В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.0 комментариев
Минобороны заявило о гибели более 1 350 бойцов ВСУ за сутки
Более 1 350 военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли за минувшие сутки в зоне спецоперации, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что на участке ответственности группировки «Север» погибли до 160 украинских военных, в зоне «Запад» – более 220, в зоне «Юг» – свыше 180.
На участке «Центр» потери составили до 515 человек, в зоне «Восток» – более 200 и в районе «Днепра» – до 75 военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что все цифры относятся к потерям противника за одни сутки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили пункты ВСУ, наемников и склады беспилотников в 142 районах.