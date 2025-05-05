National Interest назвал Румынию важнейшим партнером США на Черном море

National Interest признал Румынию важнейшим партнером США на Черном море

Tекст: Ирма Каплан

Румыния становится основой возглавляемой США реконструкции и устойчивости по всему Черному морю, а энергетические инвестиции с 1990-х годов в Транскаспийский регион вывели республику в авангард новых американских энергопредприятий в регионе, пишет National Interest.

«Ни один союзник не является более важным для обеспечения американских интересов в регионе, чем Румыния. Будучи передовым членом НАТО и ЕС, Румыния занимает юго-восточный фланг Европы и может похвастаться доказанной историей военной солидарности с Америкой от Ирака до Афганистана», – отмечает в статье старший научный сотрудник-нерезидент Атлантического совета и Института технической дипломатии Крача в Университете Пердью Кауш Арха.

Автор напоминает об активном сотрудничестве США и Румынии в разработке газовых месторождений, с участием американских компаний Halliburton, Transocean, Oceaneering, о совместной работе по внедрению технологий малых модульных реакторов (SMR) в национальную энергоинфраструктуру республики.

Кроме того, стратегическая география Румынии как самого восточного европейского члена НАТО более двух десятилетий служила важным логистическим узлом для вооруженных сил США.

Стратегия США в Черном море, изложенная в Законе о нацобороне 2024 года, ориентирована на сдерживание России, защиту свободы судоходства и критически важной инфраструктуры, а также на укрепление региональных государств. В ее основе – экономическое и безопасное партнерство США и Румынии, отмечает автор материала.

«Президент Дональд Трамп, скорее всего, займет реалистичный подход: его меньше волнует внутренняя политика, а больше – то, служит ли данное правительство интересам США... Американская политика должна быть сосредоточена на работе с избранным правительством для обеспечения интересов США в Черном море», – резюмирует Арха в ожидании результатов выборов президента Румынии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на прошедших в воскресенье президентских выборах в Румынии после полного подсчета голосов лидером стал представитель националистов Джеордже Симион.

4 мая в Румынии состоялись президентские выборы. В борьбе за пост главы страны участвовали 11 кандидатов. Помимо Симиона, Никушора Дана, занявшего второе место и Крина Антонеску, ставшего третьим в гонке, претендентами были лидер партии USR Елена Ласкони, бывший премьер Виктор Понта, глава национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, Лавиния Шандру из Социал-либеральной гуманистической партии, Джон-Ион Бану от партии Natiunea Romana, экс-глава внешней разведки Силвиу Предою, бывший министр образования Даниел Фунериу и Себастьян Попеску из «Новой Румынии».