Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
В Госдуме поставили условие для продолжения работы WhatsApp и Telegram в России
Депутат Боярский: WhatsApp и Telegram смогут продолжить работу в России после создания российского мессенджера
Иностранные WhatsApp и Telegram после создания отечественного сервиса смогут продолжить работать на российском рынке в случае подчинения российским законам, заявил глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский.
«Мы создаем новые возможности, а не запреты. WhatsApp и Telegram могут продолжать функционировать и доживать свой век, но теперь уже при условии безусловного выполнения требований наших законов», – сказал Боярский, передает ТАСС.
Эти компании более не смогут игнорировать требования России, пользуясь тем, что им нет замены.
По его утверждению, российский сервис выйдет на «новый уровень функциональности» и позволит вытеснить небезопасные иностранные аналоги.
Депутат отметил, что это будет новая уникальная экосистема, обеспечивающая все потребности россиян.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российский сервис отправки сообщений должен уметь конкурировать с иностранными аналогами.