России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.0 комментариев
Песков анонсировал международный телефонный разговор у Путина
В понедельник президент Владимир Путин намерен провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кремль в понедельник сообщит дополнительно в понедельник о том, какой именно международный телефонный разговор произойдет у президента, пояснил Песков, передает ТАСС.
Несколькими днями ранее глава российского государства Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.