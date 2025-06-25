Стало известно о скором визите главы МИД Лаоса в Москву

Анонсирован визит главы МИД Лаоса в Москву

Tекст: Евгения Караваева

Официальный визит министра иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсавана Фомвихана в Москву состоится с 25 по 29 июня, передает МИД России в своем Telegram-канале.

В рамках визита пройдут переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром строительства и ЖКХ Ирэком Файзуллиным, который также возглавляет российскую часть межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Отношения России и Лаоса строятся на многолетней дружбе и высоком уровне доверия. Москва оказывала поддержку лаосскому народу во время национально-освободительной борьбы и в создании Лаосской Народно-Демократической Республики. Страны подписали договор об основах дружественных отношений в 1994 году, а в 2011 году приняли декларацию о стратегическом партнерстве.

Политический диалог между Россией и Лаосом развивается динамично, связи поддерживаются на высшем уровне и в парламентской плоскости. Позиции обеих стран по мировым вопросам во многом совпадают, что позволяет эффективно взаимодействовать в международных и региональных форматах, включая ООН и ASEAN. Лаос не поддерживает антироссийские резолюции и демонстрирует понимание причин проведения спецоперации на Украине.

Экономические связи между странами укрепляются, за 2024 год товарооборот увеличился на 65% и достиг 23,8 млн долларов. Ключевыми сферами сотрудничества также остаются образование, военное и военно-техническое взаимодействие; в России были подготовлены более 8 тыс. гражданских и 2 тыс. военных специалистов для Лаоса.

Напомним, Тхонгсаван Фомвихан участвовал в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Москве.