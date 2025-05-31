  • Новость часаУкраинских пограничников с румынской границы перебросили в Сумскую область
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Методы давления на Россию в Европе стали переносить на Африку
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    В суд направлено дело против пытавшегося въехать в Россию снайпера ВСУ из Армении
    Диетолог рассказал, почему нельзя есть горячую картошку
    «Северяне» отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область
    В Сенате США собрались начать подготовку пошлин в 500% против партнеров России
    Макрон пригрозил расширением НАТО в Азии
    Британия собралась объявить Россию «непосредственной и насущной угрозой»
    Маск ответил на вопрос о синяке под глазом шуткой про пощечину Макрону
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    17 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    33 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Мораль становится проблемой ВСУ

    Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    3 комментария
    31 мая 2025, 09:50 • Новости дня

    Росстат: Зависимость экономики России от экспорта достигла минимума с 1994 года

    Tекст: Александра Юдина

    Доля экспорта в российском ВВП по итогам прошлого года опустилась до 21,9%, что стало минимальным показателем с 1994 года на фоне роста внутреннего рынка, следует из данных Росстата и Банка России.

    Зависимость российской экономики от экспорта достигла рекордно низкого уровня, сообщает РИА Новости.

    По итогам прошлого года доходы от экспорта составили 21,9% ВВП, что стало самым низким показателем с 1994 года. За 2023 год экспорт из России вырос на 2,2% и составил 476,1 млрд долларов: 433,9 млрд пришлись на товары, 42,2 млрд – на услуги.

    Несмотря на рост экспорта, его доля снизилась по сравнению с 2022 годом, когда она составляла 22,6%. Максимальная зависимость экономики России наблюдалась в 1999-2000 годах – тогда экспорт превышал 40% ВВП.

    Снижение доли экспорта в ВВП связано с ростом российской экономики и увеличением ее номинального объема до 2,2 трлн долларов.

    Также важную роль стал играть внутренний рынок, поскольку, как отметил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин, с 2022 года страна уделяет больше внимания внутренним ресурсам и становится самодостаточнее. По его оценке, на фоне сохраняющихся западных санкций, эта тенденция сохранится, а зависимость от экспорта останется на низком уровне.

    В марте депутат Госдумы Олег Матвейчев сказал газете ВЗГЛЯД, что Кубань стала гарантом продовольственной безопасности России. Минсельхоз России сообщал о прогнозе экспорта зерновых в сезоне 2024-2025 годов на уровне 55-57 млн тонн, что позволит сохранить высокий экспортный потенциал страны.

    30 мая 2025, 17:30 • Новости дня
    Небензя назвал условия России для прекращения огня на Украине
    Небензя назвал условия России для прекращения огня на Украине
    @ Eduardo Munoz Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия принципиально готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, если с другой стороны будут предприняты встречные шаги, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя отметил, что для перемирия страны Запада должны прекратить поставки вооружений киевскому режиму, а Украина обязана остановить мобилизацию, передает ТАСС. По его словам, европейские спонсоры Киева фактически приказывают Владимиру Зеленскому продолжать боевые действия до последнего украинца.

    Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник среди украинских должностных лиц сообщила, что украинская сторона подготовила меморандум, в котором содержатся положения об установлении режима прекращения огня на суше, в воздухе и на море.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о подготовке документа для обсуждения прекращения огня на Украине.

    Коментарии (13)
    30 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Политолог объяснил визит вдовы Абэ к Путину в Москву

    Политолог Кистанов: Визит вдовы Абэ к Путину стал позитивным сигналом из Токио

    Политолог объяснил визит вдовы Абэ к Путину в Москву
    @ Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Синдзо Абэ – символ улучшения российско-японских отношений. Визит его вдовы Акиэ Абэ в Москву может свидетельствовать о том, что в Токио пришли к пониманию: нельзя дальше «замораживать» двусторонний диалог, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Валерий Кистанов. В четверг Владимир Путин в Кремле принял вдову бывшего японского премьера.

