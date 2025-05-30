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Макрон призвал создать коалицию Европы с Индо-Тихоокеанскими странами
Макрон предложил сформировать коалицию Европы, Индии и стран Азии
Президент Франции заявил о необходимости объединения европейских стран с Индией и другими государствами Азии для совместного роста и безопасности.
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил европейским странам объединиться с Индией и азиатскими государствами для формирования третьей по уровню роста силы, пишет ТАСС. Его заявление прозвучало на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
Макрон подчеркнул важность совместного подхода к торговле и сотрудничеству в сфере безопасности. «Совершенно очевидно, что мы хотим идти дальше, особенно с Индией, азиатскими странами, а также членами Транстихоокеанского партнерства. Если мы объединимся, то на нас придется треть мирового роста, а в плане торговли даже больше», – заявил французский лидер.
По его словам, Франция в ближайшие недели представит новую стратегию в отношении Индо-Тихоокеанского региона и намерена развивать этот подход на уровне всей Европы. Макрон отметил наличие «много надежных игроков, часть которых обладает потенциалом сдерживания» в регионе. Он также призвал к укреплению стратегической автономии и активизации сотрудничества в области безопасности, обороны и торговых соглашений между Евросоюзом и странами региона.
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