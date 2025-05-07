  • Новость часаВ Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне
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    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь
    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»
    Эксперт спрогнозировал ход конфликта между Индией и Пакистаном
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    Кремль объяснил ограничение мобильной связи в Москве «опасным соседством»
    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне
    Мерц потребовал от США не вмешиваться в политику Германии
    Вучич отправился в Москву на празднование 80-летия Победы
    США собрались переименовать Персидский залив
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    7 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    7 мая 2025, 13:51 • Новости дня

    Грушко заявил о готовности диппредставительств к провокациям 9 мая

    Tекст: Александра Юдина

    Российские дипломатические представительства готовы к возможным провокациям в недружественных странах Европейского союза 9 мая, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    По его словам, российские диппредставительства в странах Евросоюза приняли меры предосторожности в преддверии возможных провокаций, приуроченных ко Дню Победы 9 мая, передает ТАСС.

    Дипломаты работают во «враждебной среде», и каждое посольство понимает риски, связанные с мероприятиями по увековечиванию памяти, которые нередко встречают сопротивление и провокации.

    Грушко также прокомментировал ситуацию в Германии, отметив, что страна переживает сложный внутриполитический период. По его словам, напряженность отражается на политическом ландшафте, расстановке сил и настроениях избирателей.

    Замминистра затронул и заявления польских политиков о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы, которые пройдут 18 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский ранее отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.

    7 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»

    Mash: Минобороны поручено определить цели в Киеве для удара «Орешником»

    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»
    @ dpa/photothek/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Военному командованию России поручено определить возможные цели для атаки по Киеву баллистическими ракетами «Орешник» в ответ на угрозу провокаций в Москве на День Победы, сообщает Mash.

    По данным источников Mash, президент России Владимир Путин якобы «поручил определить цели в Киеве» для возможного удара баллистическими ракетами «Орешник».

    Такое решение могло быть принято на фоне информации о том, что ВСУ готовят в Москве провокации в День Победы, которые, по словам источников канала, планируются серьезнее прежних атак с применением беспилотников.

    Mash отмечает, что власти Киева уже начали вывозить семьи и близких за границу, опасаясь ответных ударов ВС России.

    Ранее СМИ писали, что украинские официальные лица считают маловероятной атаку на парад Победы в Москве, но допускали возможность ударов по другим регионам.

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил предложение России о перемирии и заявил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.

    Напомним, Россия в ноябре 2024 года провела успешные испытания ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Первым применением новой баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении стал удар по по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.

    Экспертами отмечалось, что при одновременном применении нескольких таких комплексов их мощь может быть сопоставима с ядерным оружием.

    Судя по обнародованным характеристикам «Орешника», во время удара, группа самонаводящихся боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов, температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов. В результате комплекс способен поражать даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

    В беседе с журналистами Путин сравнивал удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита за счет «кинетического удара» большой разрушительной силы.

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    6 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Келлог: Украина предложила развести войска на 15 километров от линии соприкосновения
    Келлог: Украина предложила развести войска на 15 километров от линии соприкосновения
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинское руководство согласно на приостановку боевых действий вдоль действующей линии боевого соприкосновения с одновременным формированием демилитаризованной полосы шириной в 30 километров вдоль нее. С таким заявлением выступил спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.

    Киев предлагает перемирие по существующим линиям соприкосновения, с последующим созданием буферной зоны, заявил Келлог, передает ТАСС. По его словам в рамках этого плана украинские войска могут отойти на 15 километров, при условии, что Россия предпримет аналогичный шаг — с помощью посредничества США. «Получается 30-километровая зона, за которой можно следить», - добавил он.

    Ранее Келлог сообщил, что на лондонской встрече американская сторона озвучила для Киева 22 условия по украинскому урегулированию, которые получили одобрение украинских представителей.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    6 мая 2025, 19:04 • Новости дня
    Обнародованы подробности приостановки поставок вооружений США Украине в феврале

    Reuters: США по приказу главы Пентагона приостанавливали поставки оружия Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    В начале февраля поставки американского оружия на Украину были временно прекращены по устному распоряжению главы Пентагона Пита Хегсета, пишет Reuters.

