  • Новость часаНазвано время начала переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле
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    Почему угольная отрасль России оказалась в кризисе
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    Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.

    3 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Киев поднимает ставки и сильно рискует

    Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Завтрашняя Россия как звездолет «Александр III»

    Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.

    5 комментариев
    2 июня 2025, 11:22 • Новости дня

    Путин назвал развитие и использование Байконура безусловным приоритетом

    Tекст: Вера Басилая

    Активное развитие космодрома Байконур и поддержка жителей города остаются приоритетом для России, заявил президент России Владимир Путин в честь 70-летия космодрома.

    Президент России Владимир Путин заявил в видеообращении, что активное использование космодрома Байконур остается для страны безусловным приоритетом, сообщается в поздравлении на сайте Кремля.

    Он отметил, что Россия будет продолжать работу по развитию города Байконур и социальную поддержку его жителей – как россиян, так и казахстанцев. Путин подчеркнул, что создание условий для дальнейшей работы космодрома важно для российских интересов.

    «Спустя всего десять лет после окончания Великой Отечественной войны многонациональный советский народ, переживший страшную трагедию и огромные потери, смог не только поднять из руин разрушенные города и поселки, обеспечить мощный экономический, технологический рост, но и сделать гигантский шаг в будущее – приступить к реализации грандиозных, дерзновенных планов, прокладывая дорогу в космос, к звездам», – отметил Путин.

    Между тем в своем поздравлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Байконур – это пример долгосрочного партнерства между Россией и Казахстаном. Он напомнил о значимых запусках с Байконура, включая первый искусственный спутник Земли в 1957 году и полет Юрия Гагарина в 1961 году. Токаев также выразил надежду, что космодром станет центром международного сотрудничества и научного обмена.

    В этом году Байконур и одноименный город отмечают 70-летие со дня основания. Космодром был создан в 1955 году по директиве Генерального штаба Вооруженных сил СССР. С 1994 года Байконур находится в аренде у Казахстана, срок аренды продлен до 2050 года.

    Ранее в Байконуре в честь 70-летия космодрома открыли музей техники под открытым небом.

    30 мая 2025, 13:39 • Новости дня
    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского

    Песков назвал условие для прямых переговоров Путина и Зеленского

    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что возможность прямых переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может быть рассмотрена лишь после достижения определенных результатов на переговорах между делегациями России и Украины, передает ТАСС.

    Он отметил, что Владимир Путин всегда поддерживал контакты на высшем уровне, однако подобные встречи должны быть тщательно подготовлены и основаны на результатах работы делегаций.

    Песков подчеркнул, что только после появления конкретных успехов на переговорах между российской и украинской сторонами можно будет говорить о встрече лидеров и о проведении диалога на высшем уровне.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский пытается легитимизироваться, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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    1 июня 2025, 11:46 • Новости дня
    AP: Путин показал Западу, что украинский кризис разрешится на условиях России
    AP: Путин показал Западу, что украинский кризис разрешится на условиях России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западным государствам поступил сигнал от президента России Владимира Путина о том, что конфликт на Украине окончится на его условиях, пишет Associated Press.

    «Путин посылает четкий сигнал: он согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях», – говорится в материале Associated Press, передает РИА «Новости».

    Также глава российского государства ясно дал понять, что специальная военная операция продлится до того момента, пока условия России не будут приняты.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что российская сторона не допустит повторения сценария Минских соглашений.

    Сам Путин указывал, что Россия доверяла обещаниям Запада по Минским соглашениям, однако партнеры «просто надули» Москву, пытаясь затянуть время.

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    1 июня 2025, 14:30 • Видео
    Поссорились: Маск уходит от Трампа

    Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

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    31 мая 2025, 02:22 • Новости дня
    Губерниев заявил о «чудовищном раздолбайстве» в ситуации с допингом в России
    Губерниев заявил о «чудовищном раздолбайстве» в ситуации с допингом в России
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ситуации с допингом в российском спорте наблюдается «чудовищный уровень раздолбайства», заявил советник министра спорта России, комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев.

