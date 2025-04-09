Песков анонсировал отдельные встречи Путина с лидерами стран на 9 Мая

Песков анонсировал двусторонние встречи Путина с иностранными лидерами на 9 Мая

Tекст: Вера Басилая

Песков сообщил, что 9 мая Владимир Путин проведет отдельные двусторонние встречи с некоторыми лидерами иностранных государств, приглашенными на празднование 80-летия Победы. Он отметил, что встречи запланированы с избранными гостями, однако провести их со всеми приглашенными невозможно из-за ограниченных временных рамок, передает ТАСС.

По его словам, «будет отдельный визит председателя КНР Си Цзиньпина», он также будет присутствовать на мероприятиях 9 мая и на параде. Остальные высокопоставленные гости также будут присутствовать на торжествах по случаю юбилея и на военном параде на Красной площади.

Президент России пригласил руководителей многих стран на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Страны, которые сражались против германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма, направят свои парадные расчеты для участия в параде.

Ранее в МИД России сообщили, что ожидаемый визит Си Цзиньпина в Россию на 80-летие Победы рассматривается как важное событие на фоне глобальных изменений в мире.

Президент Сербии Александр Вучич планирует посетить Москву 9 мая, где пройдет встреча с Владимиром Путиным.

Сербский почетный караул примет участие в параде Победы 9 мая в Москве, возглавит делегацию президент Вучич.