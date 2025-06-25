  • Новость часаОппозиция Армении обвинила Пашиняна в незаконных арестах и диктатуре
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    Как африканские вожди обманывали Советский Союз
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    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Богатство может быть и благословением, и несчастьем

    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    5 комментариев
    25 июня 2025, 16:28 • Новости дня

    Аэропорт Тамбова второй раз за день ограничил рейсы

    Tекст: Евгения Караваева

    В аэропорту Тамбова уже второй раз за день установили ограничения на прием и отправку гражданских самолетов с целью обеспечения безопасности.

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова второй раз за день, передает ТАСС.

    В сообщении Росавиации отмечается: «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбова (Донское)».

    Причины подобных мер не уточняются. Решения о снятии ограничений пока не озвучены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, в аэропортах Самары, Ульяновска и Тамбова ввели ограничения на полеты.

    24 июня 2025, 18:33 • Новости дня
    Мерц назвал осознанную Европой ошибку

    Мерц заявил о недооценке Европой «угроз со стороны России»

    Мерц назвал осознанную Европой ошибку
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Европы и Германия слишком долго игнорировали предупреждения балтийских государств о «возможных угрозах со стороны России».

    Мерц подчеркнул, что теперь эта ошибка осознана, а «пути назад нет», передает РБК.

    «Слишком долго мы в Германии отказывались слушать предупреждения наших балтийских соседей об империалистической политике России. Мы осознали эту ошибку. Пути назад нет. И поэтому я повторяю здесь еще раз: безопасность Литвы – это безопасность и Германии», – заявил он в ходе выступления перед Бундестагом в преддверии саммита НАТО.

    Кроме того, Мерц пообещал сделать бундесвер самой сильной обычной армией Европы, чтобы отвечать ожиданиям партнеров и учитывать размеры, возможности и географическое положение страны. Канцлер подчеркнул, что Германия действует не для одолжения США, а руководствуясь собственными убеждениями, потому что Россия, по его словам, угрожает безопасности всего евроатлантического региона и может продолжить войну за пределами Украины.

    Канцлер отметил, что в этих условиях Германия берет на себя особую ответственность за защиту восточных союзников НАТО. В апреле власти ФРГ ввели в эксплуатацию первое подразделение 45-й бригады бундесвера в Литве, которое насчитывает 150 солдат.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы.

    НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».

    Комментарии (35)
    24 июня 2025, 23:15 • Новости дня
    Четыре страны НАТО не захотели «сидеть за одним столом» с Зеленским
    Четыре страны НАТО не захотели «сидеть за одним столом» с Зеленским
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге оттого, что с ним не захотели сидеть за одним столом главы ряда государств, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеоинтервью Даниэлю Бохару по дороге на саммит.

    «Это главный признак того, что предыдущая глава завершилась. США, Турция, Словакия и мы (Венгрия) ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», – сказал Орбан в ролике, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит Meta и запрещена в России как экстремистская).

    Орбан добавил, что, в частности, в национальных интересах Венгрии ни в каком интеграционном сообществе не состоять с Украиной –  ни в НАТО, ни в ЕС.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, газета Politico писала, что саммит НАТО будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, Украины нет в повестке встречи вовсе.

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    25 июня 2025, 09:00 • Видео
    Неприятный сюрприз для Каи Каллас

    Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

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    24 июня 2025, 18:17 • Новости дня
    На границе России задержали группу переодетых в гражданское украинских диверсантов
    На границе России задержали группу переодетых в гражданское украинских диверсантов
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На границе Сумской и Курской областей перехватили группу украинских боевиков, переодетых в гражданскую одежду, сообщил источник в силовых структурах России.

    Украинские диверсанты перемещались в приграничной зоне Сумской и Курской областей в гражданской одежде, пояснил собеседник ТАСС. «Они пытались убедить военнослужащих, что они местные жители, которые случайно застряли в приграничье», – добавил он.

    Источник отметил, что подобные ситуации происходят регулярно, под видом гражданских мужчин предпенсионного возраста в зоне боевых действий могут быть украинские диверсанты.

    По этим данным, задержанные уже дают показания.

    Ранее ФСБ в Запорожской области задержала трех россиян, они пытались подорвать газовый объект в Бердянске, у них изъяли самодельную взрывчатку.

