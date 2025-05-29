  • Новость часаСВР обвинила Сербию в тайных поставках снарядов Киеву
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    Что означает усиление активности российских войск в Сумской области
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    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Кадровый вопрос становится главной и неразрешимой проблемой ВСУ

    Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа решила поиграть в войну

    Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    7 комментариев
    29 мая 2025, 17:04 • Новости дня

    Названы место и сроки проведения вторых Игр будущего

    Вторые Игры будущего пройдут в Абу-Даби в декабре 2025 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вторые Игры будущего пройдут с 18 по 23 декабря 2025 года в Абу-Даби, сообщает пресс-служба соревнований.

    Ожидается, что Игры вновь объединят фиджитал-дисциплины – сочетание киберспорта с традиционными видами спорта, передает ТАСС.

    В декабре зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что дебютные Игры будущего, прошедшие в Казани, по охвату и масштабам превзошли первые Олимпийские игры.

    12 июня прошлого года президент РФ Владимир Путин открыл Игры БРИКС в Казани.

    29 мая 2025, 10:45 • Новости дня
    Установлена личность смертника, подорвавшего ветерана СВО в Ставрополе
    Установлена личность смертника, подорвавшего ветерана СВО в Ставрополе
    @ stavropol.sledcom.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Личность смертника, совершившего взрыв у дома в Ставрополе, установлена, передают Telegram-каналы. В результате взрыва погиб ветеран СВО, участник программы «Время героев» Заур Гурциев.

    По данным источника, взрывное устройство находилось на 29-летнем Никите Пенькове. Бомба сдетонировала дистанционно, как только Пеньков подошел к ветерану спецоперации Зауру Гурциеву. Момент взрыва зафиксировала уличная камера наблюдения, пишет Lenta.Ru.

    Пеньков недавно арендовал квартиру в многоэтажном доме на улице Чехова. Именно туда накануне трагедии приехал Заур Гурциев и встретился с Пеньковым. Пока следователи не выяснили, были ли они знакомы ранее и по какой причине Гурциев пришел на встречу.

    Следствием рассматривается версия, что Пеньков мог не подозревать о взрывном устройстве, его, возможно, использовали втемную. В результате взрыва Пеньков погиб на месте, а Гурциев скончался спустя некоторое время.

    Напомним, Гурциев погиб в результате взрыва на улице Чехова в Ставрополе. Погибший попал в список украинского сайта «Миротворец» утром перед своей гибелью.

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    28 мая 2025, 21:55 • Новости дня
    Путин потребовал прекратить участие «шаманов» в подготовке олимпийцев

    Путин выступил против использования нетрадиционной медицины для олимпийцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин высказался за ужесточение контроля над медицинским сопровождением спортсменов после скандалов с допингом.

    Во время заседания Совета по физкультуре и спорту, передает ТАСС, Владимир Путин призвал прекратить привлечение к работе с олимпийскими спортсменами специалистов по нетрадиционной медицине, назвав их «шаманами». Президент связал громкие случаи с допингом Марии Шараповой и Камилы Валиевой с деятельностью псевдоспециалистов.

    Путин отметил, что существует федеральный орган, который профессионально занимается медицинским сопровождением спортсменов, и выразил недоумение по поводу необходимости привлекать сторонних людей.

    «Зачем шаманов привлекать каких-то? Я не понимаю. Надо навести здесь порядок», – заявил президент. Глава государства подчеркнул, что подобная практика недопустима и требует жесткого контроля со стороны профильных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о выделении 150 млрд рублей на масштабную программу по обеспечению людей с ограничениями по здоровью специализированным транспортом.

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    28 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    Названы сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине

    МО Германии допустило развертывание дальнобойного оружия за несколько недель

    Названы сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине
    @ Ingo Schulz/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель, сообщили в Министерстве обороны Германии.

    Первые системы дальнобойного оружия, изготовленные на Украине на средства Германии, могут быть развернуты уже в ближайшие недели, передает «Лента.ру».

