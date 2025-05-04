Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны около Садков, Миропольского, Краснополья Сумской области, Казачьей Лопани, Волчанска, Гранови и Артельного Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ при этом составили до 190 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Боровой, Григоровки, Кутьковки, Песков Радьковских, Купянска Харьковской области и Карповка Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

При этом противник потерял более 255 военнослужащих, танк, машину пехоты, боевую машину РСЗО «Град» и три артиллерийских орудия. Были уничтожены две станции РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и два склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Севером, Звановкой, Зарей, Серебрянкой и Клебан-Быком ДНР.

Потери ВФУ составили более 275 военнослужащих, машина РСЗО «Град», шесть орудий полевой артиллерии, уничтожены четыре склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Димитрова, Миролюбовки, Новопавловки, Новосергеевки, Гродовки, Новоэкономического и Зверево ДНР.

При этом противник потерял до 520 военнослужащих, два танка, в том числе французский АМХ, две бронемашины и восемь артиллерийских орудий. Уничтожен склад с боеприпасами, сообщили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Комара, Новополя, Федоровки, Богатырь ДНР и Гуляйполя Запорожской области.

Потери противника при этом составили до 185 военнослужащих, две бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии, станция РЭБ.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ поблизости от Павловки, Малой Токмачки Запорожской области и Антоновки Херсонской области.

Противник потерял до 60 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ. Были уничтожены пять складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того в Минобороны сообщили, что ВС России поразили пусковую установку «Нептуна». За минувшую неделю они нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины.