Минобороны заявило об уничтожении 25 украинских дронов за утро

Tекст: Ольга Иванова

Оперативное командование Минобороны России сообщает, что с 9.30 до 13.10 по московскому времени средствами ПВО было уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в Telegram-канале МО.

По имеющейся информации, наибольшее число дронов было сбито над Орловской областью – 15 аппаратов. Кроме того, семь беспилотников было уничтожено над Курской областью, еще три – над Брянской. В ведомстве подчеркнули, что все цели были нейтрализованы в воздушном пространстве российских регионов в течение неполного одного дня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников самолетного типа над одиннадцатью регионами России, включая Московскую и Брянскую область.

ПВО также уничтожила 19 беспилотников, летевших на Москву. Обломки одного из беспилотников упали на Каширское шоссе в Москве.