Аэропорт Тамбова второй раз за день ограничил рейсы

Tекст: Евгения Караваева

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова второй раз за день, передает ТАСС.

В сообщении Росавиации отмечается: «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбова (Донское)».

Причины подобных мер не уточняются. Решения о снятии ограничений пока не озвучены.

Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, в аэропортах Самары, Ульяновска и Тамбова ввели ограничения на полеты.