В США призвали создать стратегический резерв биткоинов

Сенатор Люммис призвала создать стратегический резерв биткоинов в США

Tекст: Валерия Городецкая

Люммис заявила на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, что США должны контролировать не менее 5% мировых запасов биткоина, передает РИА «Новости». По ее словам, биткоин следует рассматривать как цифровое золото и включить в стратегические активы страны.

«Важно, чтобы наше правительство включило в число своих стратегических активов биткоин в качестве цифрового золота. У нас в резерве США находится около 5% мирового золота. Нам нужно иметь не менее 5% мирового резерва биткоинов», – заявила Люммис.

Сенатор подчеркнула, что уже три штата – Аризона, Техас и Нью-Гэмпшир – приняли законопроекты о создании стратегических резервов в биткоине в текущем году. Люммис также добавила, что еще 30 штатов рассматривают возможность формирования таких резервов.

Напомним, Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. Это первый в мире подобного рода резерв.

На прошлой неделе котировки биткоина на бирже Binance превысили 111 тыс. долларов, зафиксировав новый рекорд.