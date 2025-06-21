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Минобороны показало уничтожение базы бригады ВСУ «Лють» в ДНР
Минобороны России показало кадры уничтожения пункта временной дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады «Лють» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Степановки в Донецкой народной республике (ДНР).
Удар был нанесен расчетами беспилотных летательных аппаратов «Герань», сообщается в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, операторы российских БПЛА поразили несколько пунктов временной дислокации 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районах Клебан-Быка и Яблоновки.
Ранее у населенного пункта Конотоп в Сумской области оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» поразил пункт постоянной дислокации ВСУ.
Также на прошлой неделе российский ракетный комплекс «Искандер» нанес удар по командному пункту украинской группы «Луганск» в Дружковке на территории ДНР.