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    25 июня 2025, 09:05 • Новости дня
    ОАК передала ВКС новую партию истребителей Су-35С
    ОАК передала ВКС новую партию истребителей Су-35С
    @ uacrussia.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках гособоронзаказа российские военные получили новые Су-35С, прошедшие полный цикл испытаний на предприятии и направленные на аэродром базирования, сообщили в Ростехе.

    Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны России новую партию истребителей Су-35С, сообщает ТАСС. Самолеты поколения 4++ прошли заводские испытания в различных режимах и успешно прибыли на аэродром базирования. Летчики ВКС России выразили благодарность сотрудникам завода за вклад в укрепление обороноспособности страны.

    Первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков отметил, что Су-35С получил высокие оценки пилотов, и назвал его лучшим в своем классе во время спецоперации.

    «Он позволяет применять широкий спектр вооружения на любых высотах и скоростях, а также выполнять сложные маневры и боевые задачи. Эти истребители демонстрируют превосходные летные качества, навигационные и прицельные характеристики, помогая выполнять все задачи и приближать победу», – заявил Артяков.

    Глава ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что компания планирует сохранить темпы производства востребованных авиационных комплексов и к 2030 году увеличить производительность труда на 30%. По его словам, уже в этом году объемы выпуска продукции по гособоронзаказу увеличатся и превысят показатели прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны России новую партию истребителей Су-35С. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод также передал партии этих истребителей военным. Ростех выполняет все необходимые объемы производства вооружения для нужд спецоперации на Украине.

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    25 июня 2025, 12:05 • Новости дня
    Экс-глава Роскосмоса Рогозин назвал авторов шутки про него в КВН «бесталанным чмом»

    Рогозин пригрозил участникам КВН отправкой на фронт после шутки про него

    Экс-глава Роскосмоса Рогозин назвал авторов шутки про него в КВН «бесталанным чмом»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин резко отреагировал на шутку про него команды «Негоден» в эфире КВН, пригрозив участникам отправкой на фронт и пообещав «научить чувству юмора».

    Дмитрий Рогозин, сенатор и бывший глава «Роскосмоса», опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент выступления команды «Негоден» из четвертьфинала Высшей Лиги КВН, который, как отмечает Ura.ru, вышел в эфир десять дней назад.

    В номере прозвучала шутка, в которой фамилия Рогозина была упомянута в контексте обмена космоса на личные отношения. В ответ Рогозин назвал авторов шутки «бесталанным чмом», и пообещал выяснить, кто пишет тексты для команды.

    Сенатор подчеркнул, что знает, к каким военкоматам прикреплены юмористы, и пообещал «научить их юмору» на фронте. Рогозин заявил, что участникам вместо «унылого КВН» дадут «ударные дроны», чтобы они отправились на передний край, а после возвращения обсудили свою неудачную шутку.

    Ранее в апреле 2014 года Рогозин посоветовал американцам использовать батут для полета на МКС. Он заявил, что его слова о батуте не были шуткой и помогли спасти российскую космическую отрасль от американских санкций.

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    24 июня 2025, 17:30 • Новости дня
    На свадьбе во Франции застрелили невесту

    На свадьбе во Франции люди в масках застрелили невесту

    Tекст: Евгения Караваева

    На юге Франции во время свадьбы в деревне Гуль вооруженные преступники открыли огонь, смертельно ранив невесту на глазах у гостей.

    Вооруженные люди в масках начали стрелять по молодоженам, когда те покидали праздник рано утром, передает «Лента.ру». Сообщается, что одна из пуль попала в невесту, которая скончалась на месте.

    Полиция организовала масштабную операцию с участием около 100 сотрудников по розыску нападавших, рассматриваются все возможные версии, включая криминальные разборки между группировками.

    Очевидцы утверждают, что до нападения свадьба проходила без происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне во время музыкального фестиваля Fete de la Musique во Франции неизвестные укололи шприцами 145 человек. Среди пострадавших оказались несовершеннолетние.

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    25 июня 2025, 12:15 • Новости дня
    Гендиректор OpenAI: Персональные компьютеры устарели
    Гендиректор OpenAI: Персональные компьютеры устарели
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Гендиректор OpenAI Сэм Альтман выразил мнение, что персональные компьютеры больше не отвечают требованиям мира, в котором доминирует искусственный интеллект.

    Современные компьютеры были созданы для эпохи, когда не существовало искусственного интеллекта, указано на официальном сайте Windows Central.

