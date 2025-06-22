Россия осудила атаку США на ядерные объекты Ирана

Tекст: Алексей Дегтярев

Решение о ракетно-бомбовых ударах по территории суверенного государства грубо нарушает международное право, Устав ООН и резолюции СБ ООН, указало ведомство на своем сайте.

«Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН», – подчеркнули в ведомстве.

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Последствия атаки, включая радиологические, еще предстоит изучить, но уже очевидно, что начался новый виток эскалации, которая может привести к подрыву региональной и глобальной безопасности. Конфликт на Ближнем Востоке может разрастись дальше.

«Особую обеспокоенность вызывает ущерб, который причинен в результате нападений на иранские ядерные объекты глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Удары по Ирану нанесли огромный урон авторитету ДНЯО и базирующейся на нем системе проверки и мониторинга МАГАТЭ», – добавили в МИД.

Москва ожидает, что МАГАТЭ без «обтекаемых фраз и попыток прятаться за политической «равноудаленностью» отреагирует на удары США по Ирану. Необходим объективный доклад гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Также должен отреагировать и СБ ООН, важно коллективно отвергнуть конфронтационные действия США и Израиля.

«Призываем прекратить агрессию, наращивать усилия по созданию условий для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло», – заключили в ведомстве.

В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Иран запросил в СБ ООН экстренное заседание из-за американских ударов.