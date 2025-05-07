Tекст: Александра Юдина

По его словам, российские диппредставительства в странах Евросоюза приняли меры предосторожности в преддверии возможных провокаций, приуроченных ко Дню Победы 9 мая, передает ТАСС.

Дипломаты работают во «враждебной среде», и каждое посольство понимает риски, связанные с мероприятиями по увековечиванию памяти, которые нередко встречают сопротивление и провокации.

Грушко также прокомментировал ситуацию в Германии, отметив, что страна переживает сложный внутриполитический период. По его словам, напряженность отражается на политическом ландшафте, расстановке сил и настроениях избирателей.

Замминистра затронул и заявления польских политиков о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы, которые пройдут 18 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский ранее отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.