    Теперь, по мнению Сэма Альтмана, ситуация изменилась, и пользователям, возможно, потребуется новое оборудование и программное обеспечение.

    Глава OpenAI подчеркнул, что сегодняшние технологии не рассчитаны на мир, где ИИ внедряется повсеместно. Он добавил, что с ростом масштабов искусственного интеллекта нынешние устройства постепенно уступают место новому поколению техники.

    Ранее президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит заявил, что искусственный интеллект может быть превращен в оружие, и людям предстоит научиться его контролировать. Однако основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что приостановка разработки ИИ не решит проблемы.

    Комментарии (21)
    24 июня 2025, 18:48 • Новости дня
    Пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией
    Пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны Балтии, Польша и Финляндия намерены заминировать свои границы, выделяя для этого значительные ресурсы и выходя из международных соглашений.

    Пять стран НАТО намерены разместить миллионы мин вдоль границ с Россией и Белоруссией, пишет The Daily Telegraph, передает ТАСС. Речь идет о Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

    Сообщается, что они объявили о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, и теперь обязаны уведомить ООН о своем решении. Это позволит странам производить, хранить и применять мины на своей территории.

    Издание отмечает, что каждая из этих стран уже разрабатывает планы заминирования приграничных территорий. В Литве на оборону выделяют 5,5% ВВП, а на производство мин предусмотрено 800 млн евро.

    Депутат Лауринас Касчюнас заявил газете: «В случае необходимости они засеют тихие сосновые леса и березовые рощи вдоль своих границ миллионами мин». Он подчеркнул, что в мирное время мины будут храниться недалеко от границ для обеспечения безопасности граждан.

    Власти стран считают такие меры необходимыми для «сдерживания российского вторжения», хотя ранее подобные шаги казались невозможными. Президент России Владимир Путин ранее назвал утверждения о планах нападения на Европу и НАТО «ложью и бредом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономисты подсчитали, что возможный конфликт между Россией и НАТО может сократить мировой ВВП на 1,3% и обойдется в 1,5 трлн долларов уже в первый год войны.

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что ситуация на западных границах зоны ответственности ОДКБ является угрожающей. Медицинские учреждения стран восточного фланга НАТО проводят учения и создают запасы медикаментов на фоне роста угрозы военного конфликта.

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    25 июня 2025, 11:10 • Новости дня
    Задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов

    Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов был задержан силовиками

    Задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов
    @ Расулов Сергей/News Team/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Дагестане силовые структуры провели задержание Магомед-Султана Магомедова, который занимает пост государственного секретаря республики.

    Госсекретарь Республики Дагестан Магомед-Султан Магомедов был задержан, передает ТАСС.

    «Магомед-Султан Магомедов задержан», – заявили силовики. Другие подробности задержания в настоящее время не уточняются.

    СМИ писали, что правоохранительные органы провели обыски у бывшего президента футбольного клуба «Анжи» и госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова.

    Комментарии (11)
    24 июня 2025, 21:40 • Новости дня
    Китайские автопроизводители продавали новые машины в Россию как подержанные
    Китайские автопроизводители продавали новые машины в Россию как подержанные
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайские компании реализовывали новые автомобили в Россию и соседние страны, оформляя их как подержанные, что позволяло автопроизводителям отчитываться о выполнении указов о росте экономики.

    Как передает Reuters, китайские автопроизводители с 2019 года массово экспортировали новые автомобили в Россию, страны Центральной Азии и на Ближний Восток под видом подержанных.

    Новые машины регистрировались в Китае, затем продавались экспортеру, который их ставил на учет и затем отправлял за границу как подержанные автомобили. Благодаря этому автопроизводители сразу фиксировали продажу и доход. Агентство отмечает, что региональные власти Китая поддерживали такую практику, чтобы компании могли формально сообщить о росте продаж и выполнении экономических указов центральных властей.

    Ситуация привлекла внимание после публичной критики главы компании Great Wall Motor в адрес конкурентов. Газета «Жэньминь Жибао» также подвергла схему критике 10 июня, назвав ее вредной для рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские склады заполнены примерно 400 тыс. новых автомобилей, что гарантирует наличие машин для продаж на несколько месяцев. Затоваривание складов заставляет продавцов предлагать хорошие скидки, что может быть выгодно для покупателей.

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    25 июня 2025, 10:17 • Новости дня
    Iltalehti: Зеленский решил надеть костюм после унижений от Трампа
    Iltalehti: Зеленский решил надеть костюм после унижений от Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский появился на саммите НАТО в Гааге в классическом черном костюме в ответ на унижения со стороны президента США Дональда Трампа, пишет финское издание Iltalehti.

    По мнению журналиста и фотографа Сами Саллинена, киевский режим пытался продемонстрировать, что Зеленский и Украина стремятся чувствовать себя сильнее в нынешней сложной ситуации, передает RT.

    По словам журналиста, одежда Зеленского могла также подчеркнуть, что саммит НАТО в Гааге для него был более значимым, чем неудачный визит в Вашингтон.

    Саллинен выразил мнение, что выбор классического костюма был осознанным жестом, отражающим попытку изменить сложившийся имидж.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге оттого, что с ним не захотели сидеть за одним столом главы ряда государств.

    Газета Politico писала, что саммит НАТО будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, Украины нет в повестке встречи вовсе.

    Комментарии (10)
    25 июня 2025, 04:43 • Новости дня
    Путин внес изменения в перечень составляющих гостайну сведений
    Путин внес изменения в перечень составляющих гостайну сведений
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Указом президента России Владимира Путина №412 в перечень сведений, подлежащих государственной тайне, добавили раздел о госполитике в сфере мобилизационной подготовки, который теперь контролирует Главное управление специальных программ президента страны.

    Президент России Владимир Путин утвердил изменения в перечне сведений, отнесенных к государственной тайне. Новый указ от 24 июня, размещенный  на сайте официального опубликования правовых актов, дополняет список пунктом, который включает информацию, раскрывающую основы государственной политики по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.

    Ранее в списке находились данные о структурной организации мобилизационного плана экономики, сведениях о мобилизационной подготовке и мобилизации органов госвласти, а также о научно-исследовательских работах в этой области и о мобилизационных мощностях.

    Указ также уточнил список ведомств, которые могут распоряжаться некоторыми сведениями, отнесенными к государственной тайне.

    Кроме того, к гостайне относятся «сведения по вопросам внешней политики, внешнеэкономической деятельности, внешней торговли, научно-технических связей, раскрывающие стратегию, тактику внешней политики Российской Федерации, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства».

    Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, порядок оформления допуска к государственной тайне в Министерстве обороны будет устанавливать глава военного ведомства по согласованию с ФСБ России, что предусмотрено новым указом президента.


    Комментарии (12)
    25 июня 2025, 07:51 • Новости дня
    Трамп заявил о сложной ситуации Зеленского
    Трамп заявил о сложной ситуации Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Владимир Зеленский оказался в крайне сложном положении, и не исключил личной встречи накануне саммита НАТО, сообщает Fox News.

    По словам президента США, вопрос о встрече с украинским лидером остается открытым, а сам Зеленский, как отметил Трамп, находится в трудной ситуации, передает РИА «Новости».

    Трамп добавил, если такая встреча состоится, он намерен узнать у Зеленского, как у него дела. Он также отметил, что Украине не следовало бы оказаться в подобном положении, однако сейчас она переживает тяжелое время.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, газета Politico писала, что саммит НАТО будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, Украины нет в повестке встречи вовсе.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге оттого, что с ним не захотели сидеть за одним столом главы ряда государств.

    Комментарии (4)
    24 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин присвоил сержанту Хугаеву звание Героя России посмертно

    Путин присвоил сержанту Хугаеву звание Героя России за подвиг в Мариуполе

    Путин присвоил сержанту Хугаеву звание Героя России посмертно
    @ vk.com/putin_rukremlin

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин присвоил сержанту Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно за проявленное в Мариуполе самоотверженное руководство подразделением и спасение раненых товарищей.

    Глава государства подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации сержанту Радиславу Хугаеву из Южной Осетии посмертно, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что военнослужащий удостоен награды «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

    Радислав Хугаев участвовал в специальной военной операции в составе мотострелкового полка. Ему было 33 года. В марте 2022 года во время боев за Мариуполь группа Хугаева попала в засаду, двое бойцов получили ранения. Хугаев оказал им первую помощь и дал команду на отход группы.

