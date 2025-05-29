В Туве нашли золотые украшения и кинжалы скифов

Археологи обнаружили бронзовые зеркала, золото и кинжалы скифов в Туве

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает Институт истории материальной культуры РАН, археологи обнаружили в скифском кургане Туннуг-1 в Туве загадочные кинжалы с навершием в виде хищника, золотые украшения, бронзовые зеркала и конские удила. Курган расположен в пойме реки Уюк и известен как Тувинская Долина царей. Туннуг-1 считается одним из древнейших и крупнейших «царских» скифских курганов Евразии.

В раскопках участвовали сотрудники ИИМК РАН и Русского географического общества. Среди находок – бронзовые зеркала с тщательно отполированными поверхностями и выступающими ручками. По мнению ученых, такие предметы могли быть связаны с ритуалами погребения и представлениями о загробном мире. Был найден бронзовый кинжал с вершиной в виде свернувшегося хищника, характерный для звериного стиля кочевников Евразии, а также железный и бронзовые кинжалы других типов.

Среди украшений – крестообразные, ромбовидные и круглые золотые накладки с геометрическим орнаментом, а также ожерелье из 12 золотых бусин барабановидной формы. Зафиксированы многочисленные предметы конской упряжи, в том числе бронзовые удила и уникальный псалий с навершием в виде птичьей головы. Было найдено более 50 предметов в зверином стиле, а также детали конской амуниции, подвески, бляхи, пронизки.

На поверхности кургана после его постройки жертвовали не менее ста коней, что свидетельствует о сложной погребальной практике. Отдельно отмечается фигурка козлика, украшавшая, вероятно, колесницу, и текстильные находки с яркой окраской, что говорит о развитом ремесле и широких культурных связях древних жителей региона.

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