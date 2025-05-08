Автопробеги «Бессмертного полка» прошли в Москве и регионах России

Tекст: Дарья Григоренко

Масштабные автопробеги, приуроченные к акции «Бессмертный полк», состоялись в Омской, Томской, Тюменской, Пензенской, Ленинградской и Новгородской областях, республиках Хакасия и Северная Осетия – Алания, Ямало-Ненецком автономном округе и Петербурге. В Салехарде рекордное количество автомобилей – свыше пятидесяти – проехало с флагами, георгиевскими лентами и портретами героев, завершив маршрут в Парке Победы возложением цветов к Вечному огню.

В Петербурге колонна ретро-машин во главе с ГАЗ-М1 стартовала от Московского проспекта. Кортеж включал ГАЗ-67, ГАЗ-69, Уиллис, ЗИС 5-В и другие автомобили, а участники сделали остановку на Площади Победы, где почтили память защитников Ленинграда. Командир мотоклуба «Штрафбат» Григорий Кудрявцев заявил: «Такие автопробеги проводим в течение многих лет, это уже добрая традиция. Это наше любимое занятие, это цель нашей жизни!».

«Мы с огромным удовольствием запускаем ежегодный автопробег. Мероприятие всегда вызывало большой интерес у публики и помогало поддержать память о воинах-победителях. В этом году мы также вновь проведем традиционное шествие Бессмертного полка по улицам города и призываем всех готовиться к мероприятию 9 мая – распечатать портрет ветерана на одежде, украсить фотографией автомобиль, заменить аватар в социальных сетях», – отметил руководитель штаба регионального отделения «Бессмертного полка» России в Санкт-Петербурге Кирилл Смирнов.

В Астрахани автопробег собрал более 20 машин, стартовав от новой стелы «Астрахань – город трудовой доблести». Колонна проследовала по главным улицам города. Участники провели возложения цветов на мемориальных комплексах в знак уважения и памяти о героях Великой Отечественной войны, ветеранах локальных конфликтов и участниках специальной военной операции.

В Москве прошел автопробег «Города-герои – города героев», в котором приняли участие Герои России, Герои Советского Союза и депутаты Мосгордумы. Участники доставили в столицу капсулы с землей с воинских захоронений из 11 городов-героев. Позже эта земля будет доставлена в храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, в городе-герое Минске.