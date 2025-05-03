Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
В Гаване отметили 65-летие восстановления отношений России и Кубы
В Гаване прошла церемония в честь 65-летия дипотношений РФ и Кубы
В центре Гаваны состоялась торжественная церемония с участием президента Кубы, посвященная юбилею восстановления дипломатических связей между Москвой и Гаваной.
Торжество прошло во Дворце Революции, сообщает ТАСС. В церемонии принял участие президент Кубы Мигель Диас-Канель.
Российский посол Виктор Коронелли в ходе выступления подчеркнул: «Среди наших партнеров в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна Кубе принадлежит особое место, это наш ключевой союзник».
Он также сообщил, что президент Кубы примет участие в параде Победы 9 Мая в Москве.
Глава парламента Кубы Эстебан Ласо отметил стратегический характер партнерства и активный диалог двух государств на различных уровнях.
Ласо выразил благодарность России за поддержку в вопросе отмены торгово-экономической блокады со стороны США и исключения Кубы из американского списка стран-«спонсоров терроризма».
Завершилась церемония концертом, где кубинские музыканты исполнили «Подмосковные вечера» на русском языке и другие известные композиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.
Представители России и Кубы провели церемонию возложения венков к Мемориалу советскому воину-интернационалисту в Гаване с участием президента Мигеля Диас-Канеля.
Кроме того, Россия планирует начать реализацию проекта по созданию таксопарка в столице Кубы в ближайшее время.