    «Акиэ Абэ – не политик, но за ней стоит моральный авторитет ее покойного мужа. Экс-премьер Синдзо Абэ всегда стремился к укреплению российско-японских отношений. Он также искал компромиссное решение вопроса южной части Курил с последующим заключением мирного договора», – напомнил Валерий Кистанов, руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН.

    Эксперт указал: высказываются разные предположения, почему Акиэ Абэ решила приехать в Москву. При этом официальный Токио открещивается от этого визита и заявляет, что власти не консультировали вдову. «Правительство страны представляет все так, будто это ее личная инициатива», – уточнил собеседник.

    «Ностальгические чувства, конечно, могли подтолкнуть Абэ совершить эту поездку и встретиться с Путиным. Но мне кажется, в данном случае нужно смотреть глубже. Кабмин как минимум позволил случиться этому визиту. Мне кажется, события следует расценивать как позитивный сигнал со стороны Японии», – считает он.

    По его словам, после начала конфликта на Украине диалог между странами оказался «на самом низком уровне за весь послевоенный период». «Токио, будучи активным членом «Большой семерки», вводил антироссийские санкции, а Москва в ответ включила Японию в список недружественных государств», – добавил эксперт.

    Однако ситуация поменялась с возвращением в Белый дом Дональда Трампа. «Президент США в определенной степени внес раскол в монолитную позицию коллективного Запада по поводу украинского кризиса. Японские власти не могут противоречить курсу Вашингтона, ведь Штаты для них не только крупнейший торгово-экономический партнер, но и фактически гарант безопасности, суверенитета», – пояснил политолог.

    «Таким образом, визит Акиэ Абэ в Москву может свидетельствовать, что в Японии пришли к пониманию: нельзя дальше «держать в морозильнике» наши отношения. Я думаю, Токио готов двигаться по пути нормализации диалога», – допустил аналитик, предположив, что такие настроения присутствуют в окружении Сигэру Исибы.

    Кистанов также указал, что ранее вдова экс-премьера Японии встречалась с Трампом. «Еще до его инаугурации в Японии были сильно обеспокоены тем, что он будет проводить жесткую политику в отношении Токио в экономической сфере, требовать увеличения военных расходов. Антияпонские шаги Белого дома в его первую каденцию как раз смягчал Синдзо Абэ», – напомнил собеседник.

    «В силу отсутствия политического тяжеловеса, на переговоры к новоизбранному американскому лидеру отправили Акиэ Абэ. Они тоже вели ностальгические беседы, вспоминали теплыми словами покойного экс-премьера. Мне кажется, вырисовывается параллель: прием Путиным Акиэ Абэ может стать предзнаменованием того, что отношения России и Японии будут налаживаться», – заключил Кистанов.

    Владимир Путин встретился в Кремле с Акиэ Абэ – вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Президент вручил ей букет цветов, на что женщина по-русски ответила: «Спасибо». Глава государства также подчеркнул, что рад ее видеть. Он рассказал, что помнит, как она сопровождала мужа во время его визитов в Россию.

    Говоря об убитом в 2022 году японском экс-лидере, Путин отметил значительный вклад политика в развитие отношений двух стран. «У меня с ним сложились очень добрые личные отношения», – пояснил он. Президент добавил, что он видел «искреннее стремление» Абэ в деле налаживания связей Москвы и Токио.

    После окончания встречи вдова экс-премьера Японии отправилась в Большой театр. По словам журналиста Александра Юнашева, Путин предоставил ей свой личный автомобиль. Как отметил Такаи Имаи, бывший секретарь Синдзо Абэ, произошедшее показало всему миру особый характер отношений двух государств, который невозможно прервать даже в самых сложных обстоятельствах.

    Более холодно на визит Акиэ Абэ в Москву отреагировали действующие власти Японии. Так, Есимаса Хаяси, генеральный секретарь кабинета министров страны, отказался от оценки состоявшейся встречи. Однако он уточнил, что правительство в настоящий момент рекомендует воздерживаться от любых поездок в Россию.

    Напомним, отношения Москвы и Токио резко ухудшились после начала СВО. Так, еще в феврале 2022 года страна присоединилась к санкциям против Центробанка РФ, напоминает РБК. Под ограничения Японии также попали более 700 организаций, а список запрещенных к экспорту товаров и технологий превысил 800 наименований, пишет ТАСС.

