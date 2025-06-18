Комиссия детских омбудсменов СНГ рассмотрела вопросы трудоустройства подростков

Принято решение о создании Детского совета при комиссии омбудсменов СНГ

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе V заседания Комиссии уполномоченных по правам ребенка СНГ, прошедшего 18 июня под председательством детского омбудсмена Киргизии Асель Чынбаевой, участники рассмотрели 13 вопросов, сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка при президенте России.

Обсуждались вопросы трудоустройства подростков, инклюзии, поддержки семей с детьми с инвалидностью, а также сотрудничества между странами СНГ в этих сферах.

Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова отметила активный рост интереса к трудоустройству подростков в России. Она заявила: «Если обратиться к официальной статистике Роструда, то в 2024 году центры занятости помогли найти работу в свободное от учебы время более 630 тыс. подростков от 14 до 18 лет, это на 30 тыс. человек больше, чем годом ранее». Также было подчеркнуто, что с 2023 года удалось трудоустроить 2,5 тыс. подростков, а летом 2024 года планируется трудоустроить еще не менее 3 тыс.

Разработан стандарт ответственного трудоустройства несовершеннолетних, который внедрен уже в 14 регионах страны. В 2024 году для поощрения предприятий, трудоустраивающих подростков, учреждена специальная номинация в рамках конкурса «ЭйчАр – бренд» Международного форума труда в Петербурге.

На заседании единогласно принято решение о создании Детского совета при Комиссии омбудсменов государств СНГ. Также утвержден новый председатель комиссии – Александр Матюшонок из Белоруссии.