    В частности, Губерниев указал на ситуацию вокруг фигуристки Камилы Валиевой: «Уже президент (России Владимир Путин) обратил внимание на ситуацию с допингом Валиевой, сказал, что это бардак», – передает «Матч ТВ».

    Губерниев раскритиковал российскую «защиту в этом деле». «Дедушка, который то ли был, то ли нет», – отметил он. По его мнению, ситуация свидетельствует о «чудовищном уровне раздолбайства».

    Как подчеркнул Губерниев, если сложившееся положение привлекло внимание даже главы российского государства, то следует «не позориться и навести порядок с допингом». «Я давно к этому призываю», – заявил он.

    Напомним, в ходе заседания совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта Путин выразил возмущение тем, что из-за сомнительных методов в спорте возникают ситуации, которые сложно объяснить болельщикам и руководству страны. В частности, он указал на дела Камилы Валиевой и Марии Шараповой.

    Валиева была дисквалифицирована на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда, из-за этого были пересмотрены и результаты сборной России на Олимпиаде в Пекине. Допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Высказывалось предположение, что запрещенное вещество случайно попало в ее организм бытовым путем из-за ее дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце.

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    1 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Ушаков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что личную встречу Путина и Трампа следует организовывать только при наличии значимых результатов для обсуждения.

    Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа требует серьезной подготовки, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». Он отметил, что для организации такого мероприятия нужны конкретные итоги, достойные обсуждения на высшем уровне.

    Ушаков подчеркнул, что личная встреча лидеров должна стать событием, приводящим к серьезным результатам. По его словам, подготовкой соответствующих договоренностей должны заниматься команды Белого дома и Кремля.

    При этом конкретных договоренностей о проведении встречи между Путиным и Трампом пока не существует, указал Ушаков. Он добавил, что строить прогнозы относительно сроков такой встречи нецелесообразно, поскольку не факт, что она состоится даже в 2025 году.

    Ушаков также отметил, что телефонные переговоры между Путиным и Трампом приносят определенные результаты. «Я думаю, что вот они сидят каждый на своем месте, разговаривают по телефону, это уже дает определенные результаты, в частности некоторые договоренности, которые реализуются, которые потом будут реализовываться, то есть уже сами разговоры по телефону полезны», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Песков допустил возможность встречи Путина и Зеленского.

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    1 июня 2025, 11:48 • Новости дня
    Песков сообщил о ночных докладах Путину по ЧП с поездами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин находился в постоянном контакте с силовыми ведомствами после происшествий на железной дороге в Брянской и Курской областях, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин всю ночь получал информацию о ситуации с авариями на железнодорожных путях в Курской и Брянской областях, передает ТАСС. Песков сообщил, что глава государства регулярно получал доклады от представителей ФСБ и МЧС.

    Песков отметил: «Президент России Владимир Путин фактически в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем в Курской и Брянской областях с железнодорожными составами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье на 48-м км трассы Тросна – Калиновка в Курской области произошло обрушение моста во время движения грузового локомотива. Следственный комитет России установил, что обрушение конструкций автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов. Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт.

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    30 мая 2025, 20:23 • Новости дня
    Путин поручил разработать предложения по увековечению памяти защитников Отечества
    Путин поручил разработать предложения по увековечению памяти защитников Отечества
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить единые рекомендации по увековечению памяти погибших защитников Отечества, включая участников спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

    Перечень поручений, утвержденный Путиным по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», опубликован на сайте Кремля. В документе говорится о необходимости разработки единых рекомендаций по увековечению памяти защитников Отечества, включая погибших на спецоперации.

    Путин также поручил обеспечить меры поддержки для граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций в Белгородской и Курской областях, отдельно обозначив помощь каждому, кто лишился имущества первой необходимости. Президент отметил важность предоставления дополнительных страховых гарантий работникам специализированных охранных предприятий, пострадавших в результате обстрелов территории России украинскими военными формированиями и террористических актов.

    Кроме того, в перечне содержится поручение предусмотреть софинансирование из федерального бюджета строительства, модернизации и капитального ремонта детских спортивных школ и организаций дополнительного образования. Эти мероприятия будут реализованы в рамках государственных программ «Развитие физической культуры и спорта» и «Развитие образования».