    Коментарии (7)
    30 мая 2025, 22:30 • Видео
    Сербия подавала патроны Зеленскому

    Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    Коментарии (0)
    30 мая 2025, 21:06 • Новости дня
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки ракет Taurus на Украину приведут к более глубокому вовлечению Германии в конфликт с Россией, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    «И отверточная сборка "Таурусов", как и безэкипажных британских катеров, не делает их украинскими. Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией, что даст нам право рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недопустимый шаг», – заявил Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    Небензя отметил, что действия Германии связаны с «развернутой Европой кампанией по саботажу мирного процесса» и попыткой спровоцировать Россию на ответные меры, чтобы затем представить их американским властям как доказательство неготовности Москвы к переговорам.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц допустил передачу Украине ракет Taurus, отметив, что передача этих вооружений «входит в сферу возможностей». До этого он заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России.

    Коментарии (20)
    30 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Объявлено о планах Лондона контролировать переговорщиков Киева в Стамбуле

    Посол Келин сообщил о планах Лондона контролировать переговорщиков Киева в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник премьер-министра Британии по безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Стамбул для участия во втором раунде переговоров между Москвой и Киевом, сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    В эфире телеканала «Россия 24» Келин отметил, что Пауэлл намерен присутствовать на переговорах и оказывать влияние на украинскую делегацию, чтобы она не вышла за установленные Западом рамки, передает РИА «Новости».

    По словам Келина, присутствие британского советника объясняется желанием «держать украинскую сторону на коротком поводке» и не допустить, чтобы Киев изменил свою позицию без согласования с западными кураторами.

    Келин также подчеркнул, что Британия выстраивает долгосрочные планы по Украине, в том числе используя так называемую коалицию желающих. Он добавил, что в британской столице понимают – деятельность этой группы инициирована для создания раздражителей, затрудняющих достижение мира между Россией и Украиной.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправляется в Стамбул и будет готова утром в понедельник к продолжению переговоров с украинскими представителями.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России.

    Коментарии (16)
    30 мая 2025, 19:37 • Новости дня
    В Британии сравнили доходы России за время СВО с полученной Киевом помощью

    СМИ: Доходы России от энергоресурсов с начала СВО втрое превысили полученную Киевом помощь

    В Британии сравнили доходы России за время СВО с полученной Киевом помощью
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заработала на экспорте углеводородов более 883 млрд евро с начала специальной военной операции на Украине, что почти втрое больше, чем Киев получил помощи от союзников, пишет BBC.

    По данным BBC (российская служба ВВС признана иноагентом в РФ), из этой суммы 228 млрд поступили от государств, которые ввели против России санкции, причем 209 млрд евро пришлись на Европейский союз. Украина за тот же период получила 309 млрд евро в виде помощи, включая 73 млрд от Евросоюза.

    Китай стал крупнейшим покупателем российских нефти и газа с показателем 252 млрд евро, а ЕС занял второе место. Частично российская нефть перерабатывается в Турции и Индии и впоследствии возвращается на западные рынки через реэкспорт.

    Отмечается, что поставки трубопроводного газа из России напрямую в Евросоюз продолжались вплоть до прекращения транзита через Украину в январе текущего года. Поставки российского газа в Европу через Турцию увеличились на 26,77% в этом году, а Венгрия и Словакия продолжают закупки сырой нефти по трубопроводам, говорится в материале.

    Несмотря на западные ограничения, с начала 2024 года доходы России от экспорта ископаемого топлива сократились лишь на 5% по сравнению с прошлым годом, объемы экспорта снизились на 6%, следует из статьи, а доходы от трубопроводного газа выросли на 9% в годовом выражении.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия, несмотря на санкции, продолжает оставаться лидером на мировых энергетических рынках и активно развивает логистику.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям.

