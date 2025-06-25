Bloomberg допустило крах НАТО при Трампе из-за разногласий

Tекст: Ирма Каплан

«НАТО часто переживает кризисы; американцы уже давно испытывают двойственное отношение к этому договору. Так почему же североатлантический союз так обеспокоен и почему он продолжает существовать?» задается вопросом Bloomberg.

Агентство считает, что теперь разногласия проистекают из «возмутительных амбиций НАТО» и в этом ответ на мрачные и фатальные предчувствия аналитиков, наблюдателей и участников альянса. И не последнюю роль в этом играет своенравный американский лидер Дональд Трамп.

«Этот кризис связан не только с Трампом, несмотря на его неподражаемую способность делать почти все по-своему. НАТО в настоящее время подвергается испытанию четырьмя конвергентными кризисами, которые имеют более глубокие последствия, чем разрушительные действия Трампа», – говорится в статье.

Помимо ряда кризисов, которые отмечает агентство, в НАТО разразился кризис доверия. Европейцы всегда задавались вопросом, будут ли США рядом, когда это будет нужно.

«Европе никогда не приходилось иметь дело с президентом США, который угрожал бы насильственным захватом территории у союзников или так радостно угрожал бросить этих союзников, если на них нападут. Экономические споры – это обычное дело, но ни один американский президент так бессмысленно не ставил под угрозу глобальное процветание», – говорится в материале.

Вloomberg отмечает, что в ближайшей перспективе трансатлантический раскол может подорвать позиции НАТО, а после ухода США политическое и экономическое соперничество может приобрести угрожающий оттенок.

«Тот факт, что сегодня этот сценарий кажется немыслимым, только показывает, насколько сильно изменилась Европа под руководством США. В постамериканскую эпоху она может резко измениться к худшему», – резюмирует агентство, задаваясь риторическим вопросом, грядет ли крах НАТО или альянс снова обновится и переродится.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на саммите НАТО планируют увеличить военные расходы стран-членов до 5% ВВП, для этих целей альянсу нужно «нарисовать монстра», роль которого уготована России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее аналитики подсчитали, что возможный конфликт между Россией и НАТО может привести к сокращению мирового ВВП на 1,3% уже в первый год, он будет стоить 1,5 трлн долларов.