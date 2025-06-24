Зеленский предупредил о возможном «нападении» России на НАТО

Sky News: Зеленский заявил о риске атаки России на страны НАТО к 2029 году

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом рассказал Владимир Зеленский в интервью главному ведущему Sky News, сообщает телеканал. По его словам, Россия якобы может попытаться атаковать одну из стран НАТО в течение ближайших пяти лет, чтобы проверить реакцию альянса.

На вопрос о возможности российского нападения уже в течение нескольких месяцев Зеленский ответил, что не уверен в этом.

Он также отметил, что планы НАТО по увеличению военных расходов до 5% ВВП к 2035 году, по его мнению, реализуются слишком медленно. Зеленский считает, что с 2030 года у России могут появиться значительно большие возможности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уклонился от ответа на вопрос о вероятности нападения России на альянс в ближайшие пять лет.

Страны НАТО договорились повысить минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП с крайним сроком в 2035 году.

В свою очередь Москва предупредила о готовности принять упреждающие меры в ответ на планы альянса увеличить возможности противоракетной и противовоздушной обороны на 400%.