    Президент поручил организовать обучение, профессиональную подготовку и повышение квалификации участников спецоперации, желающих поступить на государственную гражданскую службу. Для них также должны быть созданы условия для трудоустройства на муниципальные должности, в том числе через корректировку требований к стажу и образованию.

    Во вторник Путин дал поручение о создании условий для профессиональной и социальной самореализации участников спецоперации, возвращающихся с фронта.

    Ранее российский лидер заявил о поддержке участников СВО всей страной. Он поручил ввести стандарт региональных мер соцподдержки участникам СВО.

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    31 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Встреча Путина с вдовой Абэ стала главной темой японских газет

    Встреча Путина с вдовой Абэ стала главной темой газет «Асахи» и «Иомиури»

    Tекст: Антон Антонов

    Сюжет о встрече президента России Владимира Путина с Акиэ Абэ, супругой погибшего экс-премьера Японии, занял первое место в электронных версиях японских газет «Асахи» и «Иомиури».

    В издании «Асахи» видео с подписью «Господин Путин, встреча с госпожой Акиэ: «Не забывая Абэ» оказалось на первом месте. Аналогичная ситуация сложилась и в «Иомиури», где видео также занимало лидирующую позицию даже спустя несколько часов после размещения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел личную встречу в Кремле с супругой погибшего бывшего премьер-министра Японии, которая посетила Москву. Кабмин Японии отказался комментировать поездку вдовы Абэ в Россию.

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    30 мая 2025, 22:42 • Новости дня
    Трамп указал на упрямство Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп отказался считать президента России Владимира Путина препятствием к миру на Украине.

    В ходе беседы в Белом доме журналисты спросили у Трампа, считает он президента России «хорошим парнем» или «плохим». «Я знаю его очень хорошо, и мне пришлось пройти через многое вместе с ним», – приводит ответ Трампа ТАСС.

    Трамп пояснил, что «сообщения о вмешательстве России (в американские выборы в 2016 году) оказались полным обманом», передает РИА «Новости».

    Один из журналистов сказал, что американская сторона вынуждена работать «с очень упрямым Владимиром Путиным». «И очень упрямым Зеленским тоже», – подчеркнул президент США.

    Напомним, Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были «близки к завершению».

    Трамп заявлял, что Путин столкнулся с неоправданным давлением со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

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    31 мая 2025, 00:24 • Новости дня
    Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность встречи с участием Путина и Трампа
    Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность встречи с участием Путина и Трампа
    @ Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность организации встречи лидеров России, Украины, Турции и США.

    По словам украинского лидера, у него состоялся «хороший и очень содержательный разговор» с Эрдоганом, в ходе которого обсуждалась возможность проведения «четырехсторонней встречи» на уровне глав государств, передает ТАСС.

    Кроме этого, Зеленский отметил, что стороны затронули тему будущей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. В ходе диалога обсуждались условия, при которых Украина готова принять участие в переговорах. «Все равно видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой», – заявил Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским. Президент Турции выразил надежду на проведение встречи лидеров России и Украины после переговоров в Стамбуле. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о целесообразности встречи лидеров Турции, США, России и Украины для достижения долгосрочного перемирия.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обсуждение встречи между президентом России Владимиром Путиным, украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах

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    31 мая 2025, 10:06 • Новости дня
    На Солнце произошел крупнейший с начала года выброс массы

    Tекст: Мария Иванова

    Сильная солнечная вспышка привела к выбросу массы, который, по прогнозам, вызовет самую крупную серию магнитных бурь 2025 года.

    Крупнейший в 2025 году выброс массы на Солнце был зафиксирован в ночь на субботу совокупностью космических средств слежения, передает РИА «Новости».

    По словам Сергея Богачева, руководителя лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, выброс направлен точно на Землю и, вероятно, вызовет очень сильные магнитные бури.

    Выброс стал следствием мощной солнечной вспышки уровня M8.2, которая произошла в 3.05 по московскому времени в активной области № 4100. Эта область сейчас находится почти строго по линии Солнце-Земля, поэтому вероятность того, что выброшенное вещество пройдет мимо Земли, отсутствует даже теоретически.