    По данным Reuters, Хегсет отдал приказ отменить 11 рейсов с артиллерийскими снарядами и другим вооружением с авиабазы в штате Делавэр и базы США в ОАЭ после встречи с президентом США Дональдом Трампом и другими чиновниками по вопросам национальной безопасности, передает ТАСС.

    По данным источников агентства, на встрече обсуждалась возможность приостановки помощи Киеву, однако президент не давал официальных указаний о прекращении поставок. Некоторые собеседники Reuters считают, что Хегсет мог недопонять Трампа и самостоятельно отдал распоряжение.

    Отмена рейсов стоила Соединенным Штатам до 2,2 млн долларов. По информации агентства, приостановка поставок вызвала обеспокоенность в Киеве, а украинская сторона пыталась выяснить причины через различные дипломатические и неофициальные каналы. Американская администрация позже объяснила паузу «внутренней политикой».

    Reuters подчеркивает, что высокопоставленные чиновники в Пентагоне и Госдепартаменте не могли объяснить причину временной остановки поставок, но уже к 5 февраля рейсы с оружием были возобновлены.

    В феврале глава оборонного комитета Верховной рады Украины Роман Костенко заявил о приостановке поставок оружия Киеву из США.

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    6 мая 2025, 16:46 • Новости дня
    Ушаков: В Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров
    Ушаков: В Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Почти три десятка иностранных руководителей посетят Москву, чтобы принять участие в параде Победы на Красной площади, посвященном юбилею окончания войны.

    Почти три десятка иностранных лидеров примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

    «Приглашены многочисленные иностранные гости, и мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили», – заявил он журналистам.

    На высшем уровне на мероприятиях будут представлены такие страны, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Южная Осетия. Кроме того, Индию, Никарагуа и ЮАР представят делегации на высоком уровне.

    Ушаков подчеркнул, что приглашены и генеральные секретари международных организаций, таких как ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, Организация Исламского сотрудничества, Союзное государство России и Белоруссии, комиссия Африканского союза, а также президент Нового банка развития. Также на параде ожидается присутствие глав всех аккредитованных в России дипломатических представительств и руководителей оборонных ведомств ряда стран.

    В параде на Красной площади примут участие парадные расчеты из 13 стран, включая Азербайджан, Вьетнам, Белоруссию, Египет, Казахстан, Китай, Киргизию, Лаос, Монголию, Мьянму, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Помимо официальных лиц, на мероприятии будут присутствовать ветераны из Армении, Израиля, Монголии и США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прибудут главы государств и делегации, в частности, глава сербского государства Александр Вучич заявил, что не собирается отказываться от визита в Россию на 9 Мая.

    Коментарии (13)
    6 мая 2025, 21:08 • Новости дня
    Копия «Родины-матери» в сандалиях возмутила жителей Петербурга

    В Петербурге заменили копию «Родины-матери» в сандалиях после жалоб горожан

    Копия «Родины-матери» в сандалиях возмутила жителей Петербурга
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На площади Победы в Петербурге установили копию статуи «Родина-мать» в сандалиях, что вызвало негодование горожан, после жалоб петербуржцев скульптуру заменили.

    В Петербурге на площади Победы установили копию статуи «Родина-мать» в необычном облике – монумент был «обут» в сандалии, сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «78 Новости».

    Горожане отметили, что оригинальная скульптура в Волгограде выполнена босой, и резко раскритиковали нововведение.

    Местные жители выразили недовольство и потребовали убрать скандальную копию до 9 мая. По их мнению, такой вид памятника не соответствует историческому образу и оскорбляет память героев.

    Администрация города не дала официальных комментариев по поводу ситуации. Однако, по данным Telegram-канала «78 Новости», необычный монумент уже заменили на другую композицию.

    Ранее в Волгограде разгорелся скандал из-за рекламы «Сбермаркета» с изображением «Родины-матери». Власти города потребовали убрать баннеры с этой рекламой. Представители «Сбермаркета» принесли извинения за использование памятника в рекламной кампании.

    Коментарии (18)
    6 мая 2025, 17:18 • Новости дня
    Ушаков: Военные КНДР не примут участие в параде Победы

    Помощник президента Ушаков опроверг участие военных КНДР в параде Победы

    Ушаков: Военные КНДР не примут участие в параде Победы
    @ ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Парад Победы на Красной площади 9 мая примет военные подразделения из 13 зарубежных государств, однако военнослужащие Корейской народной армии не будут принимать участие в параде, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков объявил, что в параде на Красной площади примут участие парадные расчеты из Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Военных КНДР в этом списке нет, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналистов о возможном участии военнослужащих Корейской народной армии представитель Кремля ответил: «Я назвал все страны, которые участвуют».

