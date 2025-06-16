Сжегшую паспорт петербурженку задержала полиция

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемой 24 года, она опубликовала в одном из мессенджеров видеозапись, на которой она сознательно сжигает свой паспорт гражданина России, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Ее доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, установлен и ее знакомый, который был свидетелем произошедшего противоправного действия.

Сейчас решается вопрос о юридической квалификации поступка и возможном возбуждении дела в отношении задержанной.

В конце мая петербургские правоохранители задержали местную жительницу, снимавшую на видео, как ее подруга умышленно повредила свой паспорт.