В Госдуме поставили условие для продолжения работы WhatsApp и Telegram в России

Депутат Боярский: WhatsApp и Telegram смогут продолжить работу в России после создания российского мессенджера

Tекст: Алексей Дегтярев

«Мы создаем новые возможности, а не запреты. WhatsApp и Telegram могут продолжать функционировать и доживать свой век, но теперь уже при условии безусловного выполнения требований наших законов», – сказал Боярский, передает ТАСС.

Эти компании более не смогут игнорировать требования России, пользуясь тем, что им нет замены.

По его утверждению, российский сервис выйдет на «новый уровень функциональности» и позволит вытеснить небезопасные иностранные аналоги.

Депутат отметил, что это будет новая уникальная экосистема, обеспечивающая все потребности россиян.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российский сервис отправки сообщений должен уметь конкурировать с иностранными аналогами.