    Он уточнил, что КНДР будет представлена только на уровне посла, но также «будет еще одна интересная встреча».

    Ушаков сообщил, что на парад Победы в Москву прибудут 29 иностранных лидеров.

    В Кремле допустили участие военных КНДР в параде 9 Мая.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России о значительном участии военнослужащих из КНДР в освобождении приграничных районов Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, кто из иностранных лидеров приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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    7 мая 2025, 08:48 • Новости дня
    Лавров назвал условие для долгосрочного решения украинского конфликта

    Глава МИД России Лавров заявил о важности устранения угроз для мира на Украине

    Лавров назвал условие для долгосрочного решения украинского конфликта
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться лишь прекращением огня, и остановкой боевых действий на линии соприкосновения, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для журнала «Международная жизнь».

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье «Россия и Вьетнам: 75 лет дружбы, доверия и взаимопомощи» для журнала «Международная жизнь» отметил, что для прочного мира необходимо устранить первопричины конфликта, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить исключительно прекращением огня.

    Министр отметил, что речь идет о необходимости устранения угроз безопасности России, возникших после расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в альянс. По мнению Лаврова, столь же важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, находящихся под контролем киевского режима, включая защиту русского языка, культуры и канонического православия.

    Лавров поблагодарил Вьетнам за сбалансированную позицию по украинскому вопросу и подчеркнул развитие стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом. Он отметил, что отношения двух стран строятся на взаимном доверии и близости взглядов по большинству международных вопросов. Министр также подчеркнул, что Москва и Ханой разделяют стремление к формированию многополярного мироустройства на основе баланса интересов.

    В статье также говорится о приглашении генерального секретаря Центрального комитета Компартии Вьетнама То Лама на Парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая. Лавров отметил, что в этом году в столицу России приедут более 20 иностранных лидеров для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой и Великой Отечественной войне, а также 80-летию образования ООН.

    Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что Украина готова на приостановку боевых действий вдоль линии боевого соприкосновения с формированием демилитаризованной полосы шириной 30 км.

    Келлог также сообщил о требовании Киева объявить перемирие сроком на 30 дней.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров, среди которых высокопоставленные представители Вьетнама.

    Коментарии (4)
    7 мая 2025, 10:21 • Новости дня
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкое издание Berliner Zeitung предложило канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить дипломатический визит в Москву в День Победы, чтобы продемонстрировать «смелость».

    Призыв канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить визит в Москву 9 мая озвучила газета Berliner Zeitung. Издание считает, что Мерц должен показать дипломатическую смелость, прилетев в Россию в День Победы. Отмечается, что визит не должен быть посвящен параду, а может сопровождаться посещением мемориалов памяти жертв войны и встречей с немецкими предпринимателями.

    Авторы публикации подчеркивают, что Мерц может использовать поездку для выражения сочувствия жертвам войны. В статье отмечается, что возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным должна сопровождаться жесткой позицией по вопросам мирного урегулирования на Украине.

    В комментарии издания говорится: «Мерц должен сказать Путину: «Европа хочет добиться устойчивого перемирия. Давайте договоримся». Кроме того, подчеркивается важность контактов Мерца с немецким бизнесом, продолжающим работать в России, несмотря на санкции.

    Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

    В Кремле заявили об отсутствии у Мерца намерения улучшать отношения с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

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    6 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
    Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории 6 мая были возвращены 205 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона передала 205 военнопленных ВСУ, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Все освобожденные российские военные доставлены в Белоруссию, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка. Освобожденные могут связаться с родственниками, им предоставлены все условия для этого.

    В ближайшее время военных доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. При организации обмена посредническую роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты.

    В апреле в рамках обмена пленными между Россией и Украиной удалось вернуть домой 246 российских военнослужащих, еще 31 украинский раненый передан в качестве жеста доброй воли.

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном поблагодарил ОАЭ за содействие в обменах пленными.