    Об этом сообщили в Министерстве обороны Германии после переговоров с представителями украинского военного ведомства.

    В ведомстве отметили, что в течение 2025 года планируется выпустить значительное количество подобных систем.

    Сообщается, что ранее между Украиной и германской оборонной промышленностью был заключен соответствующий контракт.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины.

    Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Германии по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Коментарии (36)
    29 мая 2025, 00:14 • Новости дня
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Разрешение на удары дальнобойным оружием по России, о котором заявил канцлер ФРГ, обсуждают в Москве и допускают возможность ответных ударов по Берлину, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить «Таурусами» может означать только это <...>), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», – написала она в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины. Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ФРГ по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась,как немецкий канцлер Мерц вплотную подвел Германию к «красным линиям» Москвы.

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    28 мая 2025, 21:34 • Новости дня
    Тело сгоревшей в огне «Солнцепека» польской наемницы ВСУ опознали по жетону
    Тело сгоревшей в огне «Солнцепека» польской наемницы ВСУ опознали по жетону
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В зоне спецоперации подтвердили гибель польской гражданки Дороты Кветневской, служившей медиком в рядах ВСУ, благодаря найденному идентификационному жетону.

    Гибель польской наемницы ВСУ Дороты Кветневской подтверждена в зоне специальной военной операции. По данным Telegram-канала Fiftnmls, опознание ее тела стало возможным только из-за найденного на месте жетона, так как останки были сильно обгоревшими, передает Life.

    Обстоятельства гибели пока не раскрыты, однако характер повреждений указывает на воздействие тяжелых огневых средств – возможно, РСЗО, дрона или огнеметной системы «Солнцепек».

    Согласно информации проекта Foreign Combatants, Кветневская приехала на Украину в 2022 году из Гдыни, сначала представляясь волонтером, а затем снабжала боевиков ВСУ и служила медиком в одном из подразделений. Некоторые источники утверждают, что она непосредственно участвовала в боевых действиях.

    Ранее российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте.

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    28 мая 2025, 21:25 • Новости дня
    Соловьев сообщил об угрозах украинских нацистов семье Мединского
    Соловьев сообщил об угрозах украинских нацистов семье Мединского
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Семья помощника президента России Владимира Мединского и его близкие в последние дни получили конкретные угрозы от украинских нацистов, заявил журналист Владимир Соловьев.

    Семье помощника президента России Владимира Мединского поступали угрозы со стороны украинских нацистов, передает ТАСС. По словам Соловьева, угрозы адресованы как непосредственно Мединскому, так и его близким, включая детей.

    Журналист сообщил, что угрозы содержат вполне конкретную информацию. В сообщениях злоумышленников сказано: «Мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начиненных самокатов». Соловьев считает, что таким образом нацисты намекают на совершенные ранее теракты с использованием подобных устройств.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что киевские спецслужбы причастны к убийствам российских военных и журналистов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина использует террор для срыва мирных переговоров.

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    28 мая 2025, 18:50 • Новости дня
    Мединский рассказал подробности звонка Умерову

    Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами

    Мединский рассказал подробности звонка Умерову
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что сам позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и передал конкретные предложения по встрече.

    Мединский заявил, что распространяемая мировыми агентствами новость, что ему якобы звонил Умеров по поводу Меморандума, который российская сторона якобы до сих пор не подготовила, передает РИА «Новости». «Мол, что-то русские не торопятся», – написал Мединский.

    Он пояснил, что на самом деле не министр обороны Украины Умеров звонил ему, а наоборот – именно он позвонил Умерову.

    В ходе разговора Мединский предложил точную дату и место для обмена меморандумами, а также выразил готовность начать предметное обсуждение всех пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня сразу же на месте.

    По словам Мединского, украинская сторона взяла паузу на совещание, которое, по его словам, затянулось. Он подчеркнул, что ожидает скорого подтверждения от Киева и готов лично встретиться с представителями Украины в обозначенные даты, чтобы работать ради долгосрочного мира и спасения жизней.