    По предварительным оценкам, мощность выброса уступает событиям мая прошлого года, когда магнитные бури достигали максимального пятого уровня, однако нынешнее событие может вызвать самую крупную серию магнитных бурь в 2025 году – до уровня G4, что является предпоследним классом по шкале интенсивности.

    Кроме того, расчеты показывают крайне высокую скорость солнечной плазмы. Ожидается, что выброшенное вещество достигнет Земли завтра поздним вечером по московскому времени, однако точные сроки и геомагнитный прогноз еще будут уточняться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы обнаружили на снимках с телескопа LASCO необычное облако, напоминающее гигантскую «огненную птицу».

    На Солнце 25 мая произошла яркая вспышка класса Х1.1, которая длилась около 17 минут.

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    30 мая 2025, 19:45 • Новости дня
    За неисполнение госконтракта в военное время разрешили вводить внешнее управление

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий вводить внешнее управление в компаниях, не исполнивших госконтракты во время военного положения.

    Указ президента России о введении внешнего управления в компаниях, не выполнивших государственные контракты в период военного положения, был опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    Документ предусматривает, что по представлению Минпромторга может быть введено внешнее управление, а также приостановлены права акционеров организаций, которые не исполнили свои обязательства по госконтрактам в военное время.

    Мера будет применяться в той мере, в какой это необходимо для исполнения договорных обязательств. Особо отмечается, что речь идет об авиастроительных и судостроительных компаниях, а также их субподрядчиках.

    Контролировать выполнение госконтрактов и оценивать работу соответствующих компаний будет рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России предъявило иск на сумму более 4,6 млрд рублей против предприятия ИСС им. Решетнева за неустойку по госконтракту.

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что задолженность заказчиков по госконтрактам превышает 30 млрд рублей. Генпрокуратура внесла представление министру образования и науки России Дмитрию Ливанову из-за госконтрактов, заключенных его ведомством.

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    30 мая 2025, 22:57 • Новости дня
    Эрдоган выразил надежду на встречу Путина и Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что после переговоров в Стамбуле делегаций России и Украины состоится встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, сообщила администрация президента Турции.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским. «Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что после завершения переговоров между делегациями необходимо без промедления провести встречу на уровне лидеров и что это пойдет на пользу мирному процессу», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Эрдоган подчеркнул, что возможное прекращение огня, которое могут обсудить в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, поможет заложить основу для мира, а «сильные делегации» обеих стран будут важны для сохранения динамики диалога.

    Президент Турции подтвердил намерение продолжать усилия для установления справедливого и долгосрочного мира между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в дальнейшем было бы целесообразно провести встречу лидеров Турции, США, России и Украины для достижения долгосрочного перемирия.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение возможной личной встречи между Путиным, Зеленским и Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах.

    Украинская сторона подготовила меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

    Минобороны Украины попросило у Турции инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, а также в системы ПВО и дальнобойное вооружение.

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    30 мая 2025, 12:49 • Новости дня
    Медведев: Зеленский стремится легитимизироваться через встречу с Путиным
    Медведев: Зеленский стремится легитимизироваться через встречу с Путиным
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский пытается легитимизироваться, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным, выразил мнение заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что Зеленский, ведя переговоры с законными руководителями других стран, добивается легитимации за счет их авторитета, а также стремится отсрочить выборы и передать сигнал националистическим элитам, что не стоит менять лидера во время кризиса.

    Медведев считает, что Зеленский хочет сохранить право на продолжение хищений средств военного бюджета, что, по его словам, выгодно западным покровителям Киева – лидерам Британии, Франции и Германии.

    Зампред Совбеза выразил мнение, что Зеленский рассчитывает обеспечить себе неприкасаемость в будущем. Однако Медведев отметил, что подобные расчеты не являются гарантией безопасности, напомнив, что немецкие генералы Альфред Йодль и Вильгельм Кейтель, подписавшие капитуляцию Германии, были впоследствии казнены по приговору Нюрнбергского трибунала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина может выбрать либо мир на переговорах, либо неминуемое военное поражение, а антироссийские санкции не спасут режим Владимира Зеленского.

