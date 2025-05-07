Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.10 комментариев
Захарова заявила о бессмысленности перестановок в правительстве Германии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала изменения в составе правительства Германии, отметив, что Россия готова к любому развитию ситуации.
Захарова отметила, что последние годы Германия утратила остатки суверенитета, авторитета и значения в международных делах, передает РИА «Новости».
По ее словам, перемена лиц в правительстве Германии не оказывает существенного влияния на глобальные процессы.
Она добавила, что Россия готова к любому развитию событий, несмотря на происходящие перемены в немецком правительстве.
Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.
Лидер АдГ Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Мерца в первом туре в бундестаге.