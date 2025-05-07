Эксперт объяснил, какие комментарии блокируют переводы между счетами

Tекст: Александра Юдина

По его словам, автоматизированные системы банков выделяют слова, связанные с наркотиками, коррупцией, экстремизмом или коммерческой деятельностью без регистрации, передает «Газета.Ru».

Например, комментарии «за травку», «взятка», «откат», «оружие», «аренда квартиры», «возврат долга» могут вызвать подозрение и привести к блокировке операции или счета.

Банк также может обратить внимание на подозрительные формулировки, если переводы регулярны, превышают 10 тыс. рублей, либо речь идет о подозрении на предпринимательскую деятельность.

Даже нейтральные выражения, вроде «спасибо за помощь», при регулярных переводах могут вызвать вопросы у банка.

В случае блокировки операции рекомендуется немедленно связаться с банком, предоставить документы, подтверждающие легальность перевода, например расписку или договор.

Виноградов подчеркнул, что если дело будет передано в Росфинмониторинг, процедура разблокировки может занять несколько недель.

Напомним, в июле 2024 года банки получили право приостанавливать денежные переводы сроком до двух дней при подозрении на мошенничество. Новый закон устанавливает так называемый период охлаждения, в течение которого банк может изучить сомнительную операцию.