    Понимая опасность для своих сослуживцев, Хугаев решил отвлечь противника: он достал флаг Осетии, вышел вперед, открыл ответный огонь и вызвал атаку на себя. Благодаря этому подразделение смогло перегруппироваться и удерживать позиции до прибытия подкрепления, после чего нанесло поражение противнику.

    С инициативой о присвоении почётного звания Героя России ранее выступил президент Южной Осетии Алан Гаглоев в ходе встречи с Владимиром Путиным. Гаглоев поблагодарил российского лидера за принятое решение и выразил признательность от имени всей республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее трое выпускников Юнармии получили звания Героев России за участие в спецоперации на Украине. Путин также присвоил звание Героя России погибшему в ходе спецоперации на Украине священнику Александру Савченко.

    Комментарии (2)
    24 июня 2025, 20:29 • Новости дня
    Пашинян обнародовал «план неудавшегося переворота оппозиции» в Армении
    Пашинян обнародовал «план неудавшегося переворота оппозиции» в Армении
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил в своих соцсетях ссылку на публикацию в одном из армянских СМИ плана, который оппозиция нынешнего премьера якобы подготовила для осуществления госпереворота.

    Пашинян на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) опубликовал ссылку на публикацию сайта Civic.am под названием «План переворота оппозиции», передает Armenia Today. Этот печатный документ содержит семь страниц, на которых якобы изложен «план поэтапных действий, направленных на свержение действующей власти».

    Работа, согласно опубликованному плану, якобы должна была начаться 23 июля этого года. В документе содержится подробная программа, перечень ресурсов и список лиц, которые должны участвовать в организации переворота.

    В течение нескольких месяцев, согласно плану, СМИ и лидеры общественного мнения должны поднять «эмоциональную волну» среди общества. К акциям должны присоединиться военачальники, известные артисты, монашеские ордена и приходские общины, матери погибших защитников Карабаха, экс-лидеры Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян. В документе неоднократно упоминаются «представители российской стороны».

    На пик, по опубликованному плану, акции должны якобы были выйти к середине сентября. К этому моменту общество должно начать требовать отлучения Пашиняна и его соратников от церкви.

    21 сентября – в день независимости Армении – должен свершиться переворот, а затем осуществиться конституционный переход к новой власти. Премьер-министром переходного периода в документе назван Армен Чарчян – известный врач и бывший депутат парламента Армении, приговоренный в 2001 году к условному сроку по обвинению в давлении на избирателей в преддверии парламентских выборов.

    Пашинян сопроводил публикацию комментарием: «Этот процесс останется в истории как «проваленный переворот мерзавцев».

    Напомним, ранее Пашинян выступил с оскорблениями в адрес Армянской апостольской церкви. Он назвал ее «агентом влияния» и «чуланом с рухлядью». После этого в Армении был арестован выступивший в защиту церкви предприниматель Самвел Карапетян.

    Комментарии (24)
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    Опрос 75 центральных банков показал, что они хотят пересмотреть свои финансовые потоки и отказаться от доллара в пользу золота, евро и юаня. Первой этот тренд начала еще десять лет назад Россия, к ней присоединились Китай и другие страны. Но отказ от доллара в резервах продолжает набирать обороты. Чем доллар не устраивает все больше и больше стран? Подробности

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    Удар по Ирану показал худшую сторону президента США

    Вступление США в войну Израиля с Ираном шокировало американцев. По-настоящему возмутиться они не успели из-за быстротечности событий, однако президент Дональд Трамп явным образом нарушил общественный договор со своими сторонниками, а заодно напомнил о своих главных недостатках. Подробности

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    Попытки прикрыть Сумы дорого обходятся ВСУ

    Украина предпринимает срочные меры по усилению обороны областного центра Сумы – на том направлении, где российские войска создают буферную зону вдоль российско-украинской границы. Как выглядят эти усилия и каким образом они лишь помогают российским подразделениям продвигаться на других участках спецоперации? Подробности

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    Украина навредила обороне Израиля

    Скоротечный конфликт с Ираном обнажил проблемы ПВО и ПРО Израиля. Как отмечают западные СМИ, у Тель-Авива наблюдается острая нехватка боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны. Эксперты указывают, что дефицит вызван необходимостью США поддерживать как еврейское государство, так и Украину. Насколько в действительности критично положение Израиля? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Зачем Россия простила Америку

      Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Богатство может быть и благословением, и несчастьем

      Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

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    • Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов
      Цель США – не Тегеран, а Пекин

      Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

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    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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