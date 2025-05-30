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    Упрямство Зеленского дорого обойдется для Украины
    Вучич обсуждал с Путиным сообщения о поставках Сербией оружия Украине
    Небензя обвинил Зеленского в попытке обмануть Трампа
    Келлог счел «закономерной» обеспокоенность России расширением НАТО
    В бухте Владивостока произошли два хлопка
    Небензя назвал два варианта будущего для Украины
    В Японии назвали знаковой встречу вдовы Абэ с Путиным
    Украина собралась получить у Болгарии реакторы для Хмельницкой АЭС
    Переговоры США и Китая по торговле зашли в тупик
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Мораль становится проблемой ВСУ

    Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа решила поиграть в войну

    Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.

    9 комментариев
    30 мая 2025, 10:25 • Новости дня

    Экс-советник Трампа оценил вероятность смены фокуса США на Ближний Восток

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение в интервью испанской газете El Pais, что американский лидер может выйти из переговорного процесса по ситуации на Украине и сосредоточиться на Ближнем Востоке.

    По мнению Болтона, Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира, причем для него не принципиально, за какое международное достижение – за украинское направление, за урегулирование на Ближнем Востоке или посредничество между Индией и Пакистаном, передает ТАСС.

    Он также отметил, что Трамп всегда желал этой награды, ссылаясь на мнение бывшего президента о незаслуженности получения премии Обамой.

    Экс-советник добавил, что если Трампу не удастся добиться успеха на украинском направлении, он может отказаться от дальнейших попыток урегулирования и сосредоточиться на событиях в регионе Ближнего Востока.

    Помимо этого, Болтон заявил, что, несмотря на разговоры о возможности третьего срока для Трампа, его действия на внутренней и международной арене не свидетельствуют о желании продолжить пребывание у власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио рассказал о стремлении прекратить конфликт на Украине ради концентрации ресурсов на соперничество с Китаем.

    Тем временем Трамп стал первым за два десятилетия американским лидером, посетившим Катар из Саудовской Аравии. Он выразил недовольство действиями Биньямина Нетаньяху и исключил Израиль из обсуждения будущих соглашений с Ираном и Саудовской Аравией.

    СМИ назвали три вызова для Трампа в ходе турне на Ближний Восток.

    30 мая 2025, 01:47 • Новости дня
    Небензя обвинил Зеленского в попытке обмануть Трампа
    Небензя обвинил Зеленского в попытке обмануть Трампа
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский пытается «любой ценой» вернуть США к антироссийскому курсу, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача – обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    Небензя заявил, что Киев хочет «любой ценой» вернуть США, «уже потратившие впустую сотни миллиардов долларов», на «антироссийские и русофобские» позиции.

    По словам Небензи, в последние месяцы американская администрация стала лучше понимать истинные мотивы киевских властей и причины украинского конфликта. Он заявил, что у властей США «открылись глаза в отношении истинного лица режима Зеленского».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что Украина может выбрать либо мир на переговорах, либо неминуемое военное поражение, а антироссийские санкции не спасут режим Владимира Зеленского.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения новых антироссийских санкций, чтобы не сорвать «сделку» по Украине, и собирается подождать еще пару недель.

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    29 мая 2025, 22:43 • Новости дня
    Апелляционный суд в США восстановил действие указов Трампа о пошлинах

    Tекст: Антон Антонов

    Американский апелляционный суд временно разрешил вновь применять торговые пошлины, введенные указами президента США Дональда Трампа, следует из решения суда.

    Апелляционный суд поддержал «ходатайство о немедленной административной приостановке» решений суда по международной торговле. Поясняется, что « решения и постоянные запреты» суда по международной торговле «приостанавливаются до дальнейшего уведомления» на время рассмотрения ходатайств, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд по международной торговле США заявил, что Белый дом превысил полномочия при введении высоких тарифов, и большая часть этих тарифов должна быть отменена в течение десяти дней. Аналитики отметили, что это решение лишь ненадолго усложнит введение новых пошлин, не влияя на стратегию Белого дома.

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    30 мая 2025, 00:22 • Новости дня
    Келлог счел «закономерной» обеспокоенность России расширением НАТО
    Келлог счел «закономерной» обеспокоенность России расширением НАТО
    @ Boris Roessler/Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Обеспокоенность России расширением НАТО на восток является «закономерной», для США вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.

