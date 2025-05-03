В Ватикане установили трубу перед началом конклава кардиналов

Tекст: Вера Басилая

Ватикан завершил установку специальной трубы на крыше Сикстинской капеллы. Монтаж связан с предстоящим конклавом, который стартует 7 мая. Внутри капеллы сейчас ведется работа по возведению трибун для 133 кардиналов-выборщиков и монтажу деревянного фальшпола на высоте около полуметра, выровненного по алтарю, передает РИА «Новости».

По традиции кардиналы-выборщики перед началом работы конклава примут участие в торжественной мессе в Соборе Святого Петра, после чего процессия отправится в Сикстинскую капеллу. Там «князья церкви» принесут присягу, поклявшись хранить тайну выборного процесса.

Правом голоса на нынешнем конклаве обладают 135 кардиналов, однако двое из них не приедут в Рим по состоянию здоровья. Для избрания нового понтифика потребуется две трети голосов.

Итоги голосования будут традиционно сигнализироваться дымом через установленную трубу: белый дым будет означать, что папа избран. В день открытия конклава пройдет одно голосование, затем появится дым. В последующие дни будет проводиться по четыре голосования, результаты каждого будут объявляться через сожжение бюллетеней.





Эксперты отметили, что наиболее вероятными кандидатами на пост будущего папы римского являются представители африканских и латиноамериканских стран, поскольку католическая церковь стремится расширить свое влияние в этих регионах и учитывает рост числа верующих за пределами Европы.

Ранее источник в Ватикане сообщил о 7 мая как о дате тайного конклава кардиналов Римско-католической церкви для избрания нового понтифика.



