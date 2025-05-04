Пожары в Забайкалье охватили южные районы региона

Tекст: Дмитрий Зубарев

География интенсивных рукотворных лесных пожаров существенно расширилась на территории Забайкальского края, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны, передает РИА «Новости». Возгорания двигаются с севера на юг, распространяясь в сторону Хилокского района. На 4 мая были зафиксированы три наиболее крупных пожара в Тунгокоченском, Карымском и Хилокском районах, причем пожар в Хилокском районе возник после перехода огня от пала сухой травы с сельскохозяйственных земель на лесной фонд.

По данным ведомства, на протяжении всего апреля Авиалесоохрана и Забайкаллесхоз занимались тушением пожаров на северо-западе региона, в Тунгокоченском районе. К концу месяца из-за дефицита влаги и сильного ветра огонь распространился на соседние районы, включая Читинский, Чернышевский, Карымский и Шилкинский.

Для борьбы с огнем задействованы совместные группировки Авиалесоохраны и Забайкаллесхоза. В тушении участвуют бульдозеры и тракторы, которые прокладывают минерализованные полосы для остановки распространения пожаров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники МЧС предотвратили 24 угрозы населенным пунктам в Забайкалье из-за пожаров, в регионе были выявлены 36 виновников ландшафтных возгораний, а также отметили увеличение площади лесных пожаров в Забайкальском крае.