    «Это закономерное беспокойство. Мы говорили неоднократно, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня», – приводит слова Келлога РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    Он подчеркнул, что «так думают» не только США. Келлог отметил, что для принятия Украины в НАТО требуется согласие всех 32 стран, и сейчас как минимум четыре государства из блока выражают сомнения по данному вопросу. По словам Келлога, другие страны альянса также не уверены в необходимости расширения за счет Украины.

    Келлог выразил мнение, что у главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина сложились «сильные» личные отношения. Самого Трампа Келлог назвал «лучшим президентом». «Он сделал то, чего мы давно не видели от президента: он проявил личное участие, поставив под угрозу свое лидерство», – сказал Келлог.

    Он также рассказал, что посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что украинская сторона не будет участвовать в мирных переговорах с Россией.

    По его словам, в Стамбуле 2 июня, когда может состояться встреча делегаций России и Украины, «будет так называемая E3 – советники по нацбезопасности из Германии, Франции и Великобритании», которые «выскажут свое мнение», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине. Вашингтон признал, что желание Киева вступить в НАТО стало причиной вооруженного противостояния.

    Келлог отметил, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе давно не рассматривается на практическом уровне. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что рассмотрение вступления Украины в альянс отнесено к долгосрочной перспективе и никак не связано с условиями мирного урегулирования.

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    29 мая 2025, 18:40 • Новости дня
    Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию в Газе

    Израиль согласился на предложение Уиткоффа по перемирию и освобождению заложников

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля подтвердил готовность страны действовать по новому плану урегулирования ситуации в Газе, одобренному Израилем.

    Израиль согласился принять новый план спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа по урегулированию ситуации в секторе Газа, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с семьями израильских заложников, удерживаемых радикалами в Газе.

    «Израиль принимает новый план Уиткоффа», – сказал Нетаньяху, слова которого приводит портал Ynet. Согласно заявлению, предложение включает меры по прекращению огня и освобождению заложников. Детали самого плана не раскрываются, однако отмечается, что он разработан при участии спецпосланника США Стивена Уиткоффа.

    Ранее Израиль неоднократно отвергал другие схемы перемирия, настаивая на освобождении всех удерживаемых граждан до остановки военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Израиля приняло решение расширить присутствие на Западном берегу реки Иордан, включив в проект восстановление поселений и строительство забора вдоль границы.

    Спецпредставитель Вашингтона по Ближнему Востоку выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.

    Израильские военные заняли 77% территории сектора Газа, используя прямые наземные операции и интенсивный огневой контроль над жилыми районами.

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    30 мая 2025, 09:31 • Новости дня
    Маск рассказал о разногласиях и давлении в администрации Трампа
    Маск рассказал о разногласиях и давлении в администрации Трампа
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Дональда Трампа, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства.

    В фрагменте интервью телеканалу CBS News, опубликованном до выхода полной версии беседы, Маск отметил, что ему было сложно высказываться, потому что его слова часто становились предметом споров, передает ТАСС.

    Он сказал, что не хотел бы критиковать администрацию, но и не желал брать на себя ответственность за ее решения, из-за чего оказался в непростой ситуации.

    Маск заявил, что в целом одобряет политику команды Трампа, но между ними возникали разногласия. В качестве примера он привел законопроект президента о сокращении государственных расходов, который сам Трамп называет «большим красивым законопроектом».

    Маск выразил мнение, что этот законопроект может быть либо большим, либо красивым, но не одновременно тем и другим.

    Ранее Трамп подтвердил уход Маска с поста главы DOGE. Маск принял решение покинуть администрацию Дональда Трампа, не обсуждая этот шаг напрямую с президентом США. Он назвал проект Дональда Трампа по сокращению расходов шагом, который увеличит бюджетный дефицит и подорвет прежние усилия.

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    30 мая 2025, 04:24 • Новости дня
    Король Саудовской Аравии получил письмо от Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил королю Саудовской Аравии Салману бен Абделю Азизу Аль Сауду письмо, которое касается отношений Москвы и Эр-Рияда, сообщило SPA.

    Как сообщает SPA, король «получил письменное послание» от российского лидера. Содержание письма касается «двусторонних отношений» России и Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Напомним, по данным Reuters, Россия рассматривает Саудовскую Аравию в числе стран, где могут быть организованы прямые переговоры с Украиной. Также Саудовская Аравия рассматривалась как возможное место встречи лидеров России и США. В феврале в Эр-Рияде состоялись переговоры высокопоставленных делегаций России и США.