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    7 мая 2025, 13:34 • Новости дня
    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне

    Сенатор Джабаров: Предложением о демилитаризованной зоне Украина пытается выбить передышку

    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Офис Владимира Зеленского никогда не выполнял договоренностей. Предложение Киева об отводе войск на 15 километров от линии столкновения обернется тем, что противник будет накапливать силы, а затем попытается нанести удар и закрепиться на новых позициях, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог рассказал о плане Украины по демилитаризованной зоне.

    «В то время как Москва предлагает Киеву прямые переговоры, украинские власти выдвигают все новые условия для их начала и выступают с сомнительными идеями. Тем самым они демонстрируют свою неготовность к диалогу», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Офис Владимира Зеленского до сих пор не выполнял договоренностей: взять, например, мораторий на удары по энергообъектам или пасхальное перемирие. Предложением заморозить конфликт и создать 30-километровую демилитаризованную зону Украина пытается выбить себе передышку», – считает собеседник.

    Парламентарий подчеркивает: противник будет накапливать силы, чтобы нанести удар и попытаться закрепиться на позициях. «Среди прочего, проблема в том, что Зеленский почти не руководит своей армией. Националистические батальоны продолжат делать то, что считают нужным. Возможны любые провокации. В Штатах, которые транслируют идеи Киева, должны это понимать», – заключил Джабаров.

    Ранее спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что власти Украины готовы к прекращению боевых действий вдоль текущей линии фронта с последующим созданием буферной зоны. По его словам, Киев рассматривает возможность отвести войска на 15 километров и ожидает, что США убедят Россию поступить аналогично. «Получается 30-километровая зона, за которой можно следить», – добавил политик.

    По словам Келлога, украинское руководство уже сегодня готово ввести всеобъемлющее перемирие как минимум на 30 дней. Дипломат уточнил, что оно включает в себя прекращение боев на суше, в воздухе и море. «Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может обеспечить прекращение огня – президент Трамп, если Путин согласится», – добавил спецпосланник.

    Ранее Келлог в интервью газете The Times предположил, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на несколько зон контроля. По его задумке, британские и французские контингент могли бы расположиться на западе страны в качестве «силы перестраховки». Между ними и российскими войсками могли бы быть «украинские силы и буферная зона».

    Впрочем, позднее спецпосланник Трампа опроверг публикацию издания, заявив, что его слова якобы неправильно интерпретировали. Келлог сказал, что упомянул о зонах ответственности для союзных сил после прекращения огня, при этом не подразумевая участия американских войск. Газета ВЗГЛЯД писала, что означают эти идеи для реального перемирия.

    Напомним, российские власти допускали создание буферной зоны. Она должна быть на таком удалении, с которого невозможно было бы дотянуться до нашей территории, заявлял Владимир Путин. «На фоне атак дронами, артиллерийских обстрелов нашей территории будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некую буферу зону с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», – объяснял пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Коментарии (6)
    7 мая 2025, 09:52 • Новости дня
    «Северяне» отбили новую попытку прорыва ВСУ в Курскую область
    «Северяне» отбили новую попытку прорыва ВСУ в Курскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики предприняли наступление в районе села Новый Путь в Курской области с применением бронетехники, но противник понес серьезные потери и был остановлен.

    В Курской области была предотвращена попытка наступления ВСУ на населенный пункт Новый Путь, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    Утром в среду штурмовая группа противника, двигаясь на бронемашине «Козак» из приграничной Павловки Сумской области, попыталась прорваться к российской границе. Вражеская бронемашина сначала подорвалась на мине, после чего была добита операторами FPV-дронов «Северян».

    В ходе боя был уничтожен ряд единиц украинской бронетехники. После первой неудачной попытки ВСУ отправили инженерную машину разграждения, также выдвинувшуюся из Павловки. По этой машине было нанесено несколько прицельных ударов FPV-дронами, техника противника была уничтожена.

    «Северяне» продолжают проводить розыск и ликвидацию оставшихся на приграничной территории украинских боевиков.

    Ранее подразделения ВСУ пытались прорваться на направлениях Рыжевка – Теткино и Павловка – Новый Путь, но были разгромлены.

    Военкор Коц назвал три сценария развития событий на границе Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничные районы различными способами.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 18:28 • Новости дня
    ПВО сбила два украинских БПЛА в Московской области
    ПВО сбила два украинских БПЛА в Московской области
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью, сообщило Минобороны.