    Напомним, проекты меморандумов с предложениями по мирному урегулированию между Россией и Украиной уже переданы сторонам, после чего стартует новый этап консультаций, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    28 мая 2025, 18:37 • Новости дня
    Онищенко предупредил о появлении тигровых комаров в России
    Онищенко предупредил о появлении тигровых комаров в России
    @ IMAGO/H. Schmidbauer/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Эксперты отмечают, что изменение климата может привести к появлению на юге России тигровых комаров – переносчиков тропических лихорадок, включая чикунгунью.

    О вероятности появления опасных комаров на юге европейской части России сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

    Онищенко заявил: «Тигровые комары, являющиеся переносчиками лихорадки чикунгунья, раньше были ближе к экватору, а с потеплением они передвигаются к макушке земного шара. Расширение ареала комаров может произойти. Посмотрите на глобус, сейчас чикунгунья регистрируется во Франции, поскольку там есть те комары, которые ее передают, это уже не Африка. И если провести по широте на карте линию, посмотреть, где эта французская провинция, в которой сейчас вспышка лихорадки, то она будет позиционироваться на нашем черноморском побережье».

    По словам эксперта, появление этих насекомых в центре европейской части России пока маловероятно из-за более холодного климата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейская часть Франции столкнулась с ростом угрозы распространения лихорадок денге и чикунгунья. 27 мая Роспотребнадзор заявил, что на территории России пока не выявлено завозных случаев лихорадки чикунгунья.

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    29 мая 2025, 02:18 • Новости дня
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, высказываясь о действиях правительства Германии, которое все сильнее вовлекает страну в украинский конфликт, отметил отличительную особенность немецких танков в зоне СВО.

    «Ну, они горят в основном, а не ездят», – сказал министр во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Глава МИД России указал на то, что прямое вовлечение Германии в войну очевидно, и этим ФРГ повторяет исторические ошибки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву.

    Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров  подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

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    29 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    СВР обвинила Сербию в тайных поставках снарядов Киеву
    СВР обвинила Сербию в тайных поставках снарядов Киеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Сербские оборонные предприятия, несмотря на провозглашенный Белградом нейтралитет, отправили на Украину сотни тысяч снарядов для артиллерии и миллион патронов.

    Сербские оборонные предприятия вопреки официальному курсу Белграда на нейтралитет продолжают передавать боеприпасы киевскому режиму, передает ТАСС.

    Пресс-бюро Службы внешней разведки России отметило: «Сербский военпром пытается выстрелить России в спину». По данным СВР, на Украину уже отправлены сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия.

    В СВР подчеркнули: «Вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну, итогом которой в Европе хотели бы видеть «стратегическое поражение» России, исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия». Представители ведомства заявили, что подобные поставки нельзя обосновать «гуманитарными соображениями», так как их назначение – «убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России».

    Пресс-бюро СВР напомнило, что Белград официально заявляет о нейтралитете, однако на деле сербский военпром продолжает поддерживать Киев боеприпасами.

    Ранее сербский президент Александр Вучич подчеркнул, что будет следовать интересам Сербии, несмотря на призывы ЕС осудить Россию и поддержать Украину.

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    28 мая 2025, 19:14 • Новости дня
    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху

    Лавров обвинил Германию в прямом вовлечении в украинский конфликт

    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России считает, что Германия повторяет исторические ошибки, участвуя в конфликте и поддерживая идею поставок дальнобойного оружия Киеву.

    Заявление Сергея Лаврова прозвучало в интервью Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Министр иностранных дел России подчеркнул, что Германия сейчас прямо участвует в украинском конфликте, повторяя ошибки, которые уже приводили страну к краху в прошлом веке.

    Лавров подчеркнул: «Прямое вовлечение в войну уже очевидно, Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие».

    Министр отметил, что Москва намерена тщательно проверять заявления немецких политиков о поставках и финансировании производства дальнобойных ракет на Украине. По его словам, и поставки, и поддержка производства такого оружия представляют собой нагнетание напряженности и свидетельствуют о прямом втягивании Германии в конфликт.