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    29 мая 2025, 22:59 • Новости дня
    Трамп помиловал рэпера и смягчил приговор главарю банды

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал помилование для 26 человек – в основном сторонников движения «Сделаем Америку снова великой» (Мake America great again, MAGA), сообщают СМИ.

    «Анализируя выбор президента, американские СМИ делают вывод, что политики и личных пристрастий в его решении было все же больше, чем милосердия. Широкий жест коснулся в основном его единомышленников по MAGA, друзей этих единомышленников и тех, кто пригодился или еще может пригодиться в его политической деятельности», – пишет «Коммерсант».

    В частности, помилован бывший шериф округа Калпепер Скотт Дженкинс, приговоренный к десяти годам тюрьмы за взятки. Как пишет «Коммерсант», «доказательства вины были неопровержимыми», но Дженкинс «объявил себя жертвой администрации Байдена».

    Звезды реалити-шоу «Крисли знают лучше» Тодд и Джулия Крисли были осуждены за банковское мошенничество и уклонение от уплаты налогов, но «тоже называли себя жертвами байденовского Министерства юстиции». Указывается, что одна из их дочерей «смогла встретиться с членами семьи Дональда Трампа перед его инаугурацией».

    Также помилован признавшийся в налоговом мошенничестве Майкл Гримм, он «стал уже восьмым по счету бывшим членом Конгресса США от Республиканской партии, получившим помилование из рук Дональда Трампа в оба его срока».

    Помилование коснулось бывшего губернатора штата Коннектикут Джона Роуленда (осужден за коррупцию), экс-сенатора от штата Арканзас Джереми Хатчинсона (осужден за взятки и налоговое мошенничество), бывшего профсоюзного лидера Джеймса Каллахена (не задекларировал подарки) и ряд чиновников невысокого ранга.

    Кроме того, Трамп помиловал офицера Марка Бэшоу, который «в период пандемии отказался вакцинироваться от COVID-19, сдавать анализы, носить маску и работать удаленно».

    Помилованы рэпер NBA YoungBoy (незаконное владение оружием) и бывший боксер Чарльз «Дюк» Таннер (получил пожизненный срок за наркотики).

    Кроме того, Трамп смягчил ряд приговоров, в том числе одному из главарей чикагской ОПГ Gangster Disciples Ларри Гуверу. Федеральный суд приговорил Гувера к шести пожизненным срокам. Однако Трамп не может отменить решение суда штата Иллинойс, который приговорил Гувера к 200 годам лишения свободы.

    Напомним, Трамп помиловал участников штурма Капитолия, который произошел 6 января 2021 года.

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    29 мая 2025, 21:46 • Новости дня
    ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в Газе на 60 дней

    Tекст: Денис Тельманов

    Палестинское движение и Израиль одобрили проект соглашения о прекращении огня, предполагающий двухмесячную паузу в боевых действиях в секторе Газа.

    О согласии ХАМАС и Израиля на прекращение огня в секторе Газа на срок 60 дней сообщил телеканал Al Arabiya, передает ТАСС. По информации источников телеканала, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уже был уведомлен о достижении договоренностей между сторонами и одобрении предложенного им проекта соглашения.

    Ожидается, что в ближайшие несколько часов об этом объявит американский президент Дональд Трамп, отмечают источники Al Arabiya. Детали соглашения и условия прекращения огня пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля подтвердил готовность страны действовать по новому плану урегулирования ситуации в Газе.

    Правительство Израиля приняло решение расширить присутствие на Западном берегу реки Иордан, включая восстановление поселений и строительство забора вдоль границы.

    Палестинское движение согласилось на новое предложение США, предусматривающее освобождение десяти заложников и перемирие сроком на семьдесят дней.

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    29 мая 2025, 14:19 • Новости дня
    Лидеры Персидского залива выступили против ударов по Ирану

    Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия осудили возможные удары по Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководители трех крупнейших государств Персидского залива выразили опасения из-за угрозы удара по ядерным объектам Ирана и поддержали дипломатические переговоры.

    Лидеры Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии выступили против военного удара по ядерным объектам Ирана во время встреч с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Axios. По данным портала, руководители стран призвали Трампа продолжать добиваться новой ядерной сделки и выразили обеспокоенность риском ответных ударов со стороны Ирана по их территориям, где размещены американские военные базы.

    Эмир Катара особо отметил, что в случае атаки по Ирану страны Персидского залива понесут наибольшие потери. Саудовская Аравия и Катар выразили тревогу по поводу возможного удара Израиля, а власти ОАЭ подчеркнули, что дипломатическое решение конфликта было бы наилучшим исходом. Лидеры трех государств также поддержали усилия Трампа по проведению переговоров с Тегераном.

