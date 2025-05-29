Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Лавров отметил наращивание военных учений стран НАТО у границ России
Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил активизацию военной деятельности стран НАТО у российских границ, особенно после вступления Финляндии и Швеции в альянс.
Страны Запада продолжают увеличивать число военных учений вблизи российских границ, сообщил на пленарном заседании международных слушаний по вопросам безопасности министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС. Глава МИД РФ отметил, что ранее нейтральные Финляндия и Швеция были втянуты в НАТО, а провокационные маневры теперь проходят как на суше, так и на море.
«Западные соседи затянули в НАТО ранее нейтральные Финляндию и Швецию, продолжая наращивать провокационные военные учения у наших рубежей, на суше и на море», – сказал Лавров.
Он также подчеркнул, что евроатлантическая система безопасности перестала быть драйвером мирового развития и Запад сам отказался от прежней модели европейской безопасности. По словам министра, Россия выстраивала модель евроатлантической безопасности с Западом с конца 60-х годов прошлого века, однако сейчас западные страны отказались от прежних принципов.
Ранее президент Владимир Путин заявил о невозможности стратегического поражения России.
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу отмечал провал плана Запада по нанесению стратегического поражения России через Украину.