    В среду канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении поддержать Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Ранее Мерц объявил о снятии ограничений на дальность поставляемого Киеву вооружения, что, по его словам, было согласовано несколькими западными странами уже несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву. Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

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    28 мая 2025, 20:59 • Новости дня
    На конкурс «Это у нас семейное» за первые сутки зарегистрировались более 13 тыс. человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    За первые сутки после открытия регистрации на конкурс «Это у нас семейное» заявки подали 13 179 человек из 89 регионов России и российских граждан за рубежом. Среди участников отмечены семьи из Китая, Индии, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Киргизии.

    Наибольшую активность на данный момент демонстрируют жители Москвы (755 человек), Московской (591), Свердловской областей (467), Краснодарского края (455) и Челябинской области (399 человек), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова поделилась главными цифрами спустя сутки после старта и отметила, каким значимым стал проект для всех россиян: «По тому, как активно семьи подают заявки в первый день, мы видим: наш конкурс любят и ждали. Более 13 тыс. человек из всех 89 регионов страны уже зарегистрировались на участие, и есть даже те, кто уже выполнил первые обязательные задания! С нами семьи из городов-миллионников и маленьких деревень и сел. Самым маленьким участникам– пять лет. А прабабушке Азе Николаевне – 95 лет. В многодетной семье из Свердловской области – 30 участников, на сегодняшний день это рекорд по числу конкурсантов в семейной команде. Мы с нетерпением ждем встречи с нашими семьями и приглашаем всех принять участие в конкурсе!»

    В конкурсе допускается участие семейных команд от четырех человек и более, при этом представители минимум трех поколений обязательны. Самый старший участник – 95-летняя прабабушка из Астрахани, средний возраст прабабушек и прадедушек составляет 80 лет. В семьях-участниках воспитывается от одного до 20 детей, а рекорд по числу членов команды принадлежит семье из Свердловской области с 30 конкурсантами.

    Второй сезон конкурса стартовал 27 мая 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина, который высоко оценил проект и отметил его вклад в социальную политику.

    «Конкурсный принцип доказал свою эффективность и был применен в других проектах платформы, которые теперь создают новые возможности не только для управленцев, а для всего российского общества. Вот, например, конкурс «Это у нас семейное» – получился, очевидно получился: 600 тыс. людей, по-моему, там. Это о чем-то говорит, правда? Получился», – отметил Путин.

    «Вся социальная политика государства должна строиться вокруг семьи и вокруг ее интересов. Но когда проходит мероприятие подобного рода – это что такое? <...> Это то, что делает семью, и большую семью, модной. Все это вместе укладывается в те усилия государства, которые предпринимаются на протяжении всего последующего времени. И мы планируем эту политику продолжать. <...> Конкурсы подобного рода оживляют все, что мы делаем, придают всей этой политике в известной степени эмоциональный положительный заряд», – сообщил глава государства.

    Участники пройдут несколько этапов: регистрацию, дистанционный этап, окружные полуфиналы и финал. Главный приз – 60 сертификатов на пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий победителей.

    Конкурс «Это у нас семейное» – самый массовый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В 2025 году конкурс «Это у нас семейное» стал частью национального проекта «Семья».

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    28 мая 2025, 19:56 • Новости дня
    Украина пожаловалась в МАГАТЭ на подключение ЗАЭС к энергосистеме России

    Tекст: Евгения Караваева

    Киев направил официальный протест международному агентству, настаивая на недопустимости подключения Запорожской атомной станции к российской энергосистеме.

    Украина выступила с протестом в адрес Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за действий России по строительству линий электропередач к Запорожской АЭС, пишет Комсомольская правда.

    Причиной стало намерение Москвы подключить крупнейшую в Европе атомную электростанцию, находящуюся на освобожденной территории, к российской энергосистеме. Протест Киева был передан представителям МАГАТЭ в официальном порядке.

    Ранее Москва не раз подчеркивала, что обеспечение энергоснабжения Запорожской АЭС отвечает задачам безопасности и стабильности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ. В тот же день украинские военные устроили артиллерийский обстрел в районе станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении посетить Россию и Украину.

