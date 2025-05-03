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В Ватикане установили трубу перед началом конклава кардиналов
В преддверии конклава над Сикстинской капеллой в Ватикане установили специальную трубу, через которую традиционно будет выходить дым, сигнализирующий об избрании нового Папы Римского.
Ватикан завершил установку специальной трубы на крыше Сикстинской капеллы. Монтаж связан с предстоящим конклавом, который стартует 7 мая. Внутри капеллы сейчас ведется работа по возведению трибун для 133 кардиналов-выборщиков и монтажу деревянного фальшпола на высоте около полуметра, выровненного по алтарю, передает РИА «Новости».
По традиции кардиналы-выборщики перед началом работы конклава примут участие в торжественной мессе в Соборе Святого Петра, после чего процессия отправится в Сикстинскую капеллу. Там «князья церкви» принесут присягу, поклявшись хранить тайну выборного процесса.
Правом голоса на нынешнем конклаве обладают 135 кардиналов, однако двое из них не приедут в Рим по состоянию здоровья. Для избрания нового понтифика потребуется две трети голосов.
Итоги голосования будут традиционно сигнализироваться дымом через установленную трубу: белый дым будет означать, что папа избран. В день открытия конклава пройдет одно голосование, затем появится дым. В последующие дни будет проводиться по четыре голосования, результаты каждого будут объявляться через сожжение бюллетеней.
Эксперты отметили, что наиболее вероятными кандидатами на пост будущего папы римского являются представители африканских и латиноамериканских стран, поскольку католическая церковь стремится расширить свое влияние в этих регионах и учитывает рост числа верующих за пределами Европы.
Ранее источник в Ватикане сообщил о 7 мая как о дате тайного конклава кардиналов Римско-католической церкви для избрания нового понтифика.