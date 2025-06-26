Белоусов заявил об ухудшении военной ситуации и росте конфликтов в мире

Tекст: Александра Юдина

По его словам, обострились геополитические противоречия, разрушаются основы стратегической стабильности, а роль международных институтов снизилась до недопустимого уровня, передает РИА «Новости».

Министр считает, что такие изменения стали следствием деструктивного курса коллективного Запада, который стремится сохранить глобальное доминирование. По мнению Белоусова, в мире появляются многочисленные очаги нестабильности, включая пространство ШОС и его периферию.

Белоусов отдельно отметил, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась на фоне ирано-израильского противостояния и ударов Израиля и США по иранским военным объектам. Он подчеркнул, что подобные атаки нарушают Устав ООН и нормы международного права.

Министр сообщил, что Россия выразила соболезнования Ирану из-за многочисленных жертв, осудила действия Израиля и США, а также заявила о готовности содействовать деэскалации конфликта и выступить посредником.

По его словам, аналогичные негативные тенденции наблюдаются в Сирии, секторе Газа и Ливане. Белоусов уточнил, что нестабильность в Афганистане остается источником транснациональной преступности и террористических угроз на пространстве ШОС.



Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова поддержать возможное установление перемирия между Ираном и Израилем, однако считает преждевременным делать выводы о его достижении.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пытается взять на себя посредническую роль между Тегераном и Тель-Авивом, но выдвигает различные предложения для урегулирования конфликта.