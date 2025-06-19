Гособвинение запросило 22 года колонии для режиссера Мосиенко

Гособвинение потребовало назначить режиссеру Мосиенко 22 года колонии за готовившуюся диверсию

Tекст: Мария Иванова

Гособвинение просит Второй Западный окружной военный суд лишить свободы на 22 года режиссера и актера из Новосибирска Виктора Мосиенко, который признал свою вину в госизмене, незаконном обороте взрывчатых веществ и других преступлениях террористической направленности, передает ТАСС.

Прокурор Наталья Макарова в ходе прений заявила: «Прошу признать виновным Мосиенко Виктора Николаевича и по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему наказание в виде 22 лет лишения свободы, из которых первые три года отбывать в тюрьме, оставшуюся часть наказания – в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 700 тыс. рублей и ограничением свободы на срок полтора года».

Прокурор подчеркнула, что не верит в признательную позицию обвиняемого и его раскаяние, отметив, что его выступление в суде было противоречивым. Макарова заявила, что Мосиенко тщательно готовился к совершению преступлений и действовал по плану, а его версия о желании «помочь украинским детям» опровергается собранными доказательствами.

В материалах дела говорится, что Мосиенко связался с лидером «Легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ), вступил в нее и готовил диверсию на железнодорожных путях в Белгородской области по заданию представителей этой организации. После выполнения задания он собирался перейти на сторону противника, передав украинским военным свой автомобиль, обмундирование, 5 тыс. долларов и 175 тыс. рублей.

По данным следствия, для выполнения задания Мосиенко приехал в Белгород из Анапы, снял номер в гостинице, получил от куратора фотографии места предполагаемого подрыва, извлек из тайника самодельное взрывное устройство и был задержан сотрудниками ФСБ при установке взрывчатки. На месте у него обнаружили более 6,3 кг взрывчатого вещества производства НАТО, электродетонатор, а также принадлежности для маскировки, включая оранжевый жилет железнодорожника, красные шары и коробку конфет.

Мосиенко является уроженцем Новосибирска, с 2020 года жил в Анапе, занимался недвижимостью, ранее работал в театре и проходил службу на Северном флоте. Экспертиза подтвердила его вменяемость, каких-либо зависимостей и психических отклонений у подсудимого не обнаружено. Сам Мосиенко заявил в суде, что полностью признает свою вину, сожалеет о содеянном и считает себя психически здоровым человеком.

Слушания проходят в режиме видеоконференцсвязи, так как Мосиенко находится под арестом в СИЗО-3 Белгородской области. Срок его содержания под стражей продлен на полгода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о государственной измене в отношении бывшего актера Кирилла Канахина. Канахин был внесен в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору.