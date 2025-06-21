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ВС России поразили пункты ВСУ, наемников и склады беспилотников в 142 районах
Российские войска за последние сутки нанесли удары по цехам производства и складам ударных беспилотников, а также по временным базам украинских военных и наемников в 142 районах, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что российские войска за последние сутки поразили производственные цеха, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также склады боеприпасов и военной техники.
В Минобороны уточнили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
Ранее комплекс «Искандер» уничтожил ракетами пункт постоянной дислокации ВСУ у населенного пункта Конотоп в Сумской области.