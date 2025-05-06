Ремонтные бригады начали работу по восстановлению электроподстанции в Рыльске

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что ремонтные бригады приступили к работам уже ночью. Он подчеркнул, что приоритетом станет обеспечение электроснабжением объектов социальной инфраструктуры.

По словам Хинштейна, в первую очередь специалисты стараются вернуть свет на объекты социальной инфраструктуры, чтобы минимизировать последствия случившегося для жителей города.

Он подчеркнул, что власти и энергетики прилагают максимальные усилия для скорейшего восстановления энергоснабжения. Работы ведутся круглосуточно, ситуация остается под контролем местных властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник произошла атака вооруженных сил Украины на электроподстанцию в Рыльске, ранены двое несовершеннолетних. Российская система ПВО за ночь сбила 105 украинских беспилотников.