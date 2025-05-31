Египет, Тунис и Алжир призвали прекратить эскалацию в Ливии

Диетолог рассказал, почему нельзя есть горячую картошку

Диетолог Гинзбург порекомендовал есть картофель холодным

Tекст: Татьяна Косолапова

«Картофель относится к углеводистым продуктам, то есть основная его энергетическая составляющая присутствует в виде крахмала. Крахмал – это питательное вещество, состоящее из молекул глюкозы. По сути, кроме самой глюкозы это еще и ряд соединений, сахаров. Но крахмал также присутствует в хлебе, крупах, бобовых. И все зависит от того, насколько быстро он из тех или иных продуктов усваивается», – говорит Гинзбург.

Он поясняет, что чем быстрее расщепляется и усваивается крахмал, тем хуже для организма, поскольку в этом случае резко повышается уровень глюкозы в крови. Вследствие возникает неприятная для обмена веществ ситуация: много глюкозы, много инсулина, а потом уровень глюкозы начинает падать, что тоже плохо.

«Специалисты проводили исследования, где сравнивали, сколько здоровья прибавляет употребление картофеля людям, – продолжает врач. – В результате пришли к выводу, что чем больше человек потребляет картофеля, тем хуже. В связи с этим диетологи относят картошку к менее желательным продуктам. Однако, также имеет значение способ ее употребления».

Картошку можно готовить по-разному, говорит диетолог. «Кто-то любит ее зажарить в масле, готовит из нее картофель фри или чипсы. Такие добавки делают ее только более вредной. То же самое касается и пюре: когда мы мнем картофель, то рушим его волокна, делая его еще более усваиваемым, что тоже не очень хорошо для нас. Но если соблюдать баланс и есть, скажем, его с салатом или капустой, то, безусловно, польза будет налицо», – считает собеседник.



Но этот картошку можно сделать более полезной, если есть картофель не горячим, а остывшим, добавляет диетолог. «Было проведено исследование, в котором выяснили, что при остывании часть крахмала в картофеле переходит в резистентный крахмал, что куда более полезно для микрофлоры кишечника. Поэтому, подавать картофель к столу стоит остывший. Кроме того, стоит обращать внимание на сорт картофеля. Полезнее оказываются менее рассыпчатые, поскольку в них больше пищевых волокон и белка. В результате такой картофель медленнее расщепляется», – объяснил Гинзбург.

«Соответственно, если брать менее рассыпчатый картофель, не есть его горячим и делать из него сложные гарниры, добавляя салаты, зелень, капусту тушеную, или подавать его в супе, то этот продукт вполне можно считать полезным. Здоровому человеку я не рекомендовал бы его есть более 3–4 раз в неделю», – заключил Гинзбург.