    Коментарии (6)
    30 мая 2025, 20:07 • Новости дня
    Алиханов сообщил о планах нарастить выпуск Ил-76

    Tекст: Валерия Городецкая

    В этом году Россия произвела семь транспортников Ил-76, а к 2027 году число собираемых бортов планируют значительно увеличить, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

    По его словам, в ближайшее время планируется расширение производственных мощностей на ульяновском заводе, передает РИА «Новости».

    Он отметил: «Мы хотим выйти в 2027 году на 12 бортов, а дальше – на 18 в год».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия стала уникальной авиационной державой.

    Коментарии (8)
    30 мая 2025, 20:57 • Новости дня
    Построившие с нарушениями укрепления в Белгородской области подрядчики вернули деньги
    Построившие с нарушениями укрепления в Белгородской области подрядчики вернули деньги
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белгородской области компании, строившие оборонительные сооружения с нарушениями, возвратили деньги после обращения властей в суд.

    Несколько подрядчиков, у которых были выявлены нарушения при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, вернули денежные средства в бюджет, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Гладков отметил: «После обращения в суд и направления претензий к организациям, которые принимали участие в строительстве оборонительных сооружений и в отношении которых были выявлены нарушения, ряд подрядчиков вернул денежные средства в бюджет. В связи с этим УКС отозвало исковые требования в отношении данных предприятий».

    Власти продолжают работу по контролю за качеством объектов, а также по возврату средств в случае обнаружения новых нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате проверки строительства оборонительных объектов в Белгородской области выявили ложные сведения в отчетности и ущерб на сумму, превышающую 100 млн рублей.

    Бывшие руководители и подрядчики обвинены в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений в Курской области.

    Отечественные футболисты приняли участие в художественном фотопроекте, где воплотили образы своих предков – героев войны.

    Коментарии (8)
    30 мая 2025, 13:17 • Новости дня
    Захарова заявила о попытках Киева повысить ставки перед переговорами в Стамбуле

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире Первого канала, что власти Киева вновь поднимают истерию перед вторым раундом переговоров в Стамбуле с целью повысить переговорную цену.

    Она напомнила, что аналогичная ситуация имела место ранее, когда украинская сторона высказывала претензии к составу российской делегации и ее уровню, доходя до обвинений в бутафории, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, несмотря на этот информационный шум, переговоры все же состоялись и завершились масштабным обменом пленными.

    Дипломат подчеркнула, что к очередной волне подобных заявлений следует относиться соответствующе – Киев стремится вновь получить выгоду и привлечь внимание, хотя обычно ему это не удается. Она добавила, что российская позиция в переговорах остается открытой и конструктивной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия пока не получила согласия от Украины на проведение второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал серьезно относиться к предложению главы МИД России Сергея Лаврова о новом раунде переговоров.

    Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией.

    Коментарии (2)
    30 мая 2025, 13:27 • Новости дня
    Кремль объявил об отправке делегации России в Стамбул на переговоры с Украиной

    Песков: Российская делегация отправляется в Стамбул для переговоров с Украиной

    Кремль объявил об отправке делегации России в Стамбул на переговоры с Украиной
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация отправляется в Стамбул и будет готова утром в понедельник к продолжению переговоров с украинскими представителями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ходе второго раунда переговоров стороны намерены обсудить проекты меморандумов России и Украины, содержащие их видение прекращения огня. Песков отметил, что оба проекта меморандумов планируется рассмотреть на встрече 2 июня в Стамбуле, передает ТАСС.

    Он уточнил, что содержание проектов меморандумов публично раскрыто не будет. Речь идет о документах, которые отражают позиции сторон относительно прекращения огня, однако их детали останутся закрытыми для широкой публики.

    Россия пока не получила согласия от Украины на проведение второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России.

    В МИД отметили, что власти Киева вновь поднимают истерию перед вторым раундом переговоров в Стамбуле с целью повысить переговорную цену.

    Коментарии (0)
    30 мая 2025, 22:28 • Новости дня
    Трамп удивился новостям об ответных ударах России по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были «близки к завершению».

