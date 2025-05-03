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Орбан пообещал поддержку Венгрии лидеру АдГ Вайдель
Премьер Венгрии Орбан поддержал Вайдель после признания АдГ экстремистами
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил главу партии «Альтернатива для Германии» Алису Вайдель в поддержке Будапешта после признания АдГ правоэкстремистской по всей Германии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал поддержку лидеру партии «Альтернатива для Германии» Алисе Вайдель на фоне признания АдГ правоэкстремистской на территории всей Германии, передает РИА «Новости».
Орбан опубликовал в соцсети Х( бывший Twitter, заблокирован в России) обращение к Вайдель:: «Что, черт возьми, происходит в Германии? Алиса Вайдель, вы можете рассчитывать на нас».
Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность партии «Альтернатива для Германии» приведут к росту недовольства внутри страны.
Ведомство по охране конституции Германии ранее признало АдГ правоэкстремистской организацией на всей территории.
Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали действия силовиков серьезным ударом по немецкой демократии.
Газета ВЗГЛЯД писала, что запрет АдГ может изменить Европу до неузнаваемости.