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    31 мая 2025, 10:57 • Новости дня
    Steigan: Путин повлиял на внешнюю политику Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Изменения во внешней политике США при администрации главы Белого дома Дональда Трампа произошли во многом благодаря российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает норвежское издание Steigan.

    В статье подчеркивается, что эти перемены не являются капитуляцией, а представляют собой сдвиг парадигмы эпохального масштаба, который стал возможен из-за глубокой переоценки американской внешнеполитической стратегии Трампом при определенной роли Путина, передает РИА «Новости».

    Также издание отмечает, что отказ Трампа поддерживать санкционное давление Евросоюза на Россию свидетельствует о смягчении отношений между Вашингтоном и Москвой, а также демонстрирует заинтересованность США в экономическом сотрудничестве с Россией.

    Ранее Трамп отказался считать президента России препятствием к миру на Украине, указал на упрямство Зеленского.

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    30 мая 2025, 21:50 • Новости дня
    Минобороны Британии признало отсталость западных армий

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лондоне представили мнение, что военные конфликты требуют пересмотра управления вооруженными силами, особенно на фоне развития беспилотников.

    Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на заявление замминистра обороны Британии Люка Полларда, сделанное на встрече с представителями более 100 производителей беспилотников, передает РИА «Новости».

    По его словам, конфликт на Украине показал, что методы управления вооруженными силами в западных странах устарели, особенно с учетом широкого распространения современных БПЛА и других технологий.

    «То, как мы управляли нашими вооруженными силами, то, как мы управляли нашей обороной, устарело. И это относится ко всему НАТО», – передает издание слова Полларда.

    Он подчеркнул, что развитие беспилотных аппаратов вызвало «тектонический сдвиг» в ведении боевых действий, и технологии в этой сфере обновляются почти каждую неделю. Поллард отметил, что важно не оставаться в прошлом и призвал обеспечивать Украину новыми технологиями.

    При этом власти России предупреждали, что поставки оружия на Украину мешают мирному урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружений Украине будут рассматриваться как законная цель для российских военных. В Кремле указывали, что западная военная поддержка негативно сказывается на перспективах переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заработала на экспорте углеводородов более 883 млрд евро с начала спецоперации на Украине. Советник премьер-министра Британии по безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Стамбул для участия во втором раунде переговоров между Москвой и Киевом. Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась с иронией о невозможности открыто обсуждать поведение европейских лидеров.

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    Потеря европейского рынка сбыта для угольщиков прошла не так гладко, как для нефтяников. Падение мировых цен еще в прошлом году сделало целую отрасль убыточной. Власти готовы помочь через адресную поддержку, реструктуризацию долгов и налоговых каникул. И хотя уголь приносит в бюджет не так много, как нефть и газ, однако банкротство компаний опасно социальным взрывом. Подробности

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    Евросоюз потратил на Сирию остатки своей репутации

    Брюссель радикально сменил тактику в Сирии накануне ожидаемого там кризиса власти: недавние союзники готовятся восстать против нового правительства, а некоторые уже восстали. Однако снятие санкций с Дамаска вряд ли принесет Евросоюзу выгоду. Скорее зафиксирует примитивность его внешней политики. Подробности

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    Как пресечь угрозу украинских дронов из грузовых фур

    ВСУ нанесли удар по нескольким военным аэродромам в глубине территории России. Как это было реализовано технически, каким образом может быть связано с предстоящими в понедельник, 2 июня переговорами в Стамбуле – и какие меры противодействия стоит предпринимать от подобного рода угроз? Подробности

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    Русофобы признали эффективность защиты русских в Прибалтике

    Очередную русофобскую акцию организовали в Прибалтике – на этот раз устроили якобы разоблачение того, как российское государство помогает местным русским политзаключенным. О чем идет речь и почему на самом деле сам факт участия в этом деле прибалтийских спецслужб доказывает то, что эта помощь действительно эффективна? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Поссорились: Маск уходит от Трампа

      Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

    • Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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