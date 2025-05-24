При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
В Ингушетии обнаружили следы возможного древнего протогорода
Археологи заявили об обнаружении в Галгаевском ущелье Ингушетии каменных стен протяженностью около двух километров, что свидетельствует о существовании комплексного поселения.
Археологи экспедиции школы мастеров каменщиков-реставраторов «Наследие» обнаружили в Джейрахском районе Ингушетии следы древнего поселения, которое может быть протогородом, сообщает РИА «Новости». Открытие сделано в Галгаевском ущелье вдоль реки Ахк-Хий, где были найдены регулярные каменные стены под нетронутым слоем почвы. По мнению ученых, находка способна изменить представления об истории региона.
Прокладка вертикальных горных выработок выявила целую систему сооружений, а не просто отдельные стены. Генеральный директор школы «Наследие» Рамзан Султыгов заявил: «Мы обнаружили не просто отдельные стены, а целую систему сооружений, что позволяет нам говорить о возможном существовании здесь древнего протогорода». Протяженность найденных стен составляет около двух километров, а их расположение между двумя реками говорит о возможном существовании единого городского комплекса.
В пресс-службе напомнили, что ранее в этом районе уже были обнаружены сооружения циклопической кладки, которые датируются вторым тысячелетием до нашей эры. Новые находки могут указывать на непрерывность жизни на этой территории и подтверждать гипотезу о крупном поселении, значимом для формирования ингушского этноса.
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