из Новосибирска Виктора Мосиенко 22 года заключения по обвинению в госизмене и террористической деятельности, включая подготовку диверсии на железной дороге в Белгородской области.

Ранее Второй западный окружной военный суд получил материалы уголовного дела бывшего российского актера Кирилла Канахина, внесенного в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору.