Орбан пообещал поддержку Венгрии лидеру АдГ Вайдель

Медведев объяснил признание партии АдГ экстремистской

Медведев объяснил признание АдГ экстремистами борьбой за рейтинги

Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети написал, что правящие в Германии Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия считают экстремистами тех, у кого более высокий рейтинг, передает ТАСС. Так он прокомментировал недавнее решение классифицировать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) как угрозу демократии.

«АдГ теперь признана экстремистской организацией, которая угрожает демократии. Сильное заявление, чтобы использовать его против парламентской партии», – отметил Медведев по-английски.

Теперь власти Германии могут осуществлять наблюдение за членами АдГ, включая прослушивание телефонных разговоров, однако сама партия пока не запрещена. Запретить ее может только Федеральный конституционный суд. Если это произойдет, АдГ станет третьей партией, подвергшейся запрету в истории Германии после Социалистической имперской партии в 1952 году и Коммунистической партии Германии в 1956 году.

Ранее немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.

После этого депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции.