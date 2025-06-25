Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.14 комментариев
Лукьянов: Рютте подобострастно подыграл Трампу, назвав его «папочкой»
«Президент США может теперь войти в историю как "папочка Трамп", генсек НАТО Марк Рютте подарил ему этот титул», – написал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о действиях Дональда Трампа в ходе ирано-израильского конфликта.
По словам Лукьянова, Трампу очень понравилась «метафора пацанов, которых надо разнимать на школьном дворе». «То были Россия и Украина, теперь Израиль и Иран», – написал он в Telegram-канале журнала.
Лукьянов также считает, что основное содержание саммита свелось к попыткам европейцев ублажить Трампа, чтобы у него не испортилось настроение. «За полгода Европа научилась общаться со старшим американским партнером. Максимум лести, максимум восторгов его лидерством, максимум приятных ему антуражей, желательно королевских. Получилось, он был очень доволен. Теперь главное продолжать в том же духе, чтобы он, не дай бог, не огорчился чем-нибудь», – пояснил Лукьянов.
Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе саммита в Гааге назвал президента США Дональда Трампа «папочкой». Он также выразил признательность американскому лидеру за инициативу по увеличению взносов на оборону.