    Трамп признался, что был удивлен сообщениями об ответных ударах России по Украине в тот момент, когда переговоры по урегулированию конфликта, по его мнению, находились на финальной стадии, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что по таким городам, как Киев, были выпущены ракеты именно тогда, когда, как ему казалось, стороны уже были близки к решению проблемы.

    Трамп выразил сожаление по поводу того, что начались обстрелы, в результате которых погибли люди, и подчеркнул, что увидел то, чего не ожидал. Он добавил, что не любит сюрпризы и был очень разочарован произошедшим.

    В беседе с журналистами в Овальном кабинете Трамп заявил, что по-прежнему надеется на скорое прекращение боевых действий между Россией и Украиной.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения новых антироссийских санкций, чтобы не сорвать «сделку» по Украине.

    В МИД России заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается любой ценой вернуть США к антироссийскому курсу.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что русофобские силы склоняют администрацию Трампа к политике Джо Байдена по украинскому вопросу.

    Коментарии (4)
    30 мая 2025, 17:23 • Новости дня
    Захарова: Российская делегация привезет в Стамбул меморандум и мирные предложения

    Tекст: Евгения Караваева

    Во второй раунд переговоров на Украине российская делегация 2 июня привезет в Стамбул проект меморандума и инициативы по прекращению огня.

    Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским прибудет в Стамбул 2 июня, передает ТАСС. В официальном заявлении представителя МИД России Марии Захаровой сказано, что визит связан со вторым раундом прямых переговоров с Украиной.

    Захарова сообщила: «Подтверждаем, что российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским будет в Стамбуле 2 июня для проведения второго раунда упомянутых переговоров. Она приедет с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня».

    В рамках встречи стороны планируют обсудить проект меморандума и другие инициативы, нацеленные на достижение договоренности о прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнул ожидание ответа Киева по переговорам 2 июня. Фидан также сообщил, что Россия и Украина могут завершить технический этап переговоров.

    Коментарии (8)
    30 мая 2025, 18:53 • Новости дня
    Небензя отверг возможность повторения Минских соглашений по Украине
    Небензя отверг возможность повторения Минских соглашений по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что Москва не допустит повторения сценария Минских соглашений.

    По его словам, в прошлый раз Россия была введена в заблуждение для усиления позиций Киева, передает RT.

    Небензя отметил, что под инициативами по новому перемирию скрывается стремление вынудить Москву на односторонние жесты доброй воли. Он подчеркнул, что подобные шаги позволяют Вооруженным силам Украины перегруппировать свои силы и наращивать поставки оружия.

    «Это не путь к миру, а попытка взять паузу для продолжения конфронтации. На это вы можете не рассчитывать. Повторения "Минска" не будет», – заявил дипломат.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия доверяла обещаниям Запада по Минским соглашениям, однако партнеры «просто надули» российскую сторону, рассчитывая на затягивание времени.

    Глава МИД Сергей Лавров обвинил Киев и его европейских партнеров в многократных обманах о перемирии на Украине с 2014 года, подчеркнув, что Минские и другие договоренности не были выполнены.

    Коментарии (0)
    30 мая 2025, 19:45 • Новости дня
    За неисполнение госконтракта в военное время разрешили вводить внешнее управление

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий вводить внешнее управление в компаниях, не исполнивших госконтракты во время военного положения.

    Указ президента России о введении внешнего управления в компаниях, не выполнивших государственные контракты в период военного положения, был опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    Документ предусматривает, что по представлению Минпромторга может быть введено внешнее управление, а также приостановлены права акционеров организаций, которые не исполнили свои обязательства по госконтрактам в военное время.

    Мера будет применяться в той мере, в какой это необходимо для исполнения договорных обязательств. Особо отмечается, что речь идет об авиастроительных и судостроительных компаниях, а также их субподрядчиках.

    Контролировать выполнение госконтрактов и оценивать работу соответствующих компаний будет рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России предъявило иск на сумму более 4,6 млрд рублей против предприятия ИСС им. Решетнева за неустойку по госконтракту.

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что задолженность заказчиков по госконтрактам превышает 30 млрд рублей. Генпрокуратура внесла представление министру образования и науки России Дмитрию Ливанову из-за госконтрактов, заключенных его ведомством.

    Коментарии (0)
    30 мая 2025, 20:32 • Новости дня
    Мантуров по поручению Путина передал автобус Sollers Atlant семье из Ингушетии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров передал автобус Sollers Atlant многодетной семье из Ингушетии.

    Семья Беслана Боголова и Марьям Хамхоевой Марьям воспитывает 11 детей и ранее обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи с транспортом для семейных поездок. Президент пообещал оказать содействие, и это поручение было выполнено, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Передача автобуса прошла на площадке завода Sollers в Татарстане, где Мантуров вместе с главой республики Рустамом Миннихановым принимал участие в запуске производства легких коммерческих автомобилей Sollers SF5. Мантуров отметил: «"Соллерс" ответственно подходит к выполнению взятых обязательств, которые закладывались на начальном этапе в специальный инвестиционный контракт, и поступательно ведет освоение новой номенклатуры».

    Sollers SF5 стал первым российским автомобилем своего класса с автоматической коробкой передач и полностью локализованным дизельным двигателем. Уже на этапе запуска используются компоненты российского производства, а к концу года уровень локализации новой модели должен достичь 70%. Минниханов подчеркнул, что компания «Соллерс» продолжает запускать новые продукты, благодаря поддержке правительства России.

    Коментарии (0)
    30 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    Дмитриев призвал устранить первопричины украинского кризиса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о важности устранения исходных причин украинского кризиса.

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Дмитриев написал: «Коренные причины украинского кризиса должны быть устранены. Глобальная безопасность требует ясных умов и реалистичных подходов», передает РИА «Новости».

    Заявление Дмитриева стало реакцией на комментарий спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, который назвал обеспокоенность России по поводу расширения НАТО на восток «закономерной».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о нежелании раскрывать детали договоренностей по нерасширению НАТО.

    Коментарии (0)
    Главное
    Украина пропустила выплату 665 млн долларов по госдолгу
    Австралия решила обвинить Россию в угрозе новой волны ядерного распространения
    Радиостанция «Судного дня» передала два новых загадочных сообщения
    Байден в шутку пригрозил избить авторов книги о его «деградации»
    Иностранец осужден в Великом Новгороде за изнасилование дочери
    Губерниев заявил о «чудовищном раздолбайстве» в ситуации с допингом в России
    Нефтяные компании США начали закрывать буровые установки и увольнять работников

    Чем опасны амбициозные планы США по экспорту СПГ

    США мечтают утроить свой экспорт СПГ на мировой рынок. При этом они уже и так являются крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа. Реализация этих крайне амбициозных планов опасна, причем не только для России, но и для самих Соединенных Штатов. Что не так с ростом этого ресурса? Подробности

    Перейти в раздел

    Визит вдовы Абэ к Путину подарил надежду отношениям России и Японии

    Российско-японский диалог пополнился неожиданным событием: Владимир Путин в Москве встретился с вдовой экс-премьера Страны восходящего солнца Синдзо Абэ, Акиэ Абэ. Официальный Токио отказался оценивать итоги данного визита, однако эксперты отмечают, что произошедшее может свидетельствовать о попытке нормализовать отношения двух стран. Какую роль может сыграть приезд Акиэ Абэ в диалоге Токио и Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Смартфон заменит россиянам паспорт

    В Госдуму внесен законопроект о разработке многофункционального цифрового сервиса, который будет интегрирован с «Госуслугами». Планируется, что новое приложение совместит в себе не только функции мессенджера: с его помощью граждане смогут удостоверять личность и даже связываться с представителями власти. Как будет выглядеть такое приложение и какими будут его основные преимущества? Подробности

    Перейти в раздел

    Методы давления на Россию в Европе стали переносить на Африку

    Франция собирается ограбить Алжир. Отношения двух стран переживают кризис, в каких-то аспектах напоминающий российско-европейские отношения, и примерно те же беззаконные методы Париж угрожает применить к представителям алжирской элиты. Что к этому привело и какими будут последствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    • Германия сделала ставку на долгую войну

      По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина. В чем стратегия немцев?

    • Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

      Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации