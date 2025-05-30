Tекст: Антон Антонов

Хинштейн сообщил в Telegram, что ночью Курск подвергся атаке беспилотников, в результате которой был ранен 27-летний мужчина – он ехал в автомобиле и получил осколочные ранения. Пострадавший был госпитализирован.

Кроме того, обломки одного из беспилотников повредили здание Курской городской больницы №1, где в стационаре выбило окна. Пациенты медицинского учреждения не пострадали.

Также в ходе атаки были повреждены несколько многоквартирных домов. Хинштейн подчеркнул, что на месте происшествия работают все профильные службы. «Всем будет оказана необходимая помощь!» – заверил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько гражданских объектов и транспортных средств пострадали от атак беспилотников на территории Белгородской области. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться, «пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре».