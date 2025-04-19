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Россия пригласила главу минобороны Мексики на Парад Победы в Москве
Министр обороны Мексики получил приглашение на Парад Победы в Москве, а торгово-промышленная палата страны рассматривает возможность участия в ПМЭФ в июне.
Россия пригласила министра обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо принять участие в Параде Победы 9 мая в Москве, передает РИА Новости. Об этом сообщил посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. Дипломат отметил: «Если меня пригласят, то, конечно, я приму участие и поздравлю Россию в такой важный для страны день».
Вильегас Мехиас уточнил, что пока неизвестно, приедет ли сам министр обороны Мексики, это решение остается за министерством. В случае его отсутствия на мероприятии будут присутствовать военные атташе посольства Мексики. В 2025 году Москва отмечает 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, и среди гостей ожидаются лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Сербии, Индии, Словакии, Республики Сербской, а также президенты ряда стран СНГ, включая Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан.
Кроме того, Торгово-промышленная палата Мексики рассматривает возможность участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 18 по 21 июня. По словам посла, в прошлом году представители палаты уже подписали ряд соглашений на ПМЭФ, а 3 апреля в Мехико прошел бизнес-форум «Россия – Мексика» в продолжение этих договоренностей.
Посол добавил, что «Росконгресс» направил приглашения на форум отдельным высокопоставленным представителям Мексики, однако окончательный состав делегации пока не подтвержден. Главной темой ПМЭФ в 2025 году станет «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил президента Анголы на парад Победы в Москве, лидер Буркина-Фасо принял приглашение на празднование Дня Победы, а также Путин пригласил президента Абхазии на 80-летие Победы в столице России.