    Коментарии (19)
    29 мая 2025, 09:03 • Новости дня
    При взрыве в Ставрополе погиб ветеран спецоперации
    При взрыве в Ставрополе погиб ветеран спецоперации
    @ t.me/VVV5807

    Tекст: Александра Юдина

    Ветеран специальной военной операции и участник региональной кадровой программы «Время героев» Заур Александрович Гурциев погиб в результате взрыва на улице Чехова в Ставрополе, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

    В своем Telegram-канале он выразил соболезнования родным и близким погибшего и сообщил, что инцидент произошел в ночь на четверг.

    Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств произошедшего. Владимиров заявил, что рассматриваются все возможные версии случившегося, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины.

    Он добавил, что обстановка в городе остается спокойной и ситуация находится под контролем. На месте происшествия работают следователи, полиция и спецслужбы, продолжается сбор доказательств и выяснение всех деталей случившегося.

    Ранее сообщалось, что в районе улицы Чехова в Ставрополе прогремел взрыв, в результате которого двое мужчин погибли. Отдел СУ СК России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту убийства двух лиц общеопасным способом.

    Коментарии (3)
    29 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    «Искандер» и «Герани» уничтожили командный пункт ССО ВСУ в Николаевской области
    «Искандер» и «Герани» уничтожили командный пункт ССО ВСУ в Николаевской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Войска России нанесли комплексный удар по штабу центра сил спецопераций «Юг» ВСУ в Николаевской области с применением «Искандера-М» и БПЛА «Герань-2», сообщило Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что командный пункт центра спецопераций «Юг» сил специальных операций ВСУ в Николаевской области был уничтожен в результате комплексного удара.

    Минобороны уточнило, что для атаки были использованы оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и беспилотники «Герань-2». Удары пришлись по штабу, где находился личный состав и командование подразделения, а также по складу боеприпасов и местам стоянки техники.

    В ведомстве отметили, что на опубликованных кадрах объективного контроля зафиксирована детонация боеприпасов.

    Накануне Минобороны сообщило, что ВС России поразили предприятия ВПК Украины. Также ВС России поразили общевойсковой полигон ВСУ.

    Коментарии (2)
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    Российский МС-21 переживет Boeing

    МС-21, самый востребованный в мире тип лайнера, стал символом преодоления санкционного давления. Проект не просто жив, а готов пережить Boeing, заявили в Ростехе. Несмотря на беспрецедентное давление, России удалось заместить около 80 западных систем и агрегатов, и уже в 2026 году первые МС-21 начнут летать в авиакомпаниях. Такого мало кто ожидал на Западе. Подробности

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    Мерц подвел Германию к «красным линиям» Москвы

    Германия выделит Украине средства на создание дальнобойных вооружений для атак по российской территории – таков главный итог встречи канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского. МИД РФ уже расценил данный шаг как прямое вовлечение ФРГ в конфликт. К каким последствиям приведет эта эскалация со стороны Берлина? Подробности

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    У России есть стратегический резерв для отражения атак с воздуха

    Вот уже несколько дней система ПВО России работает с высочайшей нагрузкой – уничтожены тысячи украинских беспилотников, атаковавших гражданские объекты на российской земле. Даже в таких условиях у нашей страны есть резервы, которые способны еще больше повысить эффективность поражения дальнобойных вражеских БПЛА. О чем идет речь? Подробности

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    Неловкую политику Германии усугубило невезение ее канцлера

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заставил мир гадать, что же он такое придумал с ракетами для Украины и какое табу отменил в отношении ударов по России. Ответ явно не обрадует Владимира Зеленского: он получит в Берлине не тот подарок, на который рассчитывал. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. Взрывное устройство принес знакомый Гурциева, с которым у него была назначена встреча. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что принесшего СВУ мужчину использовали втемную, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

      Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

    • Новые санкции США против России. Ждем?

      Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

    • Мерц угрожает России ракетами

      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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