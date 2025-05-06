Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.4 комментария
Стало известно о приезде президента Гвинеи-Бисау в Москву
Стало известно о визите президента Гвинеи-Бисау в Москву
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало присоединится к торжествам, посвященным 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве 9 мая.
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетит Россию с официальным визитом и станет участником мероприятий по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.
По информации агентства Lusa, перед приездом в Москву лидер Гвинеи-Бисау находился с официальным визитом в Белоруссии. Ожидается участие Эмбало в торжествах 9 мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Мексики получил приглашение на парад Победы в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал проведение отдельных встреч Владимира Путина с лидерами стран 9 мая.