    Ранее президент США заявил, что предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от действий против Ирана, которые могут сорвать переговоры по ядерной программе. В то же время, по данным CNN, Израиль в последние месяцы рассматривает возможность военного удара по иранской ядерной инфраструктуре, чтобы вынудить Тегеран пойти на уступки.

    На прошлой неделе в Риме завершился пятый раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе при посредничестве Омана. По итогам раунда участники отметили «определенный, но не окончательный прогресс» и выразили надежду на достижение договоренностей в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия премьер-министра Израиля опровергла сообщения о готовности к атаке на ядерные объекты Ирана. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что создание регионального ядерного консорциума не рассматривается как альтернатива национальной программе обогащения урана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран не согласится на новые договоренности с США при условии отказа от обогащения урана для мирных целей.

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    29 мая 2025, 12:39 • Новости дня
    Власти США задержали мигранта, угрожавшего покушением на Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иммиграционные власти США арестовали мужчину, девять раз незаконно пересекавшего границу с Мексикой, после угрозы покушения на Дональда Трампа в письме.

    Иммиграционные власти США задержали нелегального мигранта из Мексики, угрожавшего убийством Дональда Трампа, передает ТАСС.

    По данным Министерства внутренней безопасности, 21 мая сотрудник Службы иммиграционного и таможенного контроля получил письмо от Рамона Моралеса Рейеса, в котором тот написал: «Я покину страну только после того, как воспользуюсь своим оружием, чтобы выстрелить в голову президенту Трампу на одном из его митингов». Мужчина обвинил власти США в дискриминации мексиканцев и депортации своей семьи.

    Уже 22 мая 54-летний Моралеса задержали. Министерство внутренней безопасности уточнило, что он нелегально пересекал границу с США не менее девяти раз с 1998 по 2005 год. Задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности. До окончания депортационной процедуры он будет находиться под стражей в тюрьме штата Висконсин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Марко Рубио заявил о вреде запрета депортации мигрантов для США. Администрация США рассматривает возможность отправки депортируемых мигрантов в страны Африки и Восточной Европы, в том числе в Ливию и Молдавию, возможно, в обмен на политические или финансовые выгоды. Дональд Трамп в качестве президента депортировал более 100 тыс. мигрантов из США.

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    29 мая 2025, 14:12 • Новости дня
    NBC: Ястребы в США могут вынудить Трампа ввести новые санкции против России

    Tекст: Дарья Григоренко

    В США растет давление на американского лидера Дональда Трампа с требованием одобрить новые санкции против России, включая возможное введение пошлин в 500% на торговлю, сообщили СМИ.

    Как передает NBC News, высокопоставленные чиновники требуют от американского лидера задуматься о дополнительных ограничительных мерах против России, пишет ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что обсуждается возможность введения новых санкций, включая законопроект о введении пошлин в 500% на товары стран, продолжающих торговлю с Россией.

    Отмечается, что у Трампа может не быть выбора, если этот законопроект будет поддержан сенаторами, занимающими наиболее жесткую позицию по отношению к Москве.

    Накануне сенатор-демократ Ричард Блюменталь сообщил телеканалу CNN, что конгрессмены обеих партий США оказывают очень сильное давление на президента США с целью ужесточения санкций против России.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что русофобские силы пытаются склонить администрацию Трампа к политике Джо Байдена по украинскому вопросу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что эти заявления американского лидера связаны с напряженностью момента и эмоциями.

    В понедельник президент США выразил недовольство действиями России и сообщил о возможном ужесточении санкций.

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    29 мая 2025, 12:57 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии планов нового разговора Путина и Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в Кремле не рассматривают проведение нового телефонного разговора между Путиным и Трампом в ближайшее время, передает ТАСС.

    Песков отметил, что таких планов в данный момент нет, отвечая на вопрос о возможности беседы двух лидеров на фоне недавних атак беспилотников со стороны Украины на российские объекты и ожидания нового раунда переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.

    Ранее Трамп подтвердил готовность к встрече с Путиным и Зеленским.

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    30 мая 2025, 10:33 • Новости дня
    Грета Тунберг собралась прорвать блокаду Газы

    Грета Тунберг присоединилась к миссии «Флотилии Свободы» для прорыва блокады Газы

    Грета Тунберг собралась прорвать блокаду Газы
    @ Jan Kaare Ness/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Шведская экоактивистка Грета Тунберг и актер Лиам Каннингем отправятся на судне с гуманитарной помощью в попытке прорвать блокаду Газы, сообщает Al Jazeera.

