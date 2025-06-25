Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.11 комментариев
Аэропорт Тамбова второй раз за день ограничил рейсы
В аэропорту Тамбова уже второй раз за день установили ограничения на прием и отправку гражданских самолетов с целью обеспечения безопасности.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова второй раз за день, передает ТАСС.
В сообщении Росавиации отмечается: «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбова (Донское)».
Причины подобных мер не уточняются. Решения о снятии ограничений пока не озвучены.
Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, в аэропортах Самары, Ульяновска и Тамбова ввели ограничения на полеты.