    Инцидент произошел в период с 16.40 до 17.20 мск, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Ранее средства ПВО уничтожили 19 беспилотников, летевших на Москву.

    Напомним, за минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа над одиннадцатью регионами России, включая Московскую и Брянскую области.

    Коментарии (2)
    7 мая 2025, 00:10 • Новости дня
    Ил-76 с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
    Ил-76 с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
    @ кадр из видео телеканала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    В Подмосковье приземлился Ил-76 с российскими военнослужащими, освобожденными из плена на Украине, сообщают информационные агентства.

    Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда».

    Военных доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории 6 мая были возвращены 205 российских военнослужащих. Минобороны показало кадры их возвращения.

    Коментарии (2)
    7 мая 2025, 02:39 • Новости дня
    Отражена атака летевших на Москву беспилотников
    Отражена атака летевших на Москву беспилотников
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО отразила атаку семи беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин в Telegram.

    В Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01.00 мск введены в аэропорту Шереметьево.

    Напомним, как указывал Собянин, ПВО отражала атаки вражеских беспилотников в течение всего дня. Росавиация сообщала об ограничениях в аэропортах Внуково и Домодедово, а также в аэропорту Жуковский.

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    7 мая 2025, 09:41 • Новости дня
    Жители США и Европы заявили о страхе перед началом мировой войны в ближайшие годы

    Guardian: Жители США и Европы выразили опасения из-за мировой войны в ближайшие годы

    Жители США и Европы заявили о страхе перед началом мировой войны в ближайшие годы
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Опросы общественного мнения показали, что многие американцы и западноевропейцы опасаются глобального разрушительного конфликта в течение ближайшего десятилетия, пишет Guardian.

    Опросы общественного мнения показали, что американцы и западноевропейцы, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны, опасаются еще более разрушительного третьего  глобального конфликта в ближайшее десятилетие, а вероятной причиной его считается напряженность в отношениях с Россией, пишет британская Guardian.

    Опрос компании YouGov показал, что подавляющее большинство населения считает события во время и до Второй мировой войны актуальными сегодня, поэтому о них необходимо рассказывать молодому поколению.

    «От 41% до 55% респондентов в пяти опрошенных европейских странах: Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, заявили, что, по их мнению, новая мировая война очень или довольно вероятна в ближайшие 5-10 лет, и это мнение разделяют 45% американцев», – сказано в отчете.

    Большинство респондентов (от 68% до 76%) признались, что в любом новом конфликте ожидают применения ядерного оружия, а от 57% до 73% заявили, что третья мировая война приведет к большим человеческим жертвам, чем в 1939-1945 годах. Многие (от 25% до 44%) считали, что это убьет большинство людей в мире.

    Три четверти западноевропейцев и почти 70% американцев считают Россию наиболее вероятной причиной нового мирового конфликта. Значительное число опрошенных видит угрозу в исламском терроризме и напряженных отношениях с США. В частности, большинство жителей Испании, Германии и Франции рассматривают отношения с Вашингтоном как риск для мира в Европе.

    Почти 90% жителей Запада считают важным преподавание истории Второй мировой войны в школах, а 72-87% отмечают актуальность этих событий для современности. Вклад США в победу над нацизмом преувеличивают 40-52% опрошенных, тогда как роль Советского Союза отмечают лишь 17-28% респондентов, отмечено в результатах опроса.

    Компания YouGov опрашивала респондентов 3-16 апреля 2025 года. Среди более чем семи тыс. взрослых жителей нескольких стран – 1622 гражданина Великобритании, 1081 – Франции, 2318 – Германии, 1023 – Италии, 1051 – Испании и 1152 гражданина США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что руководство США высказывается против развития глобального военного конфликта. Кроме того, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что планы по введению на Украину военного контингента под видом миротворцев грозят прямым столкновением НАТО и России, что может обернуться третьей мировой войной.

    При этом генсекретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов на международной научно-практической конференции «Вклад народов государств – членов ОДКБ в Победу в Великой Отечественной войне» в Центральном музее Вооруженных сил России в апреле отмечал, что период нынешних перемен в мировой политике сопровождается угрозой нового масштабного военного конфликта с учетом наличия ядерного оружия.

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