    Шведская экоактивистка Грета Тунберг и актер из сериала «Игры престолов» Лиам Каннингем присоединятся к гуманитарной миссии коалиции «Флотилия Свободы» (Freedom Flotilla Coalition (FFC), которая планирует в ближайшие дни попытаться прорвать блокаду Газы, сообщает Al Jazeera.

    Судно под названием Madleen отправится из Катании, Сицилия, в воскресенье с грузом гуманитарной помощи и несколькими известными активистами на борту.

    В числе участников миссии также депутат Европарламента Рима Хассан и палестино-американский адвокат Хуаида Араф. Для FFC это уже вторая попытка за последние месяцы: ранее, в начале мая, судно Conscience было вынуждено прекратить миссию после атаки двух беспилотников, в которой активисты обвинили Израиль. В результате атаки нос корабля получил серьезные повреждения.

    Депутат Европарламента Хассан в видеообращении заявила, что миссия Madleen – это не только доставка помощи, но и протест против действий Израиля. По ее словам, цель – «отвергнуть блокаду гуманитарной помощи, продолжающийся геноцид, безнаказанность Израиля и повысить международную осведомленность». Она отметила, что акция является ответом на нападение, которое произошло 2 мая в международных водах у Мальты.

    На прошлой неделе Израиль частично снял почти трехмесячную блокаду Газы, однако в сектор поступило лишь небольшое количество помощи. США предупредили, что сектор находится на грани голода. На этой неделе тысячи палестинцев пытались получить продовольствие от фонда Gaza Humanitarian Foundation, поддерживаемого США и Израилем, в результате чего возникла давка, погибли как минимум три человека, еще десятки были травмированы.

    ООН и другие гуманитарные организации бойкотируют инициативу, обвинив Израиль в попытках контролировать распределение продовольствия и использовать его как инструмент давления. Всемирная организация здравоохранения заявила, что около четверти населения Газы находится в «катастрофической ситуации голода, недоедания, болезней и смертей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне известные представители британской культуры, включая Бенедикта Камбербэтча, Энни Леннокс и Дуа Липу, потребовали от премьер-министра Британии прекратить поставки оружия Израилю и добиться перемирия в Газе.

    Грета Тунберг ранее столкнулась с обвинениями в неповиновении полиции после участия в несанкционированной акции в защиту Палестины в Стокгольме.

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    30 мая 2025, 08:33 • Новости дня
    Трамп подтвердил уход Маска с поста главы DOGE

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу бизнесмен Илон Маск официально покинет должность руководителя департамента эффективности правительства.

    Трамп указал, что проведет совместную пресс-конференцию с Маском в пятницу в 13.30 (20.30 по московскому времени) в Овальном кабинете. Он добавил, что это будет последний рабочий день Маска в этой должности, и пригласил всех на встречу в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что Маск после ухода продолжит оказывать поддержку администрации США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский миллиардер Илон Маск принял решение покинуть администрацию Дональда Трампа, не обсуждая этот шаг напрямую с президентом США. Маск сообщил об истечении срока своих полномочий как специального госслужащего в департаменте эффективности правительства США. Маск назвал проект Дональда Трампа по сокращению расходов шагом, который увеличит бюджетный дефицит и подорвет прежние усилия.

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    30 мая 2025, 06:36 • Новости дня
    Израильские удары в Газе унесли жизни более 70 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение последних суток в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли не менее 70 человек, из них почти 20 – в лагере Эль-Бурейдж.

    По меньшей мере 70 человек погибли за последние сутки в секторе Газа в результате ударов израильских военных, передает ТАСС. Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что почти 20 погибших были зафиксированы после бомбардировки лагеря беженцев Эль-Бурейдж, находящегося в центральной части анклава.

    Министерство здравоохранения палестинского анклава уточнило, что за 24 часа ранения получили не менее 184 человек. Армия обороны Израиля продолжила обстрелы южной части сектора Газа, где, по информации телеканала, ночью были нанесены удары по палаткам беженцев в гуманитарной зоне Аль-Маваси возле города Хан-Юнис. В результате этих обстрелов погибли три человека и несколько получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. ООН заявила, что Израиль препятствует гуманитарной работе в Палестине. В секторе Газа наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев.

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