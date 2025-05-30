Экс-советник Трампа оценил вероятность смены фокуса США на Ближний Восток

Tекст: Александра Юдина

По мнению Болтона, Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира, причем для него не принципиально, за какое международное достижение – за украинское направление, за урегулирование на Ближнем Востоке или посредничество между Индией и Пакистаном, передает ТАСС.

Он также отметил, что Трамп всегда желал этой награды, ссылаясь на мнение бывшего президента о незаслуженности получения премии Обамой.

Экс-советник добавил, что если Трампу не удастся добиться успеха на украинском направлении, он может отказаться от дальнейших попыток урегулирования и сосредоточиться на событиях в регионе Ближнего Востока.

Помимо этого, Болтон заявил, что, несмотря на разговоры о возможности третьего срока для Трампа, его действия на внутренней и международной арене не свидетельствуют о желании продолжить пребывание у власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио рассказал о стремлении прекратить конфликт на Украине ради концентрации ресурсов на соперничество с Китаем.

Тем временем Трамп стал первым за два десятилетия американским лидером, посетившим Катар из Саудовской Аравии. Он выразил недовольство действиями Биньямина Нетаньяху и исключил Израиль из обсуждения будущих соглашений с Ираном и Саудовской Аравией.

СМИ назвали три вызова для Трампа в ходе турне на Ближний Восток.