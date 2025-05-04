За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Путин опроверг мнение о пониженном чувстве опасности у себя
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением о его пониженном чувстве опасности, подчеркнув ошибочность такого суждения.
Президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что не согласен с утверждением о пониженном чувстве опасности у себя, передает ТАСС. «Я считаю, что эта характеристика не отражает истинного положения вещей, что она является ошибочной», – сказал президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на внешнее спокойствие, у него бывает желание кому-либо врезать; он также объяснил, почему спецоперация на Украине не началась в 2014 году; кроме того, Путин сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко привез ему в подарок сыр и сало.