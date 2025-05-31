Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Египет, Тунис и Алжир призвали прекратить эскалацию в Ливии
Министры иностранных дел Египта, Туниса и Алжира на встрече в Каире подчеркнули важность немедленного прекращения эскалации противостояния между ливийскими сторонами.
Главы МИД Египта, Туниса и Алжира обратились к сторонам ливийского конфликта с призывом немедленно прекратить эскалацию ситуации, передает РИА «Новости». В совместном заявлении министры подчеркнули важность максимальной сдержанности и прекращения любого насилия в Ливии, особенно на фоне обострения ситуации с безопасностью в Триполи.
Встреча глав внешнеполитических ведомств прошла в Каире в рамках возобновления формата трех стран-соседей. Министры заявили: «В свете опасных событий в Ливии и ситуации с безопасностью в Триполи призываем все ливийские стороны к максимальной сдержанности и немедленному прекращению эскалации».
Также представители Египта, Туниса и Алжира указали на необходимость скорейшего достижения политического решения ливийского кризиса и завершения внутреннего раскола.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ливии выступили против инициативы США по переселению палестинцев из сектора Газа